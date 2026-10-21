Paris Saint-Germain'de Kvaratskhelia'nın çapraz bağı koptu. Dembelé ve Marquinhos'un durumu nasıl?

Maçın ardından çapraz bağ rehabilitasyonu, diz sakatlıkları ve spora dönüş konusunda uzmanlaşmış İspanyol fizyoterapist Angel Villanueva, sakatlığı şöyle değerlendirdi: "Darbe anında, ayağı sabitken ve kapalı kinetik zincirde yük altındayken sağ dizinin zorlanarak valgus pozisyonuna geçtiği açıkça görülüyor. Bu, ÖÇB + İYB (ön çapraz bağ ve iç yan bağ, editörün notu) birleşik sakatlıklarında görülen tipik bir durum. Sahalardan uzak kalma süresi: 9 ay."



