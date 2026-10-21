Paris Saint-Germain'e kötü haber: Khvicha Kvaratskhelia gelecek yıla kadar forma giyemeyecek. PSG ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının 59. dakikasında Xavi Espart ile girdiği ikili mücadelenin ardından sahayı terk eden eski Milan forvetinin sağ dizindeki ön çapraz bağı koptu.
Paris Saint-Germain'de Kvaratskhelia'nın çapraz bağı koptu. Dembelé ve Marquinhos'un durumu nasıl?
"9 ay sahalardan uzak kalma riski taşıyor"
Maçın ardından çapraz bağ rehabilitasyonu, diz sakatlıkları ve spora dönüş konusunda uzmanlaşmış İspanyol fizyoterapist Angel Villanueva, sakatlığı şöyle değerlendirdi: "Darbe anında, ayağı sabitken ve kapalı kinetik zincirde yük altındayken sağ dizinin zorlanarak valgus pozisyonuna geçtiği açıkça görülüyor. Bu, ÖÇB + İYB (ön çapraz bağ ve iç yan bağ, editörün notu) birleşik sakatlıklarında görülen tipik bir durum. Sahalardan uzak kalma süresi: 9 ay."
PSG'DEN AÇIKLAMA
"Dün FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta sağ dizinin ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek."
Dembélé ve Marquinhos'un durumları nasıl?
Paris Saint-Germain, dün sakatlanan diğer oyuncular Dembelé ve Marquinhos hakkında bilgi verdi ancak iyileşme sürelerini belirtmedi.
- Sol uyluğundaki bir yaralanma nedeniyle Ousmane Dembélé'nin önümüzdeki haftalarda tedavi görmesi gerekecek.
- Sağ uyluğundaki bir yaralanma nedeniyle Marquinhos'un önümüzdeki haftalarda tedavi görmesi gerekecek.
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