Hilal yaz transfer döneminden ne istiyor? Suudi ekibinin taraftarlarının sorduğu, ancak net bir yanıt bulamadığı bir soru bu. Özellikle yabancı transferler noktasında kulüp yönetiminin içinde bulunduğu kararsızlık hali göz önüne alındığında.
Çeviri:
Paranın laneti: Mbappe ve Vinicius'un çektiği çile Real Madrid'den Hilal'e mi taşınıyor?
- Getty Images Sport
Hilal, Somerville'i yedek olarak mı transfer etti?
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yaz transfer döneminde ilk yabancı transferini bitirdi ve bazı basın raporlarına göre Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i West Ham United'dan 80 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Söz konusu raporlara göre Summerville, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında Al Hilal'e katılan Brezilyalı Neymar da Silva'nın ardından Suudi Ligi tarihinin ikinci en pahalı transferi oldu.
Summerville transferinin tamamlanmasının hemen ardından Al Hilal'in adı, hücum hattındaki bazı başka oyuncularla anıldı; ilginç olan ise bunların bir kısmının da Hollandalı oyuncunun oynadığı sol kanat mevkiinde forma giymesiydi.
Bu isimler arasındaki en büyük isim, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kolombiyalı Luis Diaz ile Everton'a verildiği kiralık dönemin sona ermesiyle Manchester City'ye dönen İngiliz Jack Grealish'ti.
Bu oyuncularla yürütülen görüşmeler, Summerville'in durumuna dair ve Al Hilal'in bu devasa bedelle onu Diaz ve Grealish gibi kendisinden daha büyük isimli başka bir yabancı oyuncuya alternatif olarak mı transfer ettiğine dair birçok soru işareti doğurdu.
- Getty Images Sport
3 daha iyi çözüm
Buna karşılık Hilal, sağ kanat ya da forvet mevkiinde daha yetenekli olan başka oyuncularla anılmaya başladı; İngiliz forvet Harry Kane, Fransız kanat Ousmane Dembele ve Senegalli Iliman Ndiaye gibi.
Bu üçlüden biriyle anlaşma daha anlaşılır bir seçenek olarak öne çıkıyor; çünkü bu, yeni katılan bir oyuncudan değil, mevcut kadrodaki bir oyuncudan vazgeçmek anlamına gelecek.
Eğer Hilal, Harry Kane ile anlaşmayı başarırsa, Fransız yıldızı Karim Benzema'dan feragat edebilir. Bu da geçen sezonun ikinci yarısında kendisini vuran sakatlık laneti göz önüne alındığında, uzak bir ihtimal değil.
Ndiaye'nin transferi durumunda ise ayrılığa en yakın isim Brezilyalı kanat Malcom olacak. Bu da bazı Brezilya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin oyuncunun hizmetlerinden yararlanma isteği göz önüne alındığında mümkün görünüyor.
Dembele'nin transferi durumunda ise kimin gözden çıkarılacağı kararı İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin elinde olacak. Zira Fransız yıldız hem sağ kanat mevkiinde hem de son dönemde oynadığı gibi gerçek bir forvet olarak görev yapabiliyor.
İşin özü isimlerde değil
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin ortaya çıkardığına göre, Hilal bu yazki mevcut transfer döneminde transferler için 350 milyon dolarlık devasa bir bütçe ayırdı; bu, Suudi Ligi açısından son derece büyük bir rakam.
Ancak bu rakam, dünya futbolunun bazı birinci sınıf yıldızlarını getirebilecek düzeyde olsa da, takımın ihtiyaç duyduğu şeylere harcanmaz ve bunun yerine parlak isimlerin peşinden koşulursa Hilal'in kendisini de mahvedebilir.
Luis Diaz ile anlaşmak, gerçekleşmesi halinde son derece güçlü bir transfer olurdu; fakat bu, Summerville'in kadroya katılmasından önceydi. Şimdi ise bu transfer büyük bir kriz doğuracak; zira Hollandalı kanat oyuncusu mevkisini değiştirmek ya da yedek kulübesinde oturmakla yetinmek zorunda kalacak.
En büyük kaybeden Hilal'in kendisi olacak; çünkü kadrosunda hepsi kendi mevkilerinde ilk on birde oynayabilecek 8 yabancı oyuncu bulunması yerine, bunların bir kısmını yedek kulübesine oturtmak ya da sahada tercih etmedikleri mevkilerde görevlendirmek zorunda kalacak.
Mbappe ve Vinicius'un dramı
Buna en iyi örnek, parlak isimlerden oluşan bir yıldızlar topluluğuna sahip olan ancak son iki sezonda UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Arası Kıtalar Kupası dışında hiçbir kupa kazanamayan Real Madrid'dir.
Bu iki sezonun ortak paydası, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservissiz olarak takıma katılmasıydı.
Mbappe'nin gelişinden bu yana Real Madrid'in bütün teknik direktörleri; Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa, onu Brezilyalı yıldız Vinicius Junior ile sahada bir araya getirmeye çalıştı; ister birinin mevkisini değiştirerek, ister ikisini aynı mevkide oynatarak.
Sonuç ise hep aynıydı: Teknik direktörler bu fikirde teknik açıdan başarısız oldu ve takım bunun sonuçlarından hem hücumda hem de savunmada zarar gördü.
Buna ek olarak, soyunma odasındaki sorunlar dizisi hiçbir zaman son bulmadı; bunların bir kısmı, Vinicius Junior'ın İspanya La Liga'daki El Clasico'da Xabi Alonso'nun kendisini oyundan alma kararına itiraz etmesi gibi kamuoyuna da yansıdı.
Real Madrid şu an bu çıkmazı, sözleşmesini yenilemeyi kabul etmemesi halinde Vinicius Junior'ı satarak çözmeye çalışıyor; böylece önemli olanın yıldızların isimleri ya da maddi değerleri değil, sahadaki verimleri olduğunu ortaya koyacak.
Real Madrid, neredeyse tamamen kupasız geçen iki sezonun ardından bu dersi zor yoldan öğrenirken, Hilal aynı hatayı yapmanın eşiğinde ve farklı bir sonuç bekliyor; oysa bu tuzağa düşmemesi gerekiyor.
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