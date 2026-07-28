Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yaz transfer döneminde ilk yabancı transferini bitirdi ve bazı basın raporlarına göre Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i West Ham United'dan 80 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Söz konusu raporlara göre Summerville, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında Al Hilal'e katılan Brezilyalı Neymar da Silva'nın ardından Suudi Ligi tarihinin ikinci en pahalı transferi oldu.

Summerville transferinin tamamlanmasının hemen ardından Al Hilal'in adı, hücum hattındaki bazı başka oyuncularla anıldı; ilginç olan ise bunların bir kısmının da Hollandalı oyuncunun oynadığı sol kanat mevkiinde forma giymesiydi.

Bu isimler arasındaki en büyük isim, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kolombiyalı Luis Diaz ile Everton'a verildiği kiralık dönemin sona ermesiyle Manchester City'ye dönen İngiliz Jack Grealish'ti.

Bu oyuncularla yürütülen görüşmeler, Summerville'in durumuna dair ve Al Hilal'in bu devasa bedelle onu Diaz ve Grealish gibi kendisinden daha büyük isimli başka bir yabancı oyuncuya alternatif olarak mı transfer ettiğine dair birçok soru işareti doğurdu.