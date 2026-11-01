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FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-TRAININGAFP
GOAL
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Özel - Kooora: Sofiane Rahimi, Wahbi'nin başını ağrıtıyor

S. Rahimi
Al Ittihad - Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Fas
Fas
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Büyük şok

Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA

Faslı Soufiane Rahimi, yani Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'in yıldızı, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi'nin başını ağrıtan bir soruna dönüştü. Hem de 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamındaki Nijer ile oynanacak iki maç öncesinde.

Rahimi, takımının Devlet Başkanlığı Kupası'nda Shabab Al Ahli ile oynadığı maç sırasında sağ bacağın arka adale bölgesinde kas sakatlığı yaşamış ve 27. dakikada ağlayarak sahadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

  • FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-TRAININGAFP

    Fas'ı tehdit eden büyük kriz

    Al Ain kulübünden bir kaynağın "Kooora"ya açıkladığına göre, Rahimi'nin arka adale sakatlığı kolay değil ve sakatlığın ağırlaşmasından çekinildiği için oyuncu, bu ayki kasım tarihli Fas kampına katılamayabilir.

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    Kaynak, Rahimi'nin yoğun bir tedavi programına tabi tutulması nedeniyle, yarın pazartesi günü oynanması planlanan Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasındaki Al Ittihad maçı kadrosundan çıkarıldığını doğruladı.

    Oyuncunun dönüşünün tedaviye vereceği yanıta bağlı olduğunu belirten kaynak, özellikle takımın tüm kulvarlarda zorlu mücadeleler beklediğini vurgulayarak kulübün onu riske atmayacağını açıkladı.

  • Muhammed Vehbi zor durumda

    Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Mohamed Ouahbi, bu haberlerden en çok zarar görecek isim olacak; özellikle de Bayern Münih'in yıldızı İsmail Saibari'nin, dün cumartesi günü Alman Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan Borussia Dortmund maçında sakatlanmasının ardından.

    Soufiane Rahimi'nin, Saibari'ye ek olarak Fas kampında yer alamayacağının kesinleşmesi durumunda Mohamed Ouahbi büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Ancak Fas Milli Takımı'nın teknik ekibinden bir kaynağın daha önce aktardığına göre, Ouahbi büyük ihtimalle bu iki oyuncunun yerine Al-Ittihad forveti Youssef En-Nesyri'yi kadroya çağıracak.

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Gelecek maçlar
ITT

ITT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALA

ALA