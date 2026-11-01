Faslı Soufiane Rahimi, yani Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'in yıldızı, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi'nin başını ağrıtan bir soruna dönüştü. Hem de 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamındaki Nijer ile oynanacak iki maç öncesinde.
Rahimi, takımının Devlet Başkanlığı Kupası'nda Shabab Al Ahli ile oynadığı maç sırasında sağ bacağın arka adale bölgesinde kas sakatlığı yaşamış ve 27. dakikada ağlayarak sahadan ayrılmak zorunda kalmıştı.