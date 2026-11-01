Al Ain kulübünden bir kaynağın " Kooora "ya açıkladığına göre, Rahimi'nin arka adale sakatlığı kolay değil ve sakatlığın ağırlaşmasından çekinildiği için oyuncu, bu ayki kasım tarihli Fas kampına katılamayabilir.

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Kaynak, Rahimi'nin yoğun bir tedavi programına tabi tutulması nedeniyle, yarın pazartesi günü oynanması planlanan Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasındaki Al Ittihad maçı kadrosundan çıkarıldığını doğruladı.

Oyuncunun dönüşünün tedaviye vereceği yanıta bağlı olduğunu belirten kaynak, özellikle takımın tüm kulvarlarda zorlu mücadeleler beklediğini vurgulayarak kulübün onu riske atmayacağını açıkladı.