Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den sürpriz talip

AFPİdil Erin TetikOrkun Kökçü'ye Premier Lig'den sürpriz talipNewcastle UnitedO. KokcuBenficaTransfersPremier LigPortugal LigBenfica teknik direktörüyle anlaşmazlık yaşayan Orkun Kökçü, Türk kulüplerinin ilgisinin ortasında Premier Lig'e transfer olabilir.Makaleye aşağıda devam edilirMakaleye aşağıda devam edilirMakaleye aşağıda devam edilirHaberin devamı aşağıdaNewcastle, Kökçü'yü transfer etmek istiyorOrta saha oyuncusu Lage ile yaşadığı gerginliğin ardından takımdan ayrılabilirBenfica, 2023'te Orkun için 30 milyon euro ödemiştiGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱