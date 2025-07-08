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İdil Erin Tetik

Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den sürpriz talip

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Benfica teknik direktörüyle anlaşmazlık yaşayan Orkun Kökçü, Türk kulüplerinin ilgisinin ortasında Premier Lig'e transfer olabilir.

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Makaleye aşağıda devam edilir

Haberin devamı aşağıda
  • Newcastle, Kökçü'yü transfer etmek istiyor
  • Orta saha oyuncusu Lage ile yaşadığı gerginliğin ardından takımdan ayrılabilir
  • Benfica, 2023'te Orkun için 30 milyon euro ödemişti
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