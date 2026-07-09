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Orban VeronaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Orban’a bir yıllık stadyum yasağı: Oynayabilecek mi?

Hellas Verona
G. Orban

Hellas futbolcusu, Verona-Milan maçının sonunda yaşanan olaylar nedeniyle cezalandırıldı

Gift Orban’a bir yıllık stadyumdan uzaklaştırma cezası verildi. Repubblica gazetesinin haberine göre, Verona Emniyet Müdürü Rosaria Amato, 19 Nisan’da oynanan Verona-Milanmaçının ardından Bentegodi Stadyumu civarında yaşanan olaylar nedeniyle Hellas takımının futbolcusuna bu kararı tebliğ etti. Digos’a göre, forvet oyuncusunun davranışının stadyumda bulunan taraftarların şiddetli tepkisini tetiklediği ve kamu düzeni için tehlike arz eden bir durum yarattığı belirtiliyor.


Daspo kararı, Orban’ın stadyumlara ve spor salonlarına seyirci olarak girmesini yasaklayacak, ancak İtalya’ya geri dönmesi durumunda gelecek sezon oynamasına engel olmayacak. Hatırlanacağı üzere, Verona’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Orban, şimdilik transfer hakkına sahip kulübü Hoffenheim’a geri döndü.


  • KAVGA

    Olay, Orban stadyumdan arabasıyla ayrılırken meydana geldi. Soruşturmacılara göre, oyuncu sarı-mavi formalı genç bir taraftarın selfie isteğine sinirli bir şekilde tepki göstermiş. Diğer fotoğraf ve imza taleplerini görmezden geldikten sonra, bir taraftarın futbolcunun arabasına eliyle vurmasıyla gerilim tırmandı. Orban arabayı durdurdu, indi ve taraftara saldırdı; bu olay, orada bulunanların akıllı telefonlarıyla kaydettiği bir kavgaya yol açtı.


    Zaten güvenlik görevi için bölgede bulunan Digos memurları, hızlı bir şekilde müdahale ederek kavga edenleri ayırdı ve soruşturma başlattı. Orban daha sonra geri dönerek taraftardan ve olay yerinde bulunanlardan özür dilemeye çalıştı.



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