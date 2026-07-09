Orban’a bir yıllık stadyum yasağı: Oynayabilecek mi?

Gift Orban’a bir yıllık stadyumdan uzaklaştırma cezası verildi. Repubblica gazetesinin haberine göre, Verona Emniyet Müdürü Rosaria Amato, 19 Nisan’da oynanan Verona-Milanmaçının ardından Bentegodi Stadyumu civarında yaşanan olaylar nedeniyle Hellas takımının futbolcusuna bu kararı tebliğ etti. Digos’a göre, forvet oyuncusunun davranışının stadyumda bulunan taraftarların şiddetli tepkisini tetiklediği ve kamu düzeni için tehlike arz eden bir durum yarattığı belirtiliyor.





Daspo kararı, Orban’ın stadyumlara ve spor salonlarına seyirci olarak girmesini yasaklayacak, ancak İtalya’ya geri dönmesi durumunda gelecek sezon oynamasına engel olmayacak. Hatırlanacağı üzere, Verona’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Orban, şimdilik transfer hakkına sahip kulübü Hoffenheim’a geri döndü.



