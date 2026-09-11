Yaklaşan karşılaşma, Carrick için önemli bir kişisel anlam taşıyor; çünkü ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve geldikten sonra kulübedeki ilk maçının tekrarını oluşturuyor. O maçta United, Bryan Mbeumo ve Patrick Dorgu'nun golleri sayesinde Pep Guardiola'nın takımını etkili bir performansla mağlup ederek dört maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

Carrick, önceki sonucun pazar günkü karşılaşmanın gidişatını belirleyeceği yönündeki önerileri hızla reddetti. "Kesinlikle farklı olacak, çünkü hiçbir maç birbiriyle aynı olmuyor" dedi. "Geçen yıl kazandık diye aynı şeyleri yapacağımızı ve her şeyin aynı olacağını düşündüğümüzü sanmıyorum. Bence zaman içinde inşa ettiğimiz özgüven ve sürekli daha iyiye gittiğimizi hissetmemiz bize yardımcı oluyor. Bunun büyük bir maç olduğunu biliyoruz, bunun önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Üzerinde çok şey var, bunu söylemek oldukça açık ama bunu dört gözle bekliyoruz. Toparlanıp buna hazırlanmak için kısa bir süremiz var ama bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz."