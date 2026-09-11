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'Onu riske etmedik!' - Michael Carrick'ten Manchester derbisi öncesi Luke Shaw'un son durumuna dair güncelleme
Shaw zamana karşı yarış veriyor
Carrick, Shaw'un yaklaşan Manchester City karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağını belirlemek için son anda değerlendirileceğini açıkladı. 31 yaşındaki sol bek, daha önce Everton ile 2-2 berabere kalınan maçta oyundan alındıktan sonra perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'ye karşı alınan 4-0'lık net galibiyetin kadrosunda yer almadı.
Shaw'u hafta ortasındaki kıtasal mücadelede kadro dışında bırakma kararını açıklayan Carrick, savunmacının iyileşme sürecinde temkinli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Carrick, pazar günü oyuncunun durumu sorulduğunda gazetecilere, "Göreceğiz" dedi. "Sadece onunla biraz ilgilendik. [Sabah] maçı için yüzde 100 hazır değildi, bu yüzden riske atmadık. Önümüzdeki birkaç gün içinde durumunun nasıl olacağına bakacağız."
- Getty Images Sport
Önceki derbi başarısının üzerine koyarak
Yaklaşan karşılaşma, Carrick için önemli bir kişisel anlam taşıyor; çünkü ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve geldikten sonra kulübedeki ilk maçının tekrarını oluşturuyor. O maçta United, Bryan Mbeumo ve Patrick Dorgu'nun golleri sayesinde Pep Guardiola'nın takımını etkili bir performansla mağlup ederek dört maçlık galibiyet hasretine son vermişti.
Carrick, önceki sonucun pazar günkü karşılaşmanın gidişatını belirleyeceği yönündeki önerileri hızla reddetti. "Kesinlikle farklı olacak, çünkü hiçbir maç birbiriyle aynı olmuyor" dedi. "Geçen yıl kazandık diye aynı şeyleri yapacağımızı ve her şeyin aynı olacağını düşündüğümüzü sanmıyorum. Bence zaman içinde inşa ettiğimiz özgüven ve sürekli daha iyiye gittiğimizi hissetmemiz bize yardımcı oluyor. Bunun büyük bir maç olduğunu biliyoruz, bunun önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Üzerinde çok şey var, bunu söylemek oldukça açık ama bunu dört gözle bekliyoruz. Toparlanıp buna hazırlanmak için kısa bir süremiz var ama bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz."
Carrick'in uzun vadeli vizyonu
İlk etapta geçici bir atama olarak göreve gelen Carrick, ilk 17 maçında aldığı 12 galibiyetle Old Trafford'da kalıcı olarak göreve getirilmeyi hak etti. Dışarıdaki spekülasyonlar başlangıçta INEOS liderliğindeki yönetimin yaz transfer döneminde yüksek profilli bir dış adaya yönelebileceğini öne sürse de, Carrick odağının her zaman kulübün uzun vadeli gidişatında olduğunu söylüyor.
United'ın eski orta saha oyuncusu, ocak ayında başlattığı projeye bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor. "Bunu oldukça erken söylemiştim diye düşünüyorum, benim planım her zaman [yazın ötesinde de teknik direktör olmak] yönündeydi" itirafında bulundu. "Aldığımız tüm kararlar, burada bir süre kalacakmışız gibi alınıyordu. Bunun ne kadar süreceğini hiçbir zaman bilmiyordum, hâlâ da bilmiyorum! Ama her zaman gelecek için plan yaparsınız; nasıl bir görüntü istediğimizi ve hangi yöne gitmek istediğimizi düşünürsünüz ve bu ilk günden beri böyleydi. Çocukların tüm bunların içinde ortaya koyduğu performans inanılmazdı ama benim için kesinlikle her zaman vardı, hep oldu ve hep olacak; en baştan beri amaç, uzun vadede bu kulübü ulaşmak istediğimiz yere taşımayı planlamaktı."
- Getty Images Sport
Derbide zıt kaderler
Manchester United, yeni Premier League sezonuna sendeleyerek bir başlangıç yaptı; Hull City'ye yenilip Ipswich Town'ı mağlup ettikten ve Everton ile berabere kaldıktan sonra yalnızca dört puanla şu anda puan tablosunda 11. sırada yer alıyor. Buna keskin bir tezat oluşturan yerel rakibi Manchester City ise sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve son şampiyon Arsenal ile zirveyi paylaşarak yoluna namağlup devam ediyor.
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