Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick, geçtiğimiz Cumartesi günü "Riazur Metropolitano" stadyumunda Atlético Madrid'i mağlup etmesini sağlayan yeni hücum silahını daha da sağlamlaştırmayı planlıyor.
Ölümcül bir silah... Fleck, Atlético'yu tuzağa düşürmek için yine aynı numarayı kullanıyor
Flick hilesi
İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Robert Lewandowski ve Ferran Torres ikilisinin son iki aydır gol performansında düşüş yaşaması üzerine, Flick, Danny Olmo'yu sahte forvet pozisyonunda oynatma taktiğini geliştirdi; bu durum, Alman teknik direktörü alışılmadık bir çözüm aramaya itti.
Gazete, Aroujo'nun golüyle Rayo Vallecano'ya karşı zorlu bir galibiyetin ardından, Barcelona teknik kadrosu içinde forvetin kimliğinin değiştirilmesinin yararı konusunda taktiksel bir tartışma yaşandığını ve Olmo, Rashford ve Fermin arasında bir tercih yapıldığını ortaya koydu. Flick, milli maç arası sonrasında Dani'ye güvenmeye karar verdi. Bu karar, bir gol hazırlığı ve iki gol fırsatına doğrudan katkı ile büyük bir hücum etkinliği ile sonuçlandı.
Sıkı kurallar
Olmo, "Roji Blancos" karşısındaki karşılaşmaya, derinlerden topu almak üzere geriye inme yönündeki katı talimatlarla başladı; bu sayede Le Normand gibi savunma oyuncularını kendi bölgelerinin dışına çekmeyi başardı ve Marcus Rashford ile Fermin Lopez'in hücumları için alan açtı.
İspanyol yıldız, "tiki-taka" paslaşmaları ve teknik çalımlarla dar alanlardaki teknik yeteneklerini sergiledi; bunların en dikkat çekeni, Jerry'nin bacaklarının arasından attığı pas oldu.
Bu teknik silahın ilk belirtileri 35. dakikada, Lamine Yamal ile yaptığı bir paslaşmanın ardından ortaya çıktı. Olmo topu aldı ve ustaca döndürdükten sonra Fermin'e pasladı, Fermin de Yamal'a hazırladı ve Yamal'ın vurduğu lob vuruşu direğe çarptı. Ayrıca
Planın tekrarı
Bu "hile"nin etkinliği 42. dakikada açıkça ortaya çıktı; Olmo, Rashford ile kurduğu uyumu iyi değerlendirerek ona kaleci Musso ile karşı karşıya kalmasını sağlayan bir asist yaptı ve Barça'nın beraberlik golünü attı.
Heyecan bununla da bitmedi; 70. dakikada en güzel an yaşandı. Olmo, Ferran Torres'ten gelen geç pası aldı ve sağ ayağının topuklarıyla sihirli bir dokunuşla topu savunmacının üzerinden geçirdi ve ceza sahasına doğru ilerlemeye devam etti. Ardından topu Torres'e geri verdi ve Torres'in sert şutunu kaleci Musso ustaca kurtardı. Gazete, bu atağı taktiksel açıdan muhteşem olduğu için golle sonuçlanmayı hak ettiğini belirtti.
Gazete, Olmo'nun sahte forvet rolünü başarıyla yerine getirmesinin, Flick'i önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético'ya karşı bu deneyimi tekrarlamaya teşvik ettiğini belirtti.