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Olisie, Dembélé, Messi ve Haaland hakkında konuşan Mbappé, Irak maçı öncesinde birçok mesaj verdi

Fransa - Irak
Fransa
Irak
Dünya Kupası
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
L. Messi
E. Haaland
Fransa
Irak
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En sevdiğin pozisyon hangisi? Real Madrid'in yıldızı cevap veriyor

Fransa Milli Takımı kaptanı ve Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, kazanan takımların her zaman diğerlerine ilham verdiğini belirtiyor ve Les Bleus’un 2018 ve 2022 Dünya Kupası’na kıyasla daha hücumcu bir takım haline geldiğine dikkat çekiyor.

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde Irak ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mbappé, Senegal ile oynanan ilk maçta iki gol atarak parladı ve Les Bleus’u 3-1’lik galibiyete taşıdı.

  • Anın Kültürü

    Mbappé, Irak maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Şu anda hakim olan bir kültür var. Kazanan takımlar her zaman modern futbola ilham verir. Kazanan takım her zaman haklıdır."

    Fransız "RMC Sport" kanalının aktardığına göre, Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Futbola başladığımdan beri bizden önce Barcelona'yı ve onların top hakimiyeti stilini, sonra Real Madrid'i, şimdi de Paris Saint-Germain'i ve onların ters pres stilini taklit etmemiz istendi. Kazananlar her zaman diğerlerine ilham verir."

    Şöyle devam etti: “Aynı çizgide ilerliyoruz. Sahada, 2018 ve 2022 yıllarına kıyasla daha hücumcu bir takım haline geldik.”

    Ve şöyle devam etti: “Takım, teknik direktör (Didier Deschamps) göreve geldiğinden beri istikrarını korudu ve genç yetenekler kadroya katıldı. Önümüzde uzun bir yol var, ancak hedeflerimize ulaşmak için doğru yoldayız. Dünya Kupası, sonuçları tahmin edilemeyen bir turnuva.”



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  • En sevdiğim yer

    En sevdiği pozisyon hakkında Fransa kaptanı şunları söyledi: "Bilmiyorum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, ama bunun pozisyonumla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum."

    Ve ekledi: "Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Pozisyonum çok önemli değil. Önemli olan oyun tarzımız. Kendi oyun tarzını dayatan bir takım olmalıyız. Hücumdaki üç pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum."

    Mbappé, Senegal maçında forvet olarak oynadı, ancak kulüp kariyeri boyunca daha önce kanatlarda da forma giymişti.


  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olağanüstü Olesi

    Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi, Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden bir futbolcu gibi hissediyorum ve ülkem için tarih yazmaya çalışıyorum. Ayrıca bu tür turnuvalarda yer alma fırsatından büyük keyif alıyorum."

    Ve şöyle devam etti: “Yetenekli olduğumu biliyorum, ancak ilk maçta iki gol atmanın uluslararası sahnede tüm yeteneklerimi göstermek için yeterli olduğunu düşünmüyorum.”

    Takım arkadaşı Michael Oliisi ile olan uyumuna ilişkin ise şunları söyledi: “Michael olağanüstü bir oyuncu. Herkes onun oyun stiline hayran. Aramızdaki bu uyum, tüm hücum oyuncuları sayesinde gelişti.”

    Şöyle devam etti: “Elimizde çok fazla yetenek var ve bir gün bir oyuncu, bir gün başka bir oyuncu öne çıkabilir. Michael harika bir oyuncu, her maçta fark yaratabilir.”

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dembélé ile olan ilişki

    Real Madrid’in yıldızı, takım arkadaşı Ousmane Dembélé hakkında şunları söyledi: “Ousmane’nin daha az göze çarptığını bilmiyorum. Maçı iki kez izledim; ilk yarıda, dört oyuncu arasında en iyi hücum oyuncusuydu.”

    Şöyle devam etti: “İkinci yarıda ise Michael ve ben belirleyiciydik, ama o da önemli bir rol oynadı. Ousmane çok sakin; Altın Top ödülünün sahibi ve takımın ve teknik ekibin güvenini kazanmış durumda.”

    Şöyle devam etti: “Fransız milli takımının nasıl işlediğini çok iyi biliyor. Sezon sonunda sakatlandığını unutmamalıyız. İyileşecek ve bizim için belirleyici bir oyuncu olacak.”

    Şöyle devam etti: “Belki sahada Othman ile olan doğrudan ilişkimi daha da geliştirebilirim. Dört forvete baktığımda, uyum içinde olmayan hiçbir oyuncu görmüyorum.”

    Şöyle devam etti: "İlk yarıda birçok teknik hata yaptık ve onların savunmasını aşamadık. Hırs açısından hazırdık. Bazı oyuncular Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarını oynuyorlardı, bu yüzden biraz gerginlik vardı."



  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi ile rekabet

    100. uluslararası maçı (Irak maçı) hakkında Mbappé şunları söyledi: “Milli takımda oynamak her zaman benim için bir zevktir; milli takımdan daha büyük bir şey yoktur. Bu, özellikle Dünya Kupası’nda tarihi bir rakam, ancak sonuç en önemlisi olacak.”

    Miroslav Klose ve Lionel Messi’nin Dünya Kupası’ndaki gol rekorları (16 gol – rekor) hakkında ise: “Leo’nun gol atacağını biliyordum, o her zaman gol atar. Bana gelince, ben ondan gerideyim.”

    Ve şöyle devam etti: “40 yaşında burada olmayacağım, o zamana kadar beni çoktan kovmuş olacaksınız (gülüyor). Uzak geleceğe bakmıyorum, bu Dünya Kupası’nın tadını çıkarmak istiyorum.”

    Mbappé, Senegal karşısında attığı iki golle Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 14’e çıkardı; ancak Messi, ilk maçta Cezayir karşısında hat-trick yaparak Klose ile eşitlenerek 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Şu anda Haaland'ı düşünmüyorum

    Mbappé basın toplantısına şöyle devam etti: "Messi, Cristiano ile birlikte en iyi oyuncu; bu çok açık. Ben sadece takımımın bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Geri kalanı ise sadece gazeteciler arasındaki bir tartışma."

    "Şu anda Haaland'ı düşünmüyorum, belki onlar bizi düşünüyor olabilir, ama ben Irak'ı düşünüyorum" dedi.

    Fransa milli takımı, önümüzdeki Cuma akşamı Erling Haaland liderliğindeki Norveç ile Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü maçını oynayacak.

  • Su molaları… ve Amerika’da oyun oynamak

    Mbappé, 2026 Dünya Kupası’ndaki su molaları hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı: “Bazen, takımım oyuna hakimse, bu durum dengeyi bozar.”

    Ve şöyle devam etti: “Hava sıcaksa ise ben memnunum. Oyunculara bu konudaki görüşleri sorulmamalı, çünkü biz sürekli değişiyoruz. Yeni kurallar çıktığında herkes şikayet eder. Uzun vadede işlerin nasıl gideceğini göreceğiz.”

    Futbolu bıraktıktan sonraki geleceği hakkında ise şunları söyledi: “İlle de teknik direktör olmayı düşünmüyorum, ben sadece bu oyunun tutkunuyum, en ince ayrıntıları anlamayı ve öğrenmeyi seviyorum.”

    Şöyle devam etti: “Amerika Birleşik Devletleri’nin bizimkinden farklı bir kültürü var. Hırsın sınır tanımadığı bu kültürü her zaman sevmişimdir. Kariyerim sona ermeden orayı ziyaret edecek miyim? Belki, bilmiyorum. David (Beckham, Inter Miami’nin sahibi) benimle bu konuyu konuşuyor (gülümseyerek).”


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