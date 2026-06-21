Olisie, Dembélé, Messi ve Haaland hakkında konuşan Mbappé, Irak maçı öncesinde birçok mesaj verdi

Fransa Milli Takımı kaptanı ve Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, kazanan takımların her zaman diğerlerine ilham verdiğini belirtiyor ve Les Bleus’un 2018 ve 2022 Dünya Kupası’na kıyasla daha hücumcu bir takım haline geldiğine dikkat çekiyor.
Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde Irak ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Mbappé, Senegal ile oynanan ilk maçta iki gol atarak parladı ve Les Bleus’u 3-1’lik galibiyete taşıdı.