Olisie, Dembélé, Messi ve Haaland hakkında konuşan Mbappé, Irak maçı öncesinde birçok mesaj verdi

Mbappé, Irak maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Şu anda hakim olan bir kültür var. Kazanan takımlar her zaman modern futbola ilham verir. Kazanan takım her zaman haklıdır."

Fransız "RMC Sport" kanalının aktardığına göre, Mbappé sözlerine şöyle devam etti: "Futbola başladığımdan beri bizden önce Barcelona'yı ve onların top hakimiyeti stilini, sonra Real Madrid'i, şimdi de Paris Saint-Germain'i ve onların ters pres stilini taklit etmemiz istendi. Kazananlar her zaman diğerlerine ilham verir."

Şöyle devam etti: “Aynı çizgide ilerliyoruz. Sahada, 2018 ve 2022 yıllarına kıyasla daha hücumcu bir takım haline geldik.”

Ve şöyle devam etti: “Takım, teknik direktör (Didier Deschamps) göreve geldiğinden beri istikrarını korudu ve genç yetenekler kadroya katıldı. Önümüzde uzun bir yol var, ancak hedeflerimize ulaşmak için doğru yoldayız. Dünya Kupası, sonuçları tahmin edilemeyen bir turnuva.”







