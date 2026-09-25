Ülkesi adına A Milli düzeyde 100 maça yaklaşan Hojbjerg, teknik direktör Brian Riemer'e zor taktik kararlar alması çağrısında bulundu. Deneyimli oyuncu, teknik adamın ana ön libero olarak ya kendisini ya da Hjulmand'ı seçmesi gerektiğini söyledi ve bunun takımın çıkarına olması halinde yedek rolünü kabul edeceğini vurguladı.

Hojbjerg, profilleri aynı olan iki orta saha oyuncusuyla oynamanın sahada garip bir dinamik yarattığını kabul etti.

Hojbjerg, "Odadaki fil şu ki orta sahada aynı tipte iki oyuncunuz var, değil mi?" dedi. "Belki de teknik direktör birini seçip diğerini dışarıda bırakmalı, sonra da nihayetinde kendi çıkarlarımızı değil takımın en iyi çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor."