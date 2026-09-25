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"Odadaki fil!" Pierre-Emile Hojbjerg neden yedek kalmayı istedi?
Hojbjerg, Hjulmand ile orta sahadaki ortaklığın işlemediğini kabul etti
Danimarka kaptanı Pierre-Emile Hojbjerg, Norveç'e UEFA Uluslar Ligi'nde 3-2 yenildikleri maçın ardından Ullevaal Stadion'da gazetecilere beklenmedik derecede açık sözlü açıklamalarda bulundu. Marsilya'nın orta saha oyuncusu, Morten Hjulmand ile merkez orta sahadaki partnerliğinin milli takım için etkili şekilde işlemediğini kabul etti.
Hojbjerg, Oslo'da daha ileri, ceza sahaları arasında gidip gelen bir rolde oynamaya çalışsa da Danimarka merkezde kontrolü korumakta zorlandı.
29 yaşındaki oyuncu, yapısal taktik değişikliklerin acilen gerektiğini kabul etti.
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Kaptan, Brian Riemer'e bir orta sahayı yedeğe çekmesi çağrısında bulundu
Ülkesi adına A Milli düzeyde 100 maça yaklaşan Hojbjerg, teknik direktör Brian Riemer'e zor taktik kararlar alması çağrısında bulundu. Deneyimli oyuncu, teknik adamın ana ön libero olarak ya kendisini ya da Hjulmand'ı seçmesi gerektiğini söyledi ve bunun takımın çıkarına olması halinde yedek rolünü kabul edeceğini vurguladı.
Hojbjerg, profilleri aynı olan iki orta saha oyuncusuyla oynamanın sahada garip bir dinamik yarattığını kabul etti.
Hojbjerg, "Odadaki fil şu ki orta sahada aynı tipte iki oyuncunuz var, değil mi?" dedi. "Belki de teknik direktör birini seçip diğerini dışarıda bırakmalı, sonra da nihayetinde kendi çıkarlarımızı değil takımın en iyi çıkarlarını düşünmemiz gerekiyor."
Kaptan, Haaland'ın galibiyeti getiren golündeki savunma hatasını sert sözlerle eleştirdi
Orta sahadaki sorunların ötesinde Hojbjerg, Norveç'in duran top organizasyonlarında Danimarka'nın savunma koordinasyonunu eleştirdi. Ceza sahası içinde Erling Haaland'ın markajsız bırakıldığı ve kısa kullanılan köşeden yerden gelen ortaya gol vuruşunu yaptığı maç kazandıran gol nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Kaptan, dünya futbolunun elit forvetlerinden birine duran top pozisyonunda tamamen özgürlük tanınmasının milli takım seviyesinde kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Hojbjerg, "Dünyanın en iyi santrforunun kornerde yerden gelen bir topta boş bırakılmasına izin veremezsiniz" diye ekledi. "Bu kesinlikle yeterince iyi değil."
- Bildbyran
Danimarka, Parken'de Galler'i ağırlamaya hazırlanıyor
Danimarka, pazar günü Kopenhag'daki Parken'de Galler'e karşı oynanacak A4 Grubu maçından önce taktiksel sorunlarını gidermeyi hedefliyor. Riemer, dengeyi yeniden sağlamak için merkez orta saha yapısını değiştirip değiştirmemeye ya da ana liderlerinden birini kulübeye çekip çekmemeye karar vermek zorunda.
Danimarka kadrosu, maç hazırlıklarına başlamak için Kopenhag'a dönüş yolculuğunu tamamlıyor.
Danimarka, Uluslar Ligi kampanyasına ivme kazandırmak için sahasında belirleyici bir galibiyet hedefliyor.
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