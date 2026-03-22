Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

Çeviri:

"O zaman PSG 10-0 kazanır": Liverpool, Premier Lig'de korkunç bir performans sergiledi

Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi galasından birkaç gün sonra, Kırmızılar ligde yine çirkin yüzünü gösterdi ve sezonun onuncu mağlubiyetini aldı.

Liverpool FC, Premier Lig'de bir yenilgi daha aldı ve bu sonuç, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde bir başka darbe oldu. Birkaç hafta sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon PSG ile oynanacak maç göz önüne alındığında, Reds'in eski bir savunma oyuncusu büyük endişe duyuyor.

  • Eski sol bek Stephen Warnock, Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'a 1-2 yenildikleri maçın ardından, eski kulübünün performansına sert bir eleştiri getirdi. BBC'nin '5 Live' programında şunları söyledi: "Paris'e gidip orada böyle oynarlarsa PSG 10-0 kazanır. Liverpool bugün o kadar kötüydü. Brighton soğukkanlı değildi ve maçı bitirmeye çalıştı. Ama PSG soğukkanlıdır. Bu, Liverpool için çok, çok endişe verici."

    Liverpool için Seagulls'a karşı alınan bu yenilgi, bu sezon ligdeki onuncu mağlubiyet oldu. İngiliz birinci liginde bir şampiyonun bu kadar sık mağlup olarak sahadan ayrılması, tarihte sadece yedinci kez yaşanıyor.

    Bu korkunç bilanço, puan tablosuna da yansıyor. Liverpool şu anda beşinci sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren dördüncü sıradan iki puan geride. Bu sırayı Aston Villa elinde tutuyor ve bir maç eksiği var. Ayrıca, hemen arkalarından Chelsea, Everton ve Brentford da yakından takip ediyor.

  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Liverpool şimdi Manchester City ve PSG ile karşılaşacak

    Teknik direktör Arne Slot, yenilginin sorumluluğunu yine üstlendi. Her ne kadar sahaya çıkamayan yıldız oyuncular Alisson ve Mohamed Salah’ın sakatlıklarına ve maçın ilk dakikalarında oyundan alınmak zorunda kalan Hugo Ekitike’nin sakatlığına değinmiş olsa da, DFB oyuncusu Florian Wirtz’in de yer aldığı Liverpool’un yıldız kadrosunun performansı hayal kırıklığı yarattı.

    Slot, "Ligi kazandığınızda ve yazın yeni oyuncular için 450 milyon sterlin harcadığınızda beklentilerin yüksek olacağını anlıyorum" dedi. "Uzmanlar, medya, ben ve taraftarlar arasında beklentiler yüksekti. Ancak kulüp içinde, bu sezon üstesinden gelmemiz gereken duruma ve zorluğa bakıyoruz. Bu sayede daha gerçekçi davranıyoruz ve sezonun neden bu şekilde gittiğini değerlendirebiliyoruz."

    Hollandalı teknik adam şöyle devam etti: "Yine de bu yeterince iyi değil. Ne kadar mazeret uydursam da, içinde bulunduğumuz konum yeterince iyi değil." Onun işi mazeret aramak değil, "çözüm bulmak. Bugün de bunu denedim."

    Milli maç arası sonrasında Slot'un takımını çok zorlu bir program bekliyor: İlk olarak FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacaklar, dört gün sonra ise Warnock'un çok korktuğu PSG ile Parc des Princes'te oynanacak maç var.

  • Liverpool FC'nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Aleksander IsakForvetNewcastle United2025145 milyon euro
    Florian WirtzOrta sahaBayer Leverkusen2025125 milyon euro
    Hugo EkitikeForvetEintracht Frankfurt202595 milyon euro
    Darwin NunezForvetBenfica202285 milyon euro
    Virgil van DijkDefansFC Southampton201884,65 milyon euro
    Alisson BeckerKaleciAS Roma201872,5 milyon euro
    Dominik SzoboszlaiOrta sahaRB Leipzig202370 milyon euro
    Naby KeitaOrta sahaRB Leipzig201860 milyon euro
    Luis DiazForvetFC Porto202249 milyon euro
    Milos KerkezDefansAFC Bournemouth202546,9 milyon euro
