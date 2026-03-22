"O zaman PSG 10-0 kazanır": Liverpool, Premier Lig'de korkunç bir performans sergiledi

Eski sol bek Stephen Warnock, Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'a 1-2 yenildikleri maçın ardından, eski kulübünün performansına sert bir eleştiri getirdi. BBC'nin '5 Live' programında şunları söyledi: "Paris'e gidip orada böyle oynarlarsa PSG 10-0 kazanır. Liverpool bugün o kadar kötüydü. Brighton soğukkanlı değildi ve maçı bitirmeye çalıştı. Ama PSG soğukkanlıdır. Bu, Liverpool için çok, çok endişe verici."

Liverpool için Seagulls'a karşı alınan bu yenilgi, bu sezon ligdeki onuncu mağlubiyet oldu. İngiliz birinci liginde bir şampiyonun bu kadar sık mağlup olarak sahadan ayrılması, tarihte sadece yedinci kez yaşanıyor.

Bu korkunç bilanço, puan tablosuna da yansıyor. Liverpool şu anda beşinci sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren dördüncü sıradan iki puan geride. Bu sırayı Aston Villa elinde tutuyor ve bir maç eksiği var. Ayrıca, hemen arkalarından Chelsea, Everton ve Brentford da yakından takip ediyor.