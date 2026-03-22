Liverpool FC, Premier Lig'de bir yenilgi daha aldı ve bu sonuç, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde bir başka darbe oldu. Birkaç hafta sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon PSG ile oynanacak maç göz önüne alındığında, Reds'in eski bir savunma oyuncusu büyük endişe duyuyor.
Çeviri:
"O zaman PSG 10-0 kazanır": Liverpool, Premier Lig'de korkunç bir performans sergiledi
Eski sol bek Stephen Warnock, Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'a 1-2 yenildikleri maçın ardından, eski kulübünün performansına sert bir eleştiri getirdi. BBC'nin '5 Live' programında şunları söyledi: "Paris'e gidip orada böyle oynarlarsa PSG 10-0 kazanır. Liverpool bugün o kadar kötüydü. Brighton soğukkanlı değildi ve maçı bitirmeye çalıştı. Ama PSG soğukkanlıdır. Bu, Liverpool için çok, çok endişe verici."
Liverpool için Seagulls'a karşı alınan bu yenilgi, bu sezon ligdeki onuncu mağlubiyet oldu. İngiliz birinci liginde bir şampiyonun bu kadar sık mağlup olarak sahadan ayrılması, tarihte sadece yedinci kez yaşanıyor.
Bu korkunç bilanço, puan tablosuna da yansıyor. Liverpool şu anda beşinci sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren dördüncü sıradan iki puan geride. Bu sırayı Aston Villa elinde tutuyor ve bir maç eksiği var. Ayrıca, hemen arkalarından Chelsea, Everton ve Brentford da yakından takip ediyor.
- Getty Images Sport
FC Liverpool şimdi Manchester City ve PSG ile karşılaşacak
Teknik direktör Arne Slot, yenilginin sorumluluğunu yine üstlendi. Her ne kadar sahaya çıkamayan yıldız oyuncular Alisson ve Mohamed Salah’ın sakatlıklarına ve maçın ilk dakikalarında oyundan alınmak zorunda kalan Hugo Ekitike’nin sakatlığına değinmiş olsa da, DFB oyuncusu Florian Wirtz’in de yer aldığı Liverpool’un yıldız kadrosunun performansı hayal kırıklığı yarattı.
Slot, "Ligi kazandığınızda ve yazın yeni oyuncular için 450 milyon sterlin harcadığınızda beklentilerin yüksek olacağını anlıyorum" dedi. "Uzmanlar, medya, ben ve taraftarlar arasında beklentiler yüksekti. Ancak kulüp içinde, bu sezon üstesinden gelmemiz gereken duruma ve zorluğa bakıyoruz. Bu sayede daha gerçekçi davranıyoruz ve sezonun neden bu şekilde gittiğini değerlendirebiliyoruz."
Hollandalı teknik adam şöyle devam etti: "Yine de bu yeterince iyi değil. Ne kadar mazeret uydursam da, içinde bulunduğumuz konum yeterince iyi değil." Onun işi mazeret aramak değil, "çözüm bulmak. Bugün de bunu denedim."
Milli maç arası sonrasında Slot'un takımını çok zorlu bir program bekliyor: İlk olarak FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacaklar, dört gün sonra ise Warnock'un çok korktuğu PSG ile Parc des Princes'te oynanacak maç var.
Liverpool FC'nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Aleksander Isak Forvet Newcastle United 2025 145 milyon euro Florian Wirtz Orta saha Bayer Leverkusen 2025 125 milyon euro Hugo Ekitike Forvet Eintracht Frankfurt 2025 95 milyon euro Darwin Nunez Forvet Benfica 2022 85 milyon euro Virgil van Dijk Defans FC Southampton 2018 84,65 milyon euro Alisson Becker Kaleci AS Roma 2018 72,5 milyon euro Dominik Szoboszlai Orta saha RB Leipzig 2023 70 milyon euro Naby Keita Orta saha RB Leipzig 2018 60 milyon euro Luis Diaz Forvet FC Porto 2022 49 milyon euro Milos Kerkez Defans AFC Bournemouth 2025 46,9 milyon euro