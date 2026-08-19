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'O kaşıntı artık yok' - Harry Kane, Premier League'e dönüş konuşmalarını soğuttu
İngiltere kaptanı için fikir değişikliği
Kane, Bundesliga'da geçirdiği süre boyunca İngiliz futboluna dönme konusundaki bakış açısının dramatik şekilde değiştiğini kabul etti. Golcü oyuncu, 2023'te £86,4 milyon değerindeki bir anlaşmayla Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e ayrıldığında, birçok kişi onun bir gün geri dönerek 213 golüne yenilerini ekleyeceğini ve Shearer'ın Premier League'deki 260 gollük rekorunu geçeceğini varsaymıştı.
Çarşamba günü Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldıktan sonra konuşan Kane, gelecek planları ve mevcut ruh hali konusunda açık sözlüydü. "İlk ayrıldığımda, elbette düşündüğüm şey buydu; kesinlikle geri dönecektim. Ama o istek artık eskisi kadar güçlü değil. Burada, Münih'te son derece mutluyum; bu bana İngiltere dışındaki bambaşka bir futbol dünyasının kapılarını açtı ve Avrupa futboluna daha da fazla değer vermemi sağladı."
- Getty Images Sport
Vincent Kompany yönetiminde Münih'te yerleşti
33 yaşındaki futbolcunun mutluluğu, geçen sezon 51 maçta attığı inanılmaz 61 golle Vincent Kompany'nin takımını lig ve kupada çifte zafere taşıdığı bireysel gol başarılarıyla sınırlı değil; aynı zamanda Münih'teki aile hayatına da uzanıyor. Kane, ilk dört yıllık sözleşmesinin son 12 ayına girerken, çıkan haberlere göre Allianz Arena'da kalmak için şimdiden yeni sözleşme görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.
Kane, Bayern'deki mevcut yapının kendisini her zamankinden daha etkili şekilde ifade etmesine imkan tanıdığına inanıyor. "Buradaki takımımızın ve teknik direktörün yanı sıra ailem de buraya gerçekten yerleşti, mesele mümkün olan en iyi yerde olmak. Asla asla deme, ama şu an için Bayern Münih'e odaklanmış durumdayım ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz" diye ekledi.
Kendisinin en iyi versiyonuna ulaşmak
İstatistiksel olarak Kane, geçen sezon kulübü ve milli takım formasıyla tüm kulvarlarda 73 gol atarak kariyerinin en üretken dönemini yaşıyor. Bu olağanüstü performans, Londra'dan ayrılmasının gelişimi açısından doğru karar olduğu yönündeki inancını daha da güçlendirdi. Kompany'nin liderliğinde Kane, taktik disiplin ile hücum özgürlüğünü dengeleyen bir sistemden faydalanarak daha komple bir oyuncu hâline geldiğini düşünüyor.
Kane, kendinden emin bir şekilde, "Kesinlikle kendimin en iyi versiyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Bence geçen sezon bunu kendi başına anlatıyor; bu açıdan bakıldığında şüphesiz kariyerimin en iyi sezonuydu" dedi. "Patron geldikten sonra oyunumu başka bir seviyeye taşıdı. Bu da oyun stilinden, hücum etme biçimimizden ve savunma yapma şeklimizden kaynaklanıyor; oyunculara bazen topu daha derinde almak ve bazen de ceza sahasına geç koşu yapmak için verdiği özgürlükten."
- Getty Images Sport
Geçmişin temelleri üzerine inşa ederek
Bundesliga ona yeni bir platform sunmuş olsa da Kane, şu anda sahip olduğu taktik esnekliğin Tottenham’daki son yıllarında şekillendiğini kabul ediyor. Mevcut rolüyle Kuzey Londra’da önceki teknik direktörleri altında üstlendiği sorumluluklar arasında benzerlik kuran yıldız oyuncu, oyununun klasik bir 9 numara olmanın ötesine özellikle nasıl geçtiğine dikkat çekti. Şimdi golcü futbolcu, bu parlak formunu yeni sezona da taşımakta ve Bayern’in bu cumartesi DFL-Supercup’ta Borussia Dortmund ile karşılaşacağı maçta sezona kupayla başlamaya kararlı.
“Tottenham kariyerimde de bunların çoğunu ve bu tür farklı pozisyonları yaşadım, özellikle de [Jose] Mourinho döneminden itibaren durum benzerdi. Derine gelip top alma özgürlüğüm vardı ve Son Heung-min ile harika bir ilişkim vardı. Bu süreç giderek gelişiyordu ama bence bu sezon etrafımdaki takımla, sahip olduğumuz oyuncularla ve teknik direktörle oynadığımız sistemle birlikte beni başka bir seviyeye taşıdı.”
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