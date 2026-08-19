Kane, Bundesliga'da geçirdiği süre boyunca İngiliz futboluna dönme konusundaki bakış açısının dramatik şekilde değiştiğini kabul etti. Golcü oyuncu, 2023'te £86,4 milyon değerindeki bir anlaşmayla Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e ayrıldığında, birçok kişi onun bir gün geri dönerek 213 golüne yenilerini ekleyeceğini ve Shearer'ın Premier League'deki 260 gollük rekorunu geçeceğini varsaymıştı.

Çarşamba günü Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldıktan sonra konuşan Kane, gelecek planları ve mevcut ruh hali konusunda açık sözlüydü. "İlk ayrıldığımda, elbette düşündüğüm şey buydu; kesinlikle geri dönecektim. Ama o istek artık eskisi kadar güçlü değil. Burada, Münih'te son derece mutluyum; bu bana İngiltere dışındaki bambaşka bir futbol dünyasının kapılarını açtı ve Avrupa futboluna daha da fazla değer vermemi sağladı."