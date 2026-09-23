İspanya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Branthwaite, futboldaki en büyük ilham kaynağının eski Real Madrid kaptanı Sergio Ramos olduğunu söyledi. Everton'ın stoperi, gençliğinde El Clasico maçlarını izlediğini, Ramos'un agresif müdahalelerine, liderlik özelliklerine ve gol tehdidine hayran kaldığını anlattı.

Branthwaite, oyununu İspanyol efsaneyi örnek alarak şekillendirmenin, çok yönlü bir savunma profili geliştirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

"Büyürken Real Madrid ve Barcelona'nın birçok maçını izlerdim" diyen Branthwaite, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sergio Ramos'un ne kadar büyük bir lider olduğunu, ne tür agresif bir savunmacı olduğunu gördüm, ayrıca çok da gol atıyordu. Çok yönlü bir oyunu vardı, bu yüzden muhtemelen oyununuzu temel alabileceğiniz iyi bir isimdi."



