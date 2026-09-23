AFP
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'O benim kahramanımdı!' - Jarrad Branthwaite, İspanya maçı öncesinde Sergio Ramos'un sürpriz etkisini açıkladı
Branthwaite, Almanya’daki rehabilitasyon sürecindeki önemli gelişmenin ardından İngiltere kadrosuna geri çağrıldı
Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynayacağı maç öncesinde St George's Park'ta milli takıma dönüşünü kutladı. Tekrarlayan hamstring sorunlarının ardından 24 yaşındaki oyuncu, hem vücudunu hem de beyin fonksiyonlarını güçlendirmek için Almanya'da dört haftalık özel bir bütünsel rehabilitasyon programı uyguladı.
Branthwaite, yaz tatili sırasında bu alışılmadık tedaviyi önermesi nedeniyle Everton menajeri David Moyes'u övdü.
Sol ayaklı savunmacı şimdi Thomas Tuchel'in yenilenmiş milli takım düzeninde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
- Anadolu Agency
Everton yıldızı, çocukluk idolünün Sergio Ramos olduğunu açıkladı
İspanya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Branthwaite, futboldaki en büyük ilham kaynağının eski Real Madrid kaptanı Sergio Ramos olduğunu söyledi. Everton'ın stoperi, gençliğinde El Clasico maçlarını izlediğini, Ramos'un agresif müdahalelerine, liderlik özelliklerine ve gol tehdidine hayran kaldığını anlattı.
Branthwaite, oyununu İspanyol efsaneyi örnek alarak şekillendirmenin, çok yönlü bir savunma profili geliştirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
"Büyürken Real Madrid ve Barcelona'nın birçok maçını izlerdim" diyen Branthwaite, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sergio Ramos'un ne kadar büyük bir lider olduğunu, ne tür agresif bir savunmacı olduğunu gördüm, ayrıca çok da gol atıyordu. Çok yönlü bir oyunu vardı, bu yüzden muhtemelen oyununuzu temel alabileceğiniz iyi bir isimdi."
Tuchel, Uluslar Ligi kampanyası boyunca mutlak galibiyet istiyor
Branthwaite, kampa vardıklarında başantrenör Thomas Tuchel'in takıma verdiği net talimatları anlattı. Tuchel, oyunculara doğal özelliklerini ortaya koymalarını söylerken, büyük turnuvalar öncesinde kazanan bir kültür oluşturmak için Uluslar Ligi'nde tam zafere ulaşmayı hedef gösterdi.
Teknik direktör, kupa kazanmanın takım içi birliği ve elit seviyedeki ivmeyi doğrudan beslediğini vurguladı.
Branthwaite, "Teknik direktörün mesajı, turnuvada sonuna kadar gitmek ve onu kazanmaktı" diye ekledi. "Uluslar Ligi'ni kazanmak bizim için çok büyük bir artı olur. Mesaj, 10 maçın tamamını oynamak ve hepsinden sonuç almaktı."
- Getty Images Sport
İngiltere, Wembley'de İspanya karşısında kupa hedefliyor
İngiltere, İspanya karşısında zorlu bir taktik sınava hazırlanırken, Branthwaite bire bir mücadelelerde savunma becerilerini göstermeye hevesli. Sol ayaklı savunmacı, İngiltere'ye taktik denge, arkaya atılan toplara karşı hız ve hava hakimiyeti kazandırmayı hedefliyor.
Everton'dan takım arkadaşı Jordan Pickford ile yeniden buluşan Branthwaite, uzun vadede milli takımın değişmez ilk 11 oyuncularından biri olmayı hedefliyor.
İngiltere, Uluslar Ligi fikstürüne grubunda zirveyi alma kararlılığıyla giriyor.
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