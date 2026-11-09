Sakatlıkların artmasına rağmen, Bayern oyuncularının dayanışması, Neuer'in "Instagram" hesabından paylaştığı gönderiye verdikleri tepkide açıkça görüldü. Takım kaptanı, iki koltuk değneğiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve aralarında şu anki ve eski takım arkadaşlarının yorumlarının da bulunduğu bir destek ve geçmiş olsun mesajları seli aldı.

Yorum yapanlar arasında, geçtiğimiz yaz Alman kulübüne katılan ve hâlâ Almanca öğrenme yolculuğunun başında olan Faslı yıldız İsmail Saibari de vardı.

Alman TZ sitesine göre Saibari, Neuer'e Almanca olarak dayanışmasını ifade etmeye çalıştı ve "Gute Besserung wir sein samen" cümlesini yazdı.

Bazı takipçiler Saibari'nin ne anlatmak istediğini merak ederken, bir taraftar da ona Almanca yorum yazmadan önce Google kullanmasını tavsiye etti.

25 yaşındaki Faslı oyuncu bu tavsiyeye şöyle karşılık verdi: "Google kullanmadan yazmaya çalışıyorum, ama kesinlikle bunu başaracağım. Düzeltme için teşekkürler."

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