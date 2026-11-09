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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
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Nuer'e tuhaf bir mesaj: Sibari Almanca sınavında zorlanıyor

Bayern Münih - FC Köln
Bayern Münih
FC Köln
Bundesliga
I. Saibari
M. Neuer
Almanya
Fas

Bayern taraftarları soruyor: Faslı yıldız yanıt veriyor

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Bayern Münih'te sakatlık sorunlarının giderek arttığı bir dönemde, takım oyuncularından biri sakatlanan takım arkadaşının paylaştığı mesaja yaptığı alışılmadık yorumla dikkatleri üzerine çekti ve Almanca dayanışmasını ifade etme çabası nedeniyle taraftarların ilgi odağı oldu.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, geçtiğimiz hafta Mainz karşılaşmasında sakatlanmasının ardından takımdaki sakatlar listesine dahil olmuştu. Bavyera ekibi söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Alman kaleci sağ ayağındaki tendonlardan birinde yırtık yaşadı ve yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Vincent Kompany'nin yokluğunda takımın başında bulunan teknik direktör Aaron Danks'in sorunlarını daha da artırıyor.

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  • Çıbari'nin yorumuna geniş çaplı tepki

    Sakatlıkların artmasına rağmen, Bayern oyuncularının dayanışması, Neuer'in "Instagram" hesabından paylaştığı gönderiye verdikleri tepkide açıkça görüldü. Takım kaptanı, iki koltuk değneğiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve aralarında şu anki ve eski takım arkadaşlarının yorumlarının da bulunduğu bir destek ve geçmiş olsun mesajları seli aldı.

    Yorum yapanlar arasında, geçtiğimiz yaz Alman kulübüne katılan ve hâlâ Almanca öğrenme yolculuğunun başında olan Faslı yıldız İsmail Saibari de vardı.

    Alman TZ sitesine göre Saibari, Neuer'e Almanca olarak dayanışmasını ifade etmeye çalıştı ve "Gute Besserung wir sein samen" cümlesini yazdı.

    Bazı takipçiler Saibari'nin ne anlatmak istediğini merak ederken, bir taraftar da ona Almanca yorum yazmadan önce Google kullanmasını tavsiye etti.

    25 yaşındaki Faslı oyuncu bu tavsiyeye şöyle karşılık verdi: "Google kullanmadan yazmaya çalışıyorum, ama kesinlikle bunu başaracağım. Düzeltme için teşekkürler."

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  • Zubimendi'nin Neuer'e mesajının anlamı

    Aynı Alman sitesine göre, Sibari'nin aslında "Sana acil şifalar diliyoruz.. Yanındayız" ifadesini yazmak istediği anlaşılıyor, ancak bunu tam olarak doğru şekilde ifade edemedi; zira cümleyi dilbilgisi açısından hatalı bir yapıyla kaleme aldı. Buna rağmen çabası taraftarların beğenisini kazandı, onlar da kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Sibari'nin kendisi de Borussia Dortmund karşısında bir sakatlık yaşadı; bu sakatlık ayak bileği bağlarında yırtık şeklindeydi ve Neuer gibi haftalarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Alman kaleci, paylaşımında sakatlığıyla ilgili şu yorumu yapmıştı: "Sakatlık asla doğru zamanda gelmez, ama oyunun bir parçası." Ardından takipçilerine "cesaretlendirici sözleri" için teşekkür etti.

    Neuer, pes etmeyi düşünmediğinin altını çizerek şunları ekledi: "Bunu daha önce de yaşadım ve bu kez de üstesinden geleceğim. Bundan sonra tüm odağım iyileşmeme olacak."

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