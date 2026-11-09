Bayern Münih'te sakatlık sorunlarının giderek arttığı bir dönemde, takım oyuncularından biri sakatlanan takım arkadaşının paylaştığı mesaja yaptığı alışılmadık yorumla dikkatleri üzerine çekti ve Almanca dayanışmasını ifade etme çabası nedeniyle taraftarların ilgi odağı oldu.
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, geçtiğimiz hafta Mainz karşılaşmasında sakatlanmasının ardından takımdaki sakatlar listesine dahil olmuştu. Bavyera ekibi söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.
Alman kaleci sağ ayağındaki tendonlardan birinde yırtık yaşadı ve yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Vincent Kompany'nin yokluğunda takımın başında bulunan teknik direktör Aaron Danks'in sorunlarını daha da artırıyor.