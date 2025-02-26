Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Round of 16 Leg One - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee ve Can Özer

Neymar, Lionel Messi'yi sırtından vurdu! Dünyayı şoke eden açıklama...

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Santos'lu süperstar GOAT seçimini açıklarken Barcelona ve Paris Saint-German'den eski arkadaşı Lionel Messi'yi görmezden gelmeyi tercih etti.

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Haberin devamı aşağıda
  • Neymar, Messi ile yakın bir bağ paylaşıyor
  • Barça ve PSG'de birlikte oynadılar
  • Brezilyalı hâlâ farklı GOAT isimleri veriyor
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