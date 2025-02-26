Neymar, Lionel Messi'yi sırtından vurdu! Dünyayı şoke eden açıklama...

Getty Images SportSoham Mukherjee ve Can ÖzerNeymar, Lionel Messi'yi sırtından vurdu! Dünyayı şoke eden açıklama...NeymarL. MessiSantos FCPaulista A1BarcelonaInter Miami CFABD 1Paris Saint-GermainSantos'lu süperstar GOAT seçimini açıklarken Barcelona ve Paris Saint-German'den eski arkadaşı Lionel Messi'yi görmezden gelmeyi tercih etti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaNeymar, Messi ile yakın bir bağ paylaşıyorBarça ve PSG'de birlikte oynadılarBrezilyalı hâlâ farklı GOAT isimleri veriyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱