Neymar'dan 18 ay sonra sürpriz dönüş: "Çok mutluyum!"

Santos'a sürpriz bir dönüş yapan Neymar, Brezilya milli takımına da 18 ay sonra dönüş yaptığı için "mutlu olduğunu" söyledi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Neymar, 18 ay sonra milli takıma döndü

Sosyal medyada heyecanını paylaştı

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