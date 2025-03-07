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İdil Erin Tetik

Neymar'dan 18 ay sonra sürpriz dönüş: "Çok mutluyum!"

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Santos'a sürpriz bir dönüş yapan Neymar, Brezilya milli takımına da 18 ay sonra dönüş yaptığı için "mutlu olduğunu" söyledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Neymar, 18 ay sonra milli takıma döndü
  • Sosyal medyada heyecanını paylaştı
  • Santos ile yavaş yavaş formunu yeniden kazanıyor
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