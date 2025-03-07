Neymar'dan 18 ay sonra sürpriz dönüş: "Çok mutluyum!"

AFPİdil Erin TetikNeymar'dan 18 ay sonra sürpriz dönüş: "Çok mutluyum!"NeymarBrezilyaDünya Kupası Elemeleri CONMEBOL 1.TurSantos FCPaulista A1Santos'a sürpriz bir dönüş yapan Neymar, Brezilya milli takımına da 18 ay sonra dönüş yaptığı için "mutlu olduğunu" söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaNeymar, 18 ay sonra milli takıma döndüSosyal medyada heyecanını paylaştıSantos ile yavaş yavaş formunu yeniden kazanıyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱