Neymar'a Lamine Yamal şoku! Hayranıydı, şimdi rencide etti...

Getty ImagesSoham Mukherjee ve Can ÖzerNeymar'a Lamine Yamal şoku! Hayranıydı, şimdi rencide etti...L. YamalNeymarBarcelonaL. MessiC. RonaldoLa LigaSantos FCPaulista A1Inter Miami CFABD 1Al Nassr FCPremier LigLamine Yamal, Barcelona'ya bu yaz getirmeyi hayal ettiği ismi söylerken Neymar'ı küçümsedi ve Messi'yi Ronaldo'nun önüne koydu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaYamal, Barça'nın eski yıldızı Neymar'ı idol olarak görüyorduYine de rüya transfer olarak Brezilyalı yerine Musiala'yı seçtiMessi'yi Ronaldo'nun önünde en iyi 'güncel sporcu' olarak seçtiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱