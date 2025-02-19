Lamine-YamalGetty Images
Soham Mukherjee ve Can Özer

Neymar'a Lamine Yamal şoku! Hayranıydı, şimdi rencide etti...

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Lamine Yamal, Barcelona'ya bu yaz getirmeyi hayal ettiği ismi söylerken Neymar'ı küçümsedi ve Messi'yi Ronaldo'nun önüne koydu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Yamal, Barça'nın eski yıldızı Neymar'ı idol olarak görüyordu
  • Yine de rüya transfer olarak Brezilyalı yerine Musiala'yı seçti
  • Messi'yi Ronaldo'nun önünde en iyi 'güncel sporcu' olarak seçti
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