Neymar'a Lamine Yamal şoku! Hayranıydı, şimdi rencide etti...

Lamine Yamal, Barcelona'ya bu yaz getirmeyi hayal ettiği ismi söylerken Neymar'ı küçümsedi ve Messi'yi Ronaldo'nun önüne koydu.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Yamal, Barça'nın eski yıldızı Neymar'ı idol olarak görüyordu

Yine de rüya transfer olarak Brezilyalı yerine Musiala'yı seçti

Messi'yi Ronaldo'nun önünde en iyi 'güncel sporcu' olarak seçti Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱