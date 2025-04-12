Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerNewcastle United Menajeri Eddie Howe hastaneye kaldırıldı!E. HoweNewcastle UnitedNewcastle United - M. UnitedM. UnitedPremier LigEddie Howe hastaneye kaldırılmasının ardından Newcastle'ın pazar günü Manchester United ile oynayacağı Premier Lig karşılaşmasını kaçıracak.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaHowe cuma günü hastaneye kaldırıldıBirkaç gündür rahatsızdı.Pazar günkü Man Utd karşılaşmasını kaçıracakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱