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Liverpool v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Newcastle United Menajeri Eddie Howe hastaneye kaldırıldı!

E. HoweNewcastle UnitedNewcastle United - M. UnitedM. UnitedPremier Lig

Eddie Howe hastaneye kaldırılmasının ardından Newcastle'ın pazar günü Manchester United ile oynayacağı Premier Lig karşılaşmasını kaçıracak.

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Haberin devamı aşağıda
  • Howe cuma günü hastaneye kaldırıldı
  • Birkaç gündür rahatsızdı.
  • Pazar günkü Man Utd karşılaşmasını kaçıracak
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