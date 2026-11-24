Black Friday çılgınlığı hızla yaklaşırken Newcastle United, taraftarları için büyük indirimler hazırlıyor. Kulübün resmî Black Friday indirimleri 20 Kasım'da herkese açılacak. Bu da uygun fiyatlı ürünler almak için iyi bir fırsat.

2026-27 sezonu formalarından birini almak, kışlık antrenman ürünleri edinmek veya hayatınızdaki Newcastle taraftarı için Noel alışverişini erkenden tamamlamak için daha iyi bir zaman olamaz.

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