Newcastle, Manzambi’yi kadrosuna katmaya çok yakın: 60 milyon avroluk transfer

İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakin durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu bir şok oldu. Bence böyle bir sakatlık kısa sürede düzelmez. Yeterli zaman olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle sağlık ekibi kesin bir tahminde bulunmaktan kaçınıyor. «Ağrısı yok, ancak tıbbi açıdan sahaya çıkmasının uygun olup olmadığını söyleyemem.» Manzambi bu Dünya Kupası’nda 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Geçen sezon Bundesliga’da 7 gol ve 7 asistle tamamladı.