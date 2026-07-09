Newcastle transfer yapıyor. Gordon’u Barcelona’ya, Tonali’yi ise Tottenham’a satarak yaklaşık 180 milyon euro gelir elde eden Magpies, Freiburg’dan Johan Manzambi’yi kadrosuna katmak üzere. Sky Deutschland’ın haberine göre, iki kulüp 60 milyon euro artı primler karşılığında kesin transfer konusunda anlaşmaya varmaya çok yakın. Transfer, Dünya Kupası’nın ardından tamamlanacak; ancak Manzambi’nin turnuvayı şimdiden bitirmiş olma ihtimali var. 20 yaşındaki oyuncu, dizindeki bir sorun nedeniyle 12 Temmuz’da Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynanacak maçta forma giyemeyebilir.
Getty Images Sport
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Newcastle, Manzambi’yi kadrosuna katmaya çok yakın: 60 milyon avroluk transfer
GOLCÜ ORTA SAHA OYUNCUSU
İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakin durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu bir şok oldu. Bence böyle bir sakatlık kısa sürede düzelmez. Yeterli zaman olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle sağlık ekibi kesin bir tahminde bulunmaktan kaçınıyor. «Ağrısı yok, ancak tıbbi açıdan sahaya çıkmasının uygun olup olmadığını söyleyemem.» Manzambi bu Dünya Kupası’nda 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Geçen sezon Bundesliga’da 7 gol ve 7 asistle tamamladı.
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