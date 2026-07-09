Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Newcastle, Manzambi’yi kadrosuna katmaya çok yakın: 60 milyon avroluk transfer

Transfers
Newcastle United
Freiburg
J. Manzambi

Newcastle transfer yapıyor. Gordon’u Barcelona’ya, Tonali’yi ise Tottenham’a satarak yaklaşık 180 milyon euro gelir elde eden Magpies, Freiburg’dan Johan Manzambi’yi kadrosuna katmak üzere. Sky Deutschland’ın haberine göre, iki kulüp 60 milyon euro artı primler karşılığında kesin transfer konusunda anlaşmaya varmaya çok yakın. Transfer, Dünya Kupası’nın ardından tamamlanacak; ancak Manzambi’nin turnuvayı şimdiden bitirmiş olma ihtimali var. 20 yaşındaki oyuncu, dizindeki bir sorun nedeniyle 12 Temmuz’da Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynanacak maçta forma giyemeyebilir.

  • GOLCÜ ORTA SAHA OYUNCUSU

    İsviçre milli takım teknik direktörü Murat Yakin durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu bir şok oldu. Bence böyle bir sakatlık kısa sürede düzelmez. Yeterli zaman olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle sağlık ekibi kesin bir tahminde bulunmaktan kaçınıyor. «Ağrısı yok, ancak tıbbi açıdan sahaya çıkmasının uygun olup olmadığını söyleyemem.» Manzambi bu Dünya Kupası’nda 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Geçen sezon Bundesliga’da 7 gol ve 7 asistle tamamladı.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Darlington crest
Darlington
DAR
Club Friendlies
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Derby County crest
Derby County
DER