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Newcastle ilk teklifi reddederken, Tottenham’a Sandro Tonali için teklifini yükseltmesi söylendi
Spurs, Tonali için dev bir teklifle görüşmelere başladı
İtalya’daki Sky Sport’un haberine göre, Tottenham, Premier Lig’deki rakiplerinden bir adım önde olmak amacıyla Newcastle’a Tonali için yaklaşık 75-80 milyon sterlin tutarında resmi bir teklif sundu. Spurs, bu hafta başında Tonali’yi kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırdı ve bu durum, İtalya milli takım oyuncusunun peşinde olan Arsenal, Manchester United ve Manchester City ile arasında şiddetli bir transfer savaşını tetikledi.
Spurs, bu yaz De Zerbi'nin takımına olası bir transferi görüşmek üzere Tonali'nin temsilcileriyle temasa geçmişti, ancak Newcastle'a daha önce herhangi bir teklifte bulunulmamıştı.
- Getty Images Sport
Newcastle, 85 milyon sterlinlik değerleme konusunda tavrını değiştirmiyor
Newcastle, Spurs’un sunduğu cömert teklife rağmen orta sahanın kilit oyuncusunun ucuza ayrılmasına izin vermeyi reddediyor. The Athletic, kulübün bu oyuncu için 100 milyon sterlin talep ettiğini belirtti.
Tyneside ekibi, oyuncunun uzun vadeli sözleşme durumu nedeniyle müzakere masasında üstün bir konumda bulunuyor. Newcastle, Tonali'yi üç yıl önce AC Milan'dan transfer etmiş ve ardından oyuncunun 10 aylık kumar yasağı süresince sözleşmesini uzatarak onu 2029 yılına kadar St James’ Park'a bağlamıştı. Sonuç olarak Newcastle, Tonali'nin menajerlerine, talep ettikleri bedelin tam olarak karşılanmadığı sürece 26 yaşındaki oyuncunun satışına izin vermeyeceklerini kesin bir dille bildirdi.
De Zerbi'nin İtalyan'a duyduğu uzun süredir devam eden hayranlığı
İtalyan teknik direktörün, kadrosunu yenileyen Tottenham için hazırladığı taktiksel plan, bu transfer girişiminin arkasındaki temel itici güçtür. Orta saha oyuncusu Tonali’nin Brescia’da ilk çıkışını yaptığı dönemden beri onu yakından takip eden De Zerbi, vatandaşı Tonali’yi Kuzey Londra’daki yeni projesinin temel direği olarak görüyor.
İtalyan teknik direktör, daha önce Güney Sahili’ndeki görev süresi boyunca Tonali ile çalışmak istediğini itiraf etmişti. De Zerbi, Brighton’da görev yaptığı dönemde, “AC Milan’daki ilk yılının ardından, Sassuolo’da kalsaydım Tonali’yi Sassuolo’ya getirmek isterdim,” demişti. “Belki de bu teklife kanarlar ve onu buraya getiririm,” demiştim. Onu Brescia’da izlemiştim ve tam da kanıtladığı gibi bir oyuncu olduğunu düşünmüştüm.”
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Transfer gerginliği tırmanırken rakipler etrafta dolaşıyor
Tottenham’ın ani hamlesi, diğer Premier Lig devlerini yüksek alarm durumuna geçirdi; bu kulüpler, St James' Park’taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu haftanın başlarında, Newcastle camiasında, Spurs’un ilgisinin, daha önce Ocak transfer döneminin son günlerinde İtalyan milli oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışan Arsenal’den bir karşı teklif koparmak amacıyla kasten kamuoyuna duyurulduğu yönünde şüpheler ortaya çıktı.
Sky Sports, Manchester City’nin Tonali’ye olan ilgisinin devam ettiğini bildiriyor.