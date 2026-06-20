Newcastle ilk teklifi reddederken, Tottenham’a Sandro Tonali için teklifini yükseltmesi söylendi

İtalya’daki Sky Sport’un haberine göre, Tottenham, Premier Lig’deki rakiplerinden bir adım önde olmak amacıyla Newcastle’a Tonali için yaklaşık 75-80 milyon sterlin tutarında resmi bir teklif sundu. Spurs, bu hafta başında Tonali’yi kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırdı ve bu durum, İtalya milli takım oyuncusunun peşinde olan Arsenal, Manchester United ve Manchester City ile arasında şiddetli bir transfer savaşını tetikledi.

Spurs, bu yaz De Zerbi'nin takımına olası bir transferi görüşmek üzere Tonali'nin temsilcileriyle temasa geçmişti, ancak Newcastle'a daha önce herhangi bir teklifte bulunulmamıştı.