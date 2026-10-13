Netflix, geçtiğimiz haftalarda 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası turnuvalarını, NFL maçlarını ve 11 Aralık’ta yapılması planlanan Tyson Fury-Anthony Joshua boks karşılaşmasını abonelerine sunma hakkını güvence altına aldı. Şimdi ise FIFA ile daha kapsamlı bir ticari ortaklığın parçası olan yeni bir anlaşma geldi. Anlaşma; maç öncesi ve sonrası özel programları, devre arasında ayrıntılı analizleri ve sahada yer alması beklenen isimleri tanıtan içerikleri kapsıyor. İspanya’da ayrıca her maç gününden bir karşılaşma ücretsiz izlenebilecek. İspanya millî takımının maçlarını, iki yarı finali ve finali içeren bir maç paketi ise şifresiz yayın yapan bir kanal tarafından yayınlanacak.