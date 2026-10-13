Üç kıtada birden düzenlenecek, oldukça geniş kapsamlı bir turnuva. 8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında toplam 44 gün sürecek bir sonraki Dünya Kupası’nın hazırlıkları şimdiden tüm hızıyla devam ediyor. Bu süre, yaz aylarında ABD ve Meksika’da düzenlenen turnuvadan 5 gün daha uzun. Maçların büyük bölümü Fas, İspanya ve Portekiz’de oynanacak. Ancak turnuvanın ilk kez 1930’da Montevideo’da düzenlenmesinin 100. yılını kutlamak amacıyla bazı karşılaşmalar Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da yapılacak.
Netflix, 2030 Dünya Kupası'nı İspanya'da yayınlama haklarını aldı
NETFLIX'İN TERCİHİ
Katılacak takım sayısı henüz net değil: Mevcut 48 takımdan 64 takıma çıkılabilir. Bu durumda maç sayısı da 104’ten 128’e yükselecek. Katılımı kesin olan takım ise İspanya. İspanya, 14 Temmuz’da oynanan finalde Ferran Torres’in uzatmalarda attığı golle Arjantin’i yenerek 2010’daki zaferini tekrarladı. Netflix de bu başarının ve özellikle Luis De La Fuente’nin çalıştırdığı milli takımın büyük popülaritesinin etkisiyle yatırım yapmaya karar verdi; bir sonraki Dünya Kupası’nı İspanya ve Andorra’da özel olarak yayınlama haklarını aldı. Haberi duyuran The Athletic oldu. Yayın, canlı spor etkinlikleri alanında artık kalıcı bir yer edinen dijital yayın platformunun resmî sitesinde bugün yayımlanan basın açıklamasını aktardı.
Kadınlar Dünya Kupası da
Netflix, geçtiğimiz haftalarda 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası turnuvalarını, NFL maçlarını ve 11 Aralık’ta yapılması planlanan Tyson Fury-Anthony Joshua boks karşılaşmasını abonelerine sunma hakkını güvence altına aldı. Şimdi ise FIFA ile daha kapsamlı bir ticari ortaklığın parçası olan yeni bir anlaşma geldi. Anlaşma; maç öncesi ve sonrası özel programları, devre arasında ayrıntılı analizleri ve sahada yer alması beklenen isimleri tanıtan içerikleri kapsıyor. İspanya’da ayrıca her maç gününden bir karşılaşma ücretsiz izlenebilecek. İspanya millî takımının maçlarını, iki yarı finali ve finali içeren bir maç paketi ise şifresiz yayın yapan bir kanal tarafından yayınlanacak.
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