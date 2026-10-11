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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Nesyri sanık sandalyesinde: Sebebi ise Yasin Bunu!

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Y. Bounou
Y. En-Nesyri
Suudi Arabistan
Fas

Atlas Aslanı'nı sarsan büyük şok

Hilal'in filelerini havalandırdığı golü kutlamak yerine, İttihad forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Suudi Roshn Ligi'nin 8. hafta klasikosunda Zeamin kalecisi, yurttaşı Yassine Bounou'ya karşı sergilediği davranışın ardından eleştirilerin odağında buldu kendini. Geniş tartışma yaratan bu kare etrafında görüşler ikiye bölündü: Bir kesim bunu dostluğu yansıtan insani bir jest olarak değerlendirirken, diğerleri iki takım arasındaki rekabetin doğasıyla bağdaşmadığını savundu.

En-Nesyri, maçın 22. dakikasında Bounou'yu avlayan füze gibi bir şutla İttihad'ın o anki tek golünü kaydetti, ancak golü kutlamayı reddederek doğrudan Hilal'in kalecisine yöneldi ve onu kucakladı. Bu görüntü, iki Faslı oyuncu arasındaki güçlü ilişkiyi yansıttı.

Ne var ki bu kare, İttihad'ın Hilal'e 3-2 yenilmesinin ardından bir tartışma konusu haline geldi; zira bazı taraftarlar, forvetin rakibini teselli etmek yerine kendi takımına yönelik daha fazla heves göstermesi gerektiğini düşündü.

  • Suudi spor yorumcusu ve gazeteci Abdullah Falata, İttihad forvetinin bu davranışını en sert eleştirenlerden biri oldu. Falata, Bono ile olan arkadaşlığın klasiko büyüklüğünde bir maçta atılan önemli bir golü kutlamamayı haklı çıkarmayacağını, özellikle de En-Nesyri'nin şampiyonluk yarışında güçlü şekilde mücadele eden bir takımın formasını taşıdığını belirtti.

    Falata, oyuncunun davranışını eleştirerek şunları söyledi: "En-Nesyri, sen Hilal'de oynayan bir futbolcu olsaydın kutlamamanı anlardım, bu futbolun adabındandır. Ama Bono için kutlamamak ve attığın gol yüzünden gidip onu teselli etmek? Hayır, kusura bakma, bu bir hatadır ve futbolda kabul edilemez."

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    Bu eleştiriler, büyük müsabakalar sırasında futbolcular arasındaki arkadaşlığın sınırlarına dair bakış açılarının ne kadar farklılaştığını ortaya koyuyor. Kimileri kişisel ilişkilere saygı göstermenin profesyonellikle çelişmediğini düşünürken, kimileri de önceliğin her zaman kulübün forması ve oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini bekleyen taraftarlar olması gerektiğine inanıyor.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-VALENCIAAFP

    Özel bir ilişki

    Buna karşılık, En-Nesyri'nin tutumu Bono ile arasındaki ilişki açısından anlaşılır görünüyordu; zira golü kutlamaktan kaçınması, mutlaka golün önemini ya da İttihad'a yardım etme hevesini küçümsemesi anlamına gelmiyordu, aksine Fas Milli Takımı'ndaki bir arkadaşına ve takım arkadaşına yönelik kişisel bir davranıştı. Ancak El Clasico'nun hassasiyeti, bu görüntünün oyuncunun niyetini aşan yorumlara ve eleştirilere maruz kalmasına yol açtı.

    Böylece En-Nesyri ile Bono arasındaki sarılma anı, İttihad forvetinin attığı golü gölgede bırakarak El Clasico'nun en çok tartışılan görüntülerinden biri haline geldi.

    Onun davranışında takdire değer bir sportmenlik ruhu görenler ile golü kutlamadığı için onu suçlayanlar arasında şu soru havada kalıyor: En-Nesyri arkadaşlığını ifade etmekte hata mı yaptı, yoksa saha içindeki rekabet, saha dışındaki insani bağları ortadan kaldırmamalı mı?

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