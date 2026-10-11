Hilal'in filelerini havalandırdığı golü kutlamak yerine, İttihad forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Suudi Roshn Ligi'nin 8. hafta klasikosunda Zeamin kalecisi, yurttaşı Yassine Bounou'ya karşı sergilediği davranışın ardından eleştirilerin odağında buldu kendini. Geniş tartışma yaratan bu kare etrafında görüşler ikiye bölündü: Bir kesim bunu dostluğu yansıtan insani bir jest olarak değerlendirirken, diğerleri iki takım arasındaki rekabetin doğasıyla bağdaşmadığını savundu.

En-Nesyri, maçın 22. dakikasında Bounou'yu avlayan füze gibi bir şutla İttihad'ın o anki tek golünü kaydetti, ancak golü kutlamayı reddederek doğrudan Hilal'in kalecisine yöneldi ve onu kucakladı. Bu görüntü, iki Faslı oyuncu arasındaki güçlü ilişkiyi yansıttı.

Ne var ki bu kare, İttihad'ın Hilal'e 3-2 yenilmesinin ardından bir tartışma konusu haline geldi; zira bazı taraftarlar, forvetin rakibini teselli etmek yerine kendi takımına yönelik daha fazla heves göstermesi gerektiğini düşündü.