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Nacho FerriVoetbalzone
Daily Loos

Çeviri:

Neredeyse bırakacaktı, şimdi ise Feyenoord’un yeni hücum lideri: Nacho Ferri kimdir?

FEATURES
Analysis
Feyenoord
N. Ferri

Feyenoord, Nacho Ferri ile ikinci transferini duyurmak üzere. Rotterdam ekibinin, Westerlo’dan 21 yaşındaki forvet için sekiz milyon euro ödeyeceği söyleniyor; transfer muhabiri Sacha Tavolieri’ye göre bu rakam on milyon euroya kadar çıkabilir.

Ferri nasıl bir oyuncu ve neden Feyenoord’un radarına girdi? Voetbalzone, maç görüntülerini ve istatistiklerini inceledi. Sonuç? Feyenoord, Ferri ile fiziksel olarak güçlü, iyi bir iş ahlakına ve muazzam bir azme sahip bir forvet kazanıyor. Kafası güçlü ve hırslı bir oyuncu, ancak mutlak bir üst düzey forveti karakterize eden katil içgüdüsü ve teknik incelikten henüz yoksun. Buna rağmen İspanyol oyuncu, Rotterdam’dan ayrılma ihtimali bulunan Ayase Ueda’nın yerini alacak umut vaat eden bir aday.

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    Doldurulması gereken büyük bir boşluk

    Rotterdamlı yetkililer, bu transferle, muhteşem bir sezon geçiren Ueda’nın olası ayrılığına şimdiden hazırlık yapmak istiyorlar. Japon forvet, Rotterdam’da zorlu bir başlangıcın ardından bu sezon 31 maçta attığı 25 golle VriendenLoterij Eredivisie’nin gol kralı oldu.

    27 yaşındaki forvet, Dünya Kupası’nda da kendini gösteriyor. Üç maçta attığı iki gol ve yaptığı bir asistle, uluslararası sahnede de başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Dolayısıyla performansları gözden kaçmadı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano geçen hafta, Ueda’nın yurtdışında ilgi gördüğünü bildirdi. Romano’ya göre, Ueda bu yaz Bundesliga veya Premier League’e transfer olabilir. Söylentilere göre Everton, Leeds United ve Brighton & Hove Albion kulüpleri ona ilgi gösteriyor. Bu kulüplerin ilgisinin ne kadar somut olduğu henüz bilinmiyor.

    Dolayısıyla Ferri’nin doldurması gereken büyük bir boşluk var ve beklentiler oldukça yüksek. Peki, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst gelecek sezon ne tür bir oyuncuya sahip olacak ve De Kuip’te Ueda’yı çabucak unutturacak potansiyele sahip mi?


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  • Neredeyse bırakmak isteyen adam

    Algemeen Dagblad gazetesinde yer alan habere göre, Ferri ergenlik yıllarında futbolu bırakmaya ramak kalmıştı. Forvet oyuncusu, şiddetli bir büyüme atakından büyük ölçüde rahatsızlık duyuyordu. Genellikle bu tür durumlarda fiziksel şikayetlerden kaçınmak mümkün olmaz; Ferri için de durum böyleydi.

    O dönemde İspanya’nın beşinci liginde mücadele eden UD Alzira kulübünde futbol oynuyordu. Hırslı bir oyuncuydu, ancak işler pek yolunda gitmiyordu; ta ki koronavirüs dönemi başlayana ve fiziksel olarak daha güçlü, daha sağlam ve daha hızlı hale gelene kadar. Daha fazla gol atmaya başladı ve bu da birçok büyük İspanyol kulübünün dikkatini çekmesine neden oldu. Yine de onu yurtdışında bir macera bekliyordu.

    2021’de Alman kulübü Eintracht Frankfurt bu fırsatı değerlendirerek 1,92 metre boyundaki forveti Alzira’dan transfer etti. Sonunda bu Alman kulübü için 13 maça çıktı ve bu maçlarda bir gol attı. Almanya’da gerçek anlamda çıkış yakalayamadı. Belçika’nın KV Kortrijk kulübüne kiralanması onu tekrar doğru yola sokacaktı ve bu da başarılı oldu.

    2024/25 sezonunda 34 maçta sekiz gol attı ve Belçika’da o kadar iyi bir izlenim bıraktı ki, bir yıl sonra aynı ligdeki Westerlo da onu kadrosuna katmaya cesaret etti. Geçtiğimiz yaz 1,5 milyon avroya KVC Westerlo tarafından transfer edildi; bu transfer ona oldukça yarar sağladı.

    37 maçta 11 gol attı ve ayrıca 4 asist yaptı. Son vuruşlarda zaman zaman eksiklikler yaşasa da, “oyunun kilit ismi” ve “pas noktası” olarak o kadar iyi bir izlenim bıraktı ki, Westerlo’daki kalışı bir yılla sınırlı kaldı ve önümüzdeki sezon De Kuip’te izlenebilecek.


  • Bu ne tür bir oyuncu?

    İstatistikler elbette her şeyi anlatmaz, ancak bir kişinin profiline dair iyi bir genel fikir verir; o yüzden önce bunlara bir göz atalım.

    Ferri’nin geçen sezon Westerlo’da sergilediği istatistikler, özellikle hücum açısından bakıldığında oldukça etkileyici. On bir golle Belçika liginin golcü sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Takımının inişli çıkışlı performansları göz önüne alındığında bu, gerçekten de büyük bir başarı. Ancak ligdeki diğer forvetlerle karşılaştırıldığında bu forvet, rakamlara bakıldığında kendini yeterince gösterememiş. Örneğin, xG (beklenen gol) değeri 16,2 idi ve ligde en fazla şut çeken oyuncu oldu: tam 101 şut. Ayrıca, en fazla kaleye şut çeken (42) ve ligdeki tüm forvetler arasında en fazla kafa vuruşu yapan oyuncu da oydu. Yani Ferri sık sık gol pozisyonuna giriyor, ancak her zaman bunu gole çeviremiyor.


  • Ferri, geçen sezon gol kokusunu iyi aldığını kanıtladı. Bu forvet, sürekli kale önündeki boşlukları arıyor ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi, savunma oyuncularının arkasından iyi bir şekilde kaçarak onları sık sık alt ediyor. Bu örnekte, önce derinlemesine koşup ardından savunma oyuncusunun arkasından kaçarak rakibini alt ediyor. Boyu ve mükemmel kafa vuruş tekniği sayesinde hava toplarında da rakip kaleye ciddi bir tehdit oluşturabiliyor.

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    Örneklerde, onu iyi bir forvet yapan özellikler açıkça görülüyor. Sürekli doğrudan rakibine bakıyor ve onu hiç gözden kaçırmıyor. Merkez savunmacının bir anlığına onu gözden kaçırdığını fark ederse, koşu hareketine geçiyor ve savunmacıyı şaşırtmayı başarıyor. Böylece rakibin arkasından koşarak tehlikeli bir pozisyon yaratıyor.

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  • Bunun yanı sıra, heybetli fiziği sayesinde sık sık “top tutucu” rolünü de üstleniyor. Ferri iyi bir pas noktasıdır ve genellikle takımının oyunu sürdürmesini ve etrafındaki yaratıcı oyuncuların pozisyon almasını sağlar. Bu da istatistiklerinde açıkça görülmektedir. Belçika Pro League’deki diğer forvetlerle karşılaştırıldığında, bire bir mücadelelerde (272) ve hava mücadelelerinde (157) öne çıktı ve top kaybı da neredeyse hiç yapmadı. Fotmob istatistiklerine göre, 2025/26 sezonunun tamamında sadece 51 kez top kaybı yaşadı. Bu sayede hem ayaklarında hem de derin paslarda ideal bir pas noktası görevi gördü.

    Ferri, mutlak en yüksek hıza sahip olmasa da fiziksel gücü, koşu kapasitesi ve çalışma ahlakı sayesinde büyük tehlike yaratabiliyor ve aynı zamanda diğer oyuncular için alan açıyor. İspanyol forvet, mücadele etmekten, rakibi kovalamaktan ve koşu hareketleri yapmaktan çekinmiyor. Durum ne kadar imkansız görünürse görünsün, neredeyse her topa koşuyor ve bunu genellikle başarıyla yapıyor.

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    Ancak bu, hem onun gücü hem de sınırlılığıdır. Birçok ikili mücadelede karakteriyle galip gelir, ancak bunun için sıklıkla faul yapması gerekir. Geçen sezon tam 71 faul yaptı ve düzenli olarak cezalandırıldı: toplamda yedi sarı kart gördü, bu bir forvet için oldukça yüksek bir rakam. Bir önceki sezon, Kortrijk’teyken bu sayı daha da yüksekti: dokuz sarı kart.

    Dolayısıyla Feyenoord taraftarları, çalışkan, mücadeleci ve istekli bir forvet bekleyebilir. Bu açıdan, bire bir mücadeledeki gücü ve kafa vuruşlarıyla Ueda’ya biraz benziyor. 81 defansif müdahale ve 57 top kazanımıyla, Westerlo’nun rakibe baskı kurması ve topu uzaklaştırması konusunda son derece önemli bir rol oynadı. Rakip kale önünde 20 kez topu ele geçirdi; bu, Belçika Pro League’deki forvetlerin %92,4’ünden fazlasını aşıyor.

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  • Zayıf yönleri

    Ferri, kadifemsi bir dokunuşa sahip, teknik açıdan rafine bir futbolcu değildir. İspanyol forvetin oyun stili biraz daha hantal, kaba ve cilalanmamış bir izlenim bırakıyor. Özellikle dar alanlarda, rakipler alçak bir blok kurduğunda, bu bloğu aşarak oyun kurmak istiyorsanız ondan pek faydalanamazsınız. İlk top alışı ve top kontrolünde hâlâ geliştirilmesi gereken çok şey var. Genellikle daha geniş alanlarda, teknik eksikliklerini fiziksel üstünlüğüyle telafi edebiliyor. Bu açıdan, blokun etrafından oyun kurmak ve (erken) ortalarla tehlike yaratmak istediğinizde oldukça kullanışlı bir oyuncu.

    Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, o gerçek bir golcü değil – bunun için hala çok fazla fırsatı kaçırıyor – ancak muazzam bir azme sahip bir oyuncu ve hızla gelişiyor. Kortrijk’taki sezon istatistiklerini Westerlo’dakilerle karşılaştırırsanız, daha fazla fırsat yarattığını, daha fazla şut çektiğini ve daha sık gol pozisyonuna girdiğini görürsünüz.

    Son olarak, enerjisini daha akıllı ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi gerekecek. Çalışma ahlakı onun en büyük gücü, ancak bir bakıma da en büyük düşmanı; bunu, aldığı çok sayıda faul ve sarı kart da kanıtlıyor. Bir forvet, doğru anda zirveye çıkabilmek, bir koşu hamlesi başlatabilmek veya gol fırsatını gole çevirebilmek için bazen gücünü saklamalıdır.


  • Sonuç

    Nacho Ferri, Feyenoord’un aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor. İspanyol oyuncu fiziksel olarak güçlü, kafa vuruşlarında etkili ve ideal bir pas noktası: bu özellikleri Ueda ile paylaşıyor. Japon oyuncu bu sezon gol önündeki verimliliğiyle öne çıkarken, Ferri henüz çok fazla fırsatı kaçırıyor. Potansiyeli olan bir ham elmas, ancak Eredivisie seviyesinde kendini henüz kanıtlaması gerekiyor.