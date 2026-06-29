Neredeyse bırakacaktı, şimdi ise Feyenoord’un yeni hücum lideri: Nacho Ferri kimdir?

Bunun yanı sıra, heybetli fiziği sayesinde sık sık “top tutucu” rolünü de üstleniyor. Ferri iyi bir pas noktasıdır ve genellikle takımının oyunu sürdürmesini ve etrafındaki yaratıcı oyuncuların pozisyon almasını sağlar. Bu da istatistiklerinde açıkça görülmektedir. Belçika Pro League’deki diğer forvetlerle karşılaştırıldığında, bire bir mücadelelerde (272) ve hava mücadelelerinde (157) öne çıktı ve top kaybı da neredeyse hiç yapmadı. Fotmob istatistiklerine göre, 2025/26 sezonunun tamamında sadece 51 kez top kaybı yaşadı. Bu sayede hem ayaklarında hem de derin paslarda ideal bir pas noktası görevi gördü.
Ferri, mutlak en yüksek hıza sahip olmasa da fiziksel gücü, koşu kapasitesi ve çalışma ahlakı sayesinde büyük tehlike yaratabiliyor ve aynı zamanda diğer oyuncular için alan açıyor. İspanyol forvet, mücadele etmekten, rakibi kovalamaktan ve koşu hareketleri yapmaktan çekinmiyor. Durum ne kadar imkansız görünürse görünsün, neredeyse her topa koşuyor ve bunu genellikle başarıyla yapıyor.DAZN Pro LeagueDAZN Pro League
Ancak bu, hem onun gücü hem de sınırlılığıdır. Birçok ikili mücadelede karakteriyle galip gelir, ancak bunun için sıklıkla faul yapması gerekir. Geçen sezon tam 71 faul yaptı ve düzenli olarak cezalandırıldı: toplamda yedi sarı kart gördü, bu bir forvet için oldukça yüksek bir rakam. Bir önceki sezon, Kortrijk’teyken bu sayı daha da yüksekti: dokuz sarı kart.
Dolayısıyla Feyenoord taraftarları, çalışkan, mücadeleci ve istekli bir forvet bekleyebilir. Bu açıdan, bire bir mücadeledeki gücü ve kafa vuruşlarıyla Ueda’ya biraz benziyor. 81 defansif müdahale ve 57 top kazanımıyla, Westerlo’nun rakibe baskı kurması ve topu uzaklaştırması konusunda son derece önemli bir rol oynadı. Rakip kale önünde 20 kez topu ele geçirdi; bu, Belçika Pro League’deki forvetlerin %92,4’ünden fazlasını aşıyor.DAZN Pro LeagueDAZN Pro League