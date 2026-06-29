Neredeyse bırakacaktı, şimdi ise Feyenoord’un yeni hücum lideri: Nacho Ferri kimdir?

Algemeen Dagblad gazetesinde yer alan habere göre, Ferri ergenlik yıllarında futbolu bırakmaya ramak kalmıştı. Forvet oyuncusu, şiddetli bir büyüme atakından büyük ölçüde rahatsızlık duyuyordu. Genellikle bu tür durumlarda fiziksel şikayetlerden kaçınmak mümkün olmaz; Ferri için de durum böyleydi.

O dönemde İspanya’nın beşinci liginde mücadele eden UD Alzira kulübünde futbol oynuyordu. Hırslı bir oyuncuydu, ancak işler pek yolunda gitmiyordu; ta ki koronavirüs dönemi başlayana ve fiziksel olarak daha güçlü, daha sağlam ve daha hızlı hale gelene kadar. Daha fazla gol atmaya başladı ve bu da birçok büyük İspanyol kulübünün dikkatini çekmesine neden oldu. Yine de onu yurtdışında bir macera bekliyordu.

2021’de Alman kulübü Eintracht Frankfurt bu fırsatı değerlendirerek 1,92 metre boyundaki forveti Alzira’dan transfer etti. Sonunda bu Alman kulübü için 13 maça çıktı ve bu maçlarda bir gol attı. Almanya’da gerçek anlamda çıkış yakalayamadı. Belçika’nın KV Kortrijk kulübüne kiralanması onu tekrar doğru yola sokacaktı ve bu da başarılı oldu.

2024/25 sezonunda 34 maçta sekiz gol attı ve Belçika’da o kadar iyi bir izlenim bıraktı ki, bir yıl sonra aynı ligdeki Westerlo da onu kadrosuna katmaya cesaret etti. Geçtiğimiz yaz 1,5 milyon avroya KVC Westerlo tarafından transfer edildi; bu transfer ona oldukça yarar sağladı.

37 maçta 11 gol attı ve ayrıca 4 asist yaptı. Son vuruşlarda zaman zaman eksiklikler yaşasa da, “oyunun kilit ismi” ve “pas noktası” olarak o kadar iyi bir izlenim bıraktı ki, Westerlo’daki kalışı bir yılla sınırlı kaldı ve önümüzdeki sezon De Kuip’te izlenebilecek.



