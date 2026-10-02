"Bence her takımın isteyeceği bir oyuncuyum. Günümde olduğumda herkesi nakavt edebilirim. İnsanların alışık olduğu Noa Lang olmaya geri dönmeyi çok istiyorum. Artık elimden gelenin en iyisini ortaya koymak bana düşüyor. Son bir yıl karmaşıktı, kolay olduğunu söylesem yalan olur. Kişisel olarak, bir yıldır gelişimimde duraklama döneminde olduğumu hissediyorum".