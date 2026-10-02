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Napoli, Noa Lang’ı dinleyin: “Gelişimim bir yıldır durdu”

Hollanda

Napoli'nin hücum oyuncusu Noa Lang, Hollanda'nın Yunanistan deplasmanındaki beraberliğinin ardından Hollanda televizyonuna konuştu: "Xavi devre arasında sinirlendi, haklıydı. O şekilde oynayamayız. Yunanistan'da deplasman maçı oynamak kolay değil ama biz Hollanda'yız, mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunlar kaybedilmiş iki puan, yenilgiden kaçındığımız doğru ama hayal kırıklığı yaşıyoruz".

  • Çıkmaz aşaması

    "Bence her takımın isteyeceği bir oyuncuyum. Günümde olduğumda herkesi nakavt edebilirim. İnsanların alışık olduğu Noa Lang olmaya geri dönmeyi çok istiyorum. Artık elimden gelenin en iyisini ortaya koymak bana düşüyor. Son bir yıl karmaşıktı, kolay olduğunu söylesem yalan olur. Kişisel olarak, bir yıldır gelişimimde duraklama döneminde olduğumu hissediyorum".

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