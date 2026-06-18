Napoli, Molina için görüşmeler: Atlético Madrid ile bir takas olasılığı söz konusu

2027'de sözleşmesi sona erecek ve değeri 15 milyon olarak değerlendirilen Nahuel Molina, Napoli'nin sağ kanadı güçlendirmek için takip ettiği isimlerden biri. 1998 doğumlu, Atlético Madrid'de forma giyen Arjantinli bek, uluslararası tecrübesi, hücum gücü ve Udinese'de edindiği Serie A bilgisi nedeniyle uzun süredir Massimiliano Allegri'nin ilgisini çekiyor; hatta Napoli'nin gelecekteki teknik direktörü, Molina'yı Juventus'ta da kadrosunda görmek istemişti.





Hızından dolayı “El Galgo” lakabıyla anılan Molina, hem bek hem de kanat oyuncusu olarak görev alabiliyor. Udinese’de iki sezonda 10 gol ve 10 asistle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, İspanya’da Atlético Madrid formasıyla tecrübesini pekiştirdi.