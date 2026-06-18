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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Napoli, Molina için görüşmeler: Atlético Madrid ile bir takas olasılığı söz konusu

SSC Napoli
N. Molina
Transfers

Napoli’nin yeni teknik direktörü Max Allegri, bu Arjantinli bek oyuncusunu, o henüz Udinese’de oynarken beri beğeniyor.

2027'de sözleşmesi sona erecek ve değeri 15 milyon olarak değerlendirilen Nahuel Molina, Napoli'nin sağ kanadı güçlendirmek için takip ettiği isimlerden biri. 1998 doğumlu, Atlético Madrid'de forma giyen Arjantinli bek, uluslararası tecrübesi, hücum gücü ve Udinese'de edindiği Serie A bilgisi nedeniyle uzun süredir Massimiliano Allegri'nin ilgisini çekiyor; hatta Napoli'nin gelecekteki teknik direktörü, Molina'yı Juventus'ta da kadrosunda görmek istemişti.


Hızından dolayı “El Galgo” lakabıyla anılan Molina, hem bek hem de kanat oyuncusu olarak görev alabiliyor. Udinese’de iki sezonda 10 gol ve 10 asistle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, İspanya’da Atlético Madrid formasıyla tecrübesini pekiştirdi.

  • OLIVERA İLE TAKAS MI?

    Sportmediaset’in aktardığına göre, şu anda söz konusu olan sadece bir ön görüşme; oyuncu ise Arjantin milli takımıyla Kuzey Amerika’da bulunuyor. Atlético, oyuncunun transfer değerini yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlemiş durumda; bu rakam, Napoli'yi olası alternatif çözümleri değerlendirmeye itti. Bunlar arasında, Diego Simeone'nin çok beğendiği Mathías Olivera'nın bir takas anlaşmasına dahil edilmesi ihtimali de göz ardı edilmiyor. 1997 doğumlu Olivera'nın Napoli ile olan sözleşmesi 2030'da sona eriyor ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

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  • ALTERNATİFLER

    Arjantinli oyuncuyla ilgili görüşmeler zorlaşırsa, Napoli diğer seçenekleri de takip etmeye devam ediyor: Listenin başında Union Saint-Gilloise’den Anan Khalaili yer alırken, arka planda Sevilla’dan Juanlu ve Genoa’dan Brooke Norton-Cuffy bulunuyor. Fiorentina’dan Dodô seçeneği ise daha uzak bir ihtimal olarak görülüyor.