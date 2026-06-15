Napoli, Gila'ya göz dikti: Lazio transfer kapısını araladı

Gila, 2022 yılından beri Lazio'da forma giyiyor ve bu süre zarfında 120 maça çıkıp 2 gol attı. Gila, 2022 yılında Real Madrid ile İspanya şampiyonluğunu kazandı ve İspanya milli takımında 9 kez forma giydi. Lazio ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.



