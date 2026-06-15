Napoli, Mario Gila'yı kadrosuna katmak üzere; bugün Milano'da Napoli kulübünün sportif direktörü Giovanni Manna ile savunma oyuncusunun menajeri arasında maaş konusunda bir anlaşmaya varmak üzere bir görüşme gerçekleştirildi. Sky Sport'a konuşan Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, bugünün haberi Lazio'nun 2000 doğumlu İspanyol savunma oyuncusunu satmaya sıcakbakması. Claudio Lotito'nun kulübü, Rino Gattuso'nun emrine verecek takımı kurmak için transfer piyasasına giriş yapmadan önce büyük bir satış gerçekleştirmek istiyor.
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Napoli, Gila'ya göz dikti: Lazio transfer kapısını araladı
Gila, 2022 yılından beri Lazio'da forma giyiyor ve bu süre zarfında 120 maça çıkıp 2 gol attı. Gila, 2022 yılında Real Madrid ile İspanya şampiyonluğunu kazandı ve İspanya milli takımında 9 kez forma giydi. Lazio ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.