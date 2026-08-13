Napoli, Gabriel Jesus yaklaşıyor: Arsenal ile yeni temaslar

Ancak Gabriel Jesus ile sözleşme ve maaş konusunda nihai anlaşmaya henüz varılmış değil: menajer ekibiyle yürütülen görüşmeler henüz o kadar ileri seviyede değil ve hücum oyuncusunun Napoli'yi cazip bir adres olarak görmesine rağmen elinde başka teklifler de bulunuyor. Napoli, hücum hattında yer açmak için gerekli bazı ayrılıkların, bunlar arasında Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ınkilerin de, tamamlanmasının ardından operasyonu herhangi bir anda sonuçlandırabilir.