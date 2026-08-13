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CM Grafica Gabriel Jesus Napoli 16 9Getty Images/Calciomercato

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Napoli, Gabriel Jesus yaklaşıyor: Arsenal ile yeni temaslar

SSC Napoli

Arsenal’in Brezilyalı forveti, hücum hattı için ilk hedef: iki ayrılık gerekiyor.

Napoli, Gabriel Jesus için girişimlerini sürdürüyor. Romelu Lukaku'nun satışının ardından Napoli, Massimiliano Allegri'ye bir önemli forvet daha kazandırmak istiyor ancak önce kadroda daha fazla yer açması ve gelir elde etmesi gerekecek. Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında aktardığına göre, son dönemde Napoli ile Arsenal arasında yeni temaslar oldu ve Napoli kulübü artık Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için gereken tüm şartları biliyor.




  • Eksik olan ne

    Ancak Gabriel Jesus ile sözleşme ve maaş konusunda nihai anlaşmaya henüz varılmış değil: menajer ekibiyle yürütülen görüşmeler henüz o kadar ileri seviyede değil ve hücum oyuncusunun Napoli'yi cazip bir adres olarak görmesine rağmen elinde başka teklifler de bulunuyor. Napoli, hücum hattında yer açmak için gerekli bazı ayrılıkların, bunlar arasında Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ınkilerin de, tamamlanmasının ardından operasyonu herhangi bir anda sonuçlandırabilir.

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