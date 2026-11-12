Eski PSV Eindhoven oyuncusu Lang, eleştirileri kabul edip ortamın yatışmasını beklemek ve bozulan ilişkileri onarmaya çalışmak yerine, adeta "Sizi duymuyorum" dercesine kulağını gösteren bir hareket yaptı. Ertesi gün, pazartesi günü ise sosyal medyada ilk görseli kulağının fotoğrafı olan bir dizi paylaşım yaparak tepkileri daha da artırdı. Bu, Napoli taraftarlarının hoşuna gitmeyen açık bir meydan okumaydı.

Bugün La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre Lang, bu sezon kendisine lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 kez şans veren Massimiliano Allegri'nin planlarında yer almasına rağmen ocak ayında takımdan ayrılabilir. Lang bu maçlarda, Frosinone'ye karşı evde kazanılan karşılaşmada bir gol attı. Takım çevresindeki atmosfer, onu Napoli'den ayrılmaya itebilir. Geleceğinde yine İtalya ve Serie A olabilir.

Eski Galatasaray forvetiyle ilgilenen kulüpler arasında Genoa da var. Genoa Teknik Direktörü De Rossi, Lang'ı çok beğeniyor ve La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre Serie A'da onu beğenen tek isim de o değil. Şu ana kadar kulüpler arasında bir temas olmadı ancak Genoa, Lang'ı belki kiralık olarak ya da Napoli'nin maaşına katkıda bulunmasıyla kadrosuna katmayı hayal ediyor. Oyuncunun 2030'a kadar geçerli maaşı, bonuslar hariç 2,5 milyon euro.

Kariyerinde Twente, Ajax ve Club Brugge formalarını da giyen Lang'la Galatasaray da hâlâ ilgileniyor. Lang, Galatasaray'da 2025-2026 sezonunun ikinci bölümünde (ocaktan mayısa kadar) 19 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. Leao ve Osimhen'in forma giydiği İstanbul kulübü, son sezonun sonunda Lang'ın bonservisi için 30 milyon euro ödenmesini öngören satın alma hakkını kullanmamayı seçmişti. Ocak ayında oyuncuyu bir kez daha kiralık olarak transfer etmek için girişimde bulunabilir.