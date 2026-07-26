İki olumlu unsur var: Gabriel, 2004 doğumlu ve gelişim açısından hâlâ önemli bir potansiyele sahip. Serie A listesi konusunda ise “under” kabul edildiği için ek kontenjan işgal etmeyecek. Buna bir üçüncüsünü de ekleyelim: Oyuncu kısa süre önce menajerlik haklarını, Başkan Aurelio De Laurentiis ile en iyi ilişkilere sahip olabilen menajerlerden biri olan Jorge Mendes’e emanet etti. Lecce, Tiago Gabriel için 25 milyon euro değer biçiyor ancak Napoli ile son temaslarda bazı bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir paket konuşuldu. Artık karar verip vermemek Napoli’ye kalmış durumda.