Napoli için göze çarpan iki ihtiyaç var: mümkün olduğunca çok oyuncu satmak (ve bunu iyi yapmak) ve gençleşme politikasını benimsemek. Başkan Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna’dan hesapları dengede tutarken iddialı bir kadro kurmasını istiyor. Alessandro Buongiorno’nun birkaç ay sahalardan uzak kalacağının anlaşılmasının ardından stoper öncelik haline geldi. Federico Gatti, Massimiliano Allegri’nin çok beğendiği bir profil ancak taraftar ve kulüp için aynı şey geçerli değil. İşte bu yüzden Tiago Gabriel, sıralamada hızla yükselerek zirveye kadar çıktı.
Çeviri:
Napoli’de Manna beklemeyi bıraktı: Allegri’nin gözdesi Tiago Gabriel için Lecce ile görüşmeler başladı
Napoli için hazır
Tiago Gabriel, geçen sezon ligde 37 maça çıktı ve iki gol attı. Sahada 3.220 dakika kalan oyuncu, Lecce formasıyla kişilikli bir performans sergileyerek kâğıt üzerinde oldukça zor görünen ligde kalma hedefine ulaşılmasında pay sahibi oldu. Napoli scoutlarının bu konuda hiçbir şüphesi yok: Portekizli savunmacı büyük sıçramaya, Napoli’ye hazır. Max Allegri de aynı görüşteydi; Milan yedek kulübesinde oturduğu geçen sezonda onu fark etmişti.
NE KADAR TUTUYOR
İki olumlu unsur var: Gabriel, 2004 doğumlu ve gelişim açısından hâlâ önemli bir potansiyele sahip. Serie A listesi konusunda ise “under” kabul edildiği için ek kontenjan işgal etmeyecek. Buna bir üçüncüsünü de ekleyelim: Oyuncu kısa süre önce menajerlik haklarını, Başkan Aurelio De Laurentiis ile en iyi ilişkilere sahip olabilen menajerlerden biri olan Jorge Mendes’e emanet etti. Lecce, Tiago Gabriel için 25 milyon euro değer biçiyor ancak Napoli ile son temaslarda bazı bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir paket konuşuldu. Artık karar verip vermemek Napoli’ye kalmış durumda.
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