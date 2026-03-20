cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

Napoli, Conte umutlu: "Inter'e baskı uyguladık, şimdi Scudetto'ya odaklanıyoruz"

Napoli teknik direktörünün Cagliari galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalar.

Napoli teknik direktörü Antonio Conte, 30. haftaya ait Cagliari deplasmanında 1-0 kazandıkları maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu:




Şampiyonluk şansı ne kadar? "Bazı oyuncuların geri dönüşü kesinlikle önemli, ancak %100 formda olmak önemli. Anguissa ve McTominay henüz parlamıyor, ancak Kevin'ı iyi gördüm. Lobo biraz zorlandı ve Rrahmani ile Di Lorenzo'yu geri kazanmamız gerekiyor, umarım bunu başarırız. Neres için zor olacağını düşünüyorum. Bu 7 ay boyunca iyi dayandık, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız ama diğer takımların da bunu istediğini biliyoruz. Kimse ileriye bakmamızı engelleyemez, bugün önümüzde yer alanlara biraz baskı uyguladık."

  • Orta saha ve hücum hattından daha fazlasını mı bekliyordunuz? "Çok fazla hata yaptık, daha iyisini yapabilirdik ve Cagliari pres yapmadığı için maçı daha fazla domine edebilirdik. İkinci yarıda ikinci golü aradık; bu tür maçlarda her şey olabilir. Diğer takımların sonuçlarını beklerken 3 puanla ara veriyoruz. Şampiyonlar Ligi potası için 3 puan; son 7 ayda üst sıralarda kalmak konusunda olağanüstüydük. Önümüzde kimler var ona bakıyoruz ama boşuna çaba harcamıyoruz, arkadan gelenlerin bizi yakalaması çok da zor değil."

    • Reklam

  • Gol yememiş olmamız önemli mi? "11 maçın ardından kalesini gole kapatmak önemliydi; bugün Cagliari hiç kaleye şut çekmedi. Takım olarak iyi savunma yapabildik: büyük bir azim ve istek vardı. Oyuncular maçın önemini hissettiler, ancak gol bulmakta biraz zorlandık."

  • Ardından basın toplantısında:

    "Daha soğukkanlı olmalıyız, 0-2 öne geçseydik daha rahat olabilirdik. Her zaman söylüyorum çocuklar, 1-0 size hiçbir rahatlık vermez, çünkü bir köşe vuruşu, uzun bir pas, bir ribaund, havada bir karambol ile maçı berabere bitirebilir, iki puanı kaybedebilirsiniz. Yine de iyi oynadık ve yaptıklarımızdan çok memnunum, çünkü sürekli söylüyorum ki, şu ana kadar, bu yedi ayda olağanüstü bir iş başardık; büyük acil durumlar yaşarken yine de ilk sıralarda kalmayı başardık.

    Şimdi neredeyse tüm oyuncular geri dönüyor, uzun süre sakat olanlar da dahil. Henüz en iyi formlarında değiller, ancak hepsinin elimde olması bana değişiklik yapma ve maç sırasında takıma yeni bir soluk, yeni bir enerji, yeni bir kalite katma imkanı veriyor.




  • McTominay ve De Bruyne'nin yer aldığı çift orta saha düzeni, tam potansiyelini ortaya koyabilmesi için biraz daha oturması gereken bir şey mi? "Çift oyun kurucu konusu biraz... bu yeni bir şey değil, çünkü biz yine de orta sahada bu dörtlü ile oynarken oyuncular değişebilir, Lobotka Anguissa ile oynayabilir, McTominay Gilmour ile oynayabilir, yani Elmas Lobotka ile oynayabilir, yani sistemi değiştirdiğimizden beri çift oyun kurucu her zaman vardı. Sonra oyuncular değişebilir, ancak hareketler ve yapmaları gerekenler açısından konsept aynı kalır. İki özel oyun kurucunuz olduğunda fiziksel güçten biraz ödün vermeniz kaçınılmazdır, çünkü orta sahada McTominay veya Anguissa ya da Elif gibi oyuncular olmadığında, biraz fiziksel güç kaybedersiniz, belki daha fazla kalite kazanırsınız, pas oyununda biraz daha fazla kalite kazanmanız gerekir. Ancak çift oyun kurucu sistemini her zaman kullandık, oyuncular değişebilir, ancak dörtlü sistem üzerinde ben geri döndüğümden beri, yani Kasım ayındaki ara verdikten sonra çalışıyoruz. Ve devam edeceğiz çünkü bu benim hoşuma giden ve rakiplere sorunlar yaratan bir durum."



  • Napoli'nin tekrar gol yememesi sizi ne kadar mutlu etti? "Her şeyden önce galibiyetten memnunum; bu, arka arkaya dördüncü galibiyetimiz ve ligin ara vermesinden önce geldi. Hatırlarsanız, son maçta Bologna'da kaybetmiştik ve on beş gün boyunca oldukça sinirliydik. Şimdi, ligin yeniden başlamasıyla Milan'a karşı oynayacağımız maçtan önce bu on beş günün tadını çıkarma fırsatımız var. Aynı zamanda nihayet gol yemedik. Bugün kaleye şut çekilmemesi konusunda iyiydik çünkü kaleye hiç şut çekilmedi. Bu açıdan memnunum, gol atma konusunda ise biraz daha az memnunum çünkü yine de daha iyi, daha kaliteli ve gol pozisyonlarında daha soğukkanlı olmalıyız."

