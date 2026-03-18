Goal.com
Canlı
Çeviri:

Napoli, Conte'nin Premier Lig'de transfer hayalleri: Calafiori ve Tonali de radarında

Şu anki İtalya şampiyonu takımın hedefleri arasında Tiago Gabriel, Perrone ve Pellegrino da yer alıyor.

Antonio Conte, Napoli'de kalmak için transfer piyasasında da garantiler istiyor; kulüp ise gelecek sezon öncesinde İtalya şampiyonu teknik direktörü memnun etmeye hazır.

Il Mattino gazetesi, başkan Aurelio De Laurentiis'in kulübünün radarında Premier League'de oynayan iki İtalyan milli oyuncunun da olduğunu yazıyor: Arsenal'de forma giyen savunma oyuncusu Riccardo Calafiori (2002 doğumlu, Roma altyapısı) ve Newcastle'da forma giyen orta saha oyuncusu Sandro Tonali (2000 doğumlu, eski Milan oyuncusu), ki bu oyuncu Juventus tarafından da takip ediliyor.

Tonali'nin şu anki teknik direktörü Howe, Barcelona'ya yapılacak Şampiyonlar Ligi deplasmanının arifesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Onunla ilgili söylentilere aldırmayın, tamamen takıma odaklanmış durumda."

  • YURT DIŞINDA

    Yine İngiltere'de, Wolverhampton'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes (2001 doğumlu) ile ilgili transfer söylentileri devam ediyor; bu oyuncuya Manchester United da ilgi gösteriyor.

    İspanya'da ise Sevilla'nın sağ bek oyuncusu Juanlu Sanchez hala ilgi görüyor; bu oyuncu Real Madrid tarafından da talep ediliyor.

    Kanat forvetleri arasında ise Boca Juniors'tan Arjantinli Exequiel Zeballos ilgi çekiyor. Alternatif olarak Galatasaray'dan Türk oyuncu Barış Yılmaz da gündemde. Yılmaz, Noa Lang'ın satın alma opsiyonu görüşmelerine dahil olabilir. Aynı şekilde savunma oyuncusu WilfriedSingo (eski Torino oyuncusu) da gündemde.

  • İTALYA'DA

    Serie A'da Lecce'nin Portekizli savunma oyuncusu Tiago Gabriel, Como'nun Arjantinli orta saha oyuncusu Maximo Perrone ve Parma'nın Arjantinli forveti Mateo Pellegrino takip ediliyor; Pellegrino ise şu anda Nottingham Forest'a kiralanmış olan Lorenzo Lucca ile ilgileniyor.

  • YAYINLANACAK

    Lukaku için teklifler bekleniyor, ancak savaş ortamı Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri de frenleyebilir: Conte'nin kalması, Big Rom'un ayrılışını en az bir yıl daha geciktirebilir.

    MLS'den Chicago'nun De Bruyne için yeniden harekete geçtiğine dikkat edin.

    Sportif direktör Manna, orta sahada iki önemli ayrılıkla ilgilenebilir: Lobotka'yı Serie A'da başka bir yerde hayal etmek imkansız, ancak önemli bir teklif gelirse Napoli kapıyı açabilir; Anguissa'nın satılması ise daha az olası, birkaç ay içinde Kamerunlu oyuncunun sözleşmesini yenilemek için her şey yapılacak ve Zambo'yu hem süre hem de maaş açısından memnun edecek.

0