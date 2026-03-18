Napoli, Conte'nin Premier Lig'de transfer hayalleri: Calafiori ve Tonali de radarında

Antonio Conte, Napoli'de kalmak için transfer piyasasında da garantiler istiyor; kulüp ise gelecek sezon öncesinde İtalya şampiyonu teknik direktörü memnun etmeye hazır.

Il Mattino gazetesi, başkan Aurelio De Laurentiis'in kulübünün radarında Premier League'de oynayan iki İtalyan milli oyuncunun da olduğunu yazıyor: Arsenal'de forma giyen savunma oyuncusu Riccardo Calafiori (2002 doğumlu, Roma altyapısı) ve Newcastle'da forma giyen orta saha oyuncusu Sandro Tonali (2000 doğumlu, eski Milan oyuncusu), ki bu oyuncu Juventus tarafından da takip ediliyor.

Tonali'nin şu anki teknik direktörü Howe, Barcelona'ya yapılacak Şampiyonlar Ligi deplasmanının arifesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Onunla ilgili söylentilere aldırmayın, tamamen takıma odaklanmış durumda."