Napoli: Allegri olmazsa Conceicao da gündemde

Gelecek maçlar NAP Serie A 06:30 LAZ

Soyunma odasındaki bomba, Napoli cephesinde resmen patladı. Bir sonraki rakip Lazio, 8 Kasım Pazar günü saat 12.30'da Maradona Stadı'nda oynanacak maç ise yazın yönetimi emanet edilen bu sportif proje için gerçek bir ya tamam ya devam mücadelesi olacak. Projenin başındaki isim ise Massimiliano Allegri.

Livornolu teknik direktör elbette mercek altında. Başarısız olur ve liderin 17 puan gerisine düşerse görevden alınması kaçınılmaz olabilir. Peki onun yerini kim alacak? Adaylar arasında adı giderek öne çıkan isim Sergio Conceicao.