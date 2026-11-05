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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Napoli: Allegri olmazsa Conceicao da gündemde

SSC Napoli
S. Conceicao
M. Allegri
S. Pioli

Napoli kampa giriyor ve Lazio maçı teknik direktörün geleceği açısından belirleyici olacak.

Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

08 Kas 2026

LAZ

LAZ

Soyunma odasındaki bomba, Napoli cephesinde resmen patladı. Bir sonraki rakip Lazio, 8 Kasım Pazar günü saat 12.30'da Maradona Stadı'nda oynanacak maç ise yazın yönetimi emanet edilen bu sportif proje için gerçek bir ya tamam ya devam mücadelesi olacak. Projenin başındaki isim ise Massimiliano Allegri.

Livornolu teknik direktör elbette mercek altında. Başarısız olur ve liderin 17 puan gerisine düşerse görevden alınması kaçınılmaz olabilir. Peki onun yerini kim alacak? Adaylar arasında adı giderek öne çıkan isim Sergio Conceicao.

  • Bölünmüş soyunma odası ve yeni kısa süreli kamp

    Tam bir barut fıçısı olan Napoli soyunma odasının hâlini, Porto'ya karşı alınan yenilgi sırasında ve sonrasında yaşananlar da ortaya koydu. Önce De Bruyne ile Lucca sahada tartıştı; ikili birbirine resmen "defol" dedi.

    Ardından mikrofonların karşısına çıkarılan Politano, yabancı oyuncuların hiç konuşmadığından yakındı. Onun ardından gelen McTominay ise herkesi eve gidip düşünmeye çağırdı.

    Allegri, takımın bugün kampa alınacağını doğrulamadı ancak takım yarın saat 12.30'da toplanacak ve Lazio maçının sonuna kadar kampta kalacak.

  • De Laurentiis, Conceição'yu beğeniyor

    Footmercato'nun haberine göre, Allegri bir kez daha başarısız olup yeni bir ağır yenilgiyle elenirse De Laurentiis onu görevden alacak (bu kararın mali yükü de ağır olacak).

    Yerine geçebilecek isimler arasında, Napoli'yi tribünden izlemek için birçok kez Napoli'ye gelen Stefano Pioli de var. Bir diğer isim ise Sergio Conceicao. Conceicao'nun adı ilk kez gündeme gelmiyor; De Laurentiis ile ilişkileri çok iyi.

    Portekizli teknik direktörün şu anda bir kulüple sözleşmesi yok. Arabistan'da çok para kazandı, İtalya'yı ve Serie A'yı iyi tanıyor. En önemlisi de Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde üst düzey bir kulüp aradığı için Fenerbahçe'nin kendisine önerdiği sözleşmeyi kısa süre önce reddetti.

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Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

08 Kas 2026

LAZ

LAZ