Getty Images Sport
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'Mutlu değilim!' - Jose Mourinho'dan Real Madrid savunmacısına acımasız uyarı
Asencio yeni bir disiplin cezasıyla karşı karşıya
Asencio kısa süre önce, müstehcen bir videonun rıza dışı şekilde dağıtılmasıyla ilgili suçlamalardan aklanmıştı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, şimdi ayrı bir olayın ardından Santiago Bernabeu'da kulüp içi yeni disiplin süreciyle karşı karşıya. İspanyol kulübü, Asencio'nun alkollü araç kullanmaktan mahkûm edilmesinin ardından derhal harekete geçti. Bu ciddi trafik suçu, sekiz aylık ehliyet cezası ve 14.400 € tutarında yüklü bir para cezasıyla sonuçlandı.
Teknik direktör Mourinho da şimdi bu karmaşık durum hakkında kamuoyu önünde açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, savunmacının saha dışındaki davranışları konusundaki rahatsızlığını açıkça dile getirdi.
- Getty Images Sport
Mourinho davranışlar konusunda sert bir uyarıda bulundu
Mourinho, kadrosundan beklenen standartları konuşurken sözünü sakınmadı. Asencio'ya, İspanyol devlerini temsil etmenin kesintisiz ve her gün süren bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.
"Bir Real Madrid oyuncusu, günde 24 saat, haftada 7 gün ve yılda 12 ay Real Madrid oyuncusudur" diyen Mourinho, bunu kulübün resmi internet sitesine söyledi.
"Profesyonel alanınızın dışında yaptığınız her şey Real Madrid'i yansıtmaya devam eder, dokunulmaz bir kulübün prestijini etkilemeye devam eder. Memnun değilim. Herkes hata yapar ama üst üste yapılan hatalar farklı bir şeydir."
Antrenman sahasında örnek profesyonellik
Trafik suçundan aldığı mahkûmiyet nedeniyle öfkeli olmasına rağmen Mourinho, Asencio'nun çalışma ahlakını övmekte gecikmedi. Tecrübeli teknik adam, savunmacının antrenman sahasındaki olağanüstü tutumuna dikkat çekti.
"Göreve geldiğimde onunla konuştum" diye itiraf etti Mourinho. "Geçmişteki şeyler hakkında konuştuk. Ben geldiğimden beri Valdebebas dışındaki durumlar hakkında konuşmadım çünkü Valdebebas'ta o örnek bir profesyonel.
"İyi durumdayken ondan daha fazla ya da daha iyi çalışan kimse yoktu. Şimdi ise haftalardır sakat olmasına rağmen ilk gelen, son ayrılan o; iyileşme sürecine olağanüstü bir adanmışlık gösteriyor."
- Getty Images Sport
İspanya'nın başkentinde güveni yeniden inşa etmek
Asencio, fiziksel toparlanma programını sürdürdüğü için yakın gelecekte de sahalardan uzak kalacak. Devam eden kas problemi nedeniyle bu sezon şu ana kadar Real Madrid formasıyla hiç oynamadı. Bu süreçte savunma oyuncusunun, kulübün resmi iç disiplin sürecinden geçmesi gerekiyor. Real Madrid yönetimi, kısa süre içinde son sürüş mahkûmiyeti için uygun cezayı belirleyecek.
Nihayet tam olarak hazır hale döndüğünde ise Asencio'yu önemli bir sınav bekliyor. Gelecek vadeden savunmacının, kariyerini yeniden canlandırmak için Mourinho ve takım arkadaşlarının güvenini yeniden kazanmak adına çok çalışması gerekiyor.
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