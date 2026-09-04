Asencio kısa süre önce, müstehcen bir videonun rıza dışı şekilde dağıtılmasıyla ilgili suçlamalardan aklanmıştı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, şimdi ayrı bir olayın ardından Santiago Bernabeu'da kulüp içi yeni disiplin süreciyle karşı karşıya. İspanyol kulübü, Asencio'nun alkollü araç kullanmaktan mahkûm edilmesinin ardından derhal harekete geçti. Bu ciddi trafik suçu, sekiz aylık ehliyet cezası ve 14.400 € tutarında yüklü bir para cezasıyla sonuçlandı.

Teknik direktör Mourinho da şimdi bu karmaşık durum hakkında kamuoyu önünde açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, savunmacının saha dışındaki davranışları konusundaki rahatsızlığını açıkça dile getirdi.