Mustafa Denizli'nin Arda Güler iddiası İspanya'yı salladı

Getty ImagesParshva Shah ve Can ÖzerMustafa Denizli'nin Arda Güler iddiası İspanya'yı salladıLa LigaA. GulerTürkiyeReal MadridTürkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin Arda Güler sözleri İngiltere ve İspanya'da çok konuşuldu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaDenizli, Güler'in Real Madrid'de mutsuz olduğunu iddia etti19 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıktıŞimdiye kadar sadece üç maçta 11'deydiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱