Arda Guler Real MadridGetty Images
Parshva Shah ve Can Özer

Mustafa Denizli'nin Arda Güler iddiası İspanya'yı salladı

La LigaA. GulerTürkiyeReal Madrid

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin Arda Güler sözleri İngiltere ve İspanya'da çok konuşuldu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Denizli, Güler'in Real Madrid'de mutsuz olduğunu iddia etti
  • 19 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maça çıktı
  • Şimdiye kadar sadece üç maçta 11'deydi
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