Mussolini’den Trump’a… Dünya Kupası’nı sarsan siyasi müdahaleler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nın gidişatına müdahale etmekten her zaman kaçınmıştı; ancak geçen Çarşamba günü Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin ana konusu, kırmızı kart gördükten sonra cezalandırılan ABD milli takımının yıldızı Fularin Balugun’du.
Nitekim ceza kaldırıldı ve oyuncu, yarın sabah erken saatlerde oynanacak Belçika ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyebilecek.
Bu karar futbol dünyasında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açsa da, Dünya Kupası tarihinde siyasi müdahalenin yaşandığı ilk vaka değil.
“France 24” kanalı, Dünya Kupası’nda siyasetin en önemli müdahale örneklerini ele alan bir rapor yayınladı. İşte bu konudaki en önemli tarihsel olaylar: