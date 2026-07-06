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President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy CenterGetty Images News

Çeviri:

Mussolini’den Trump’a… Dünya Kupası’nı sarsan siyasi müdahaleler

FEATURES
Dünya Kupası
ABD - Belçika
ABD
Belçika
F. Balogun
ABD
Almanya
İtalya
Kuveyt

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nın gidişatına müdahale etmekten her zaman kaçınmıştı; ancak geçen Çarşamba günü Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana konusu, kırmızı kart gördükten sonra cezalandırılan ABD milli takımının yıldızı Fularin Balugun’du. 

Nitekim ceza kaldırıldı ve oyuncu, yarın sabah erken saatlerde oynanacak Belçika ile yapılacak son 16 turu maçında forma giyebilecek.

Bu karar futbol dünyasında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açsa da, Dünya Kupası tarihinde siyasi müdahalenin yaşandığı ilk vaka değil.

“France 24” kanalı, Dünya Kupası’nda siyasetin en önemli müdahale örneklerini ele alan bir rapor yayınladı. İşte bu konudaki en önemli tarihsel olaylar:

  • BIO MUSSOLINI-TROOPSAFP

    1934 ve 1938 yıllarında Mussolini'nin baskıları

    İtalya, Dünya Kupası’nın ikinci edisyonuna ev sahipliği yaptı. Halkının aksine futbola pek meraklı olmayan İtalyan lider Benito Mussolini, bu turnuvayı siyasi rejimini yüceltmek için mükemmel bir fırsat olarak gördü.

    Mussolini her maçta hazır bulundu ve soyunma odalarına girmeyi alışkanlık haline getirdi; hakemler ise ev sahibi İtalya milli takımına, ki bu takım sonunda şampiyon oldu, o kadar taraflı davrandıkları için suçlandılar ki, bu durum daha sonra FIFA’nın iki hakemi ömür boyu men etmesine neden oldu.

     Mussolini 1938’de baskılarını sürdürdü… Avusturyalılar ise Nazi bayrağı altında

    İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sadece bir yıl önce, Nazi Almanyası’na yeni ilhak edilmiş olan Avusturya, turnuvadan çekildiğini açıkladı; bazı oyuncuları Alman milli takımında oynamaya zorlandı, hatta Paris’teki Parc des Princes stadyumunda Nazi selamı vermeleri istendi.

    Buna rağmen, Alman milli takımı son 16 turunu geçemedi.

    İtalya ise şampiyonluğunu korurken, oyuncuları İtalyan milislerinin üniformasını andıran siyah formalar giydi. 

    Final maçı öncesinde Mussolini, onlara kısa ama tüyler ürpertici bir mesaj gönderdi: “Zafer ya da ölüm.”

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  • Cesar Cueto PeruHulton Archive

     1978 yılında Arjantin'de ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları

    Turnuva, rejiminin dünya nezdindeki imajını iyileştirmek amacıyla Dünya Kupası’nı bir araç olarak kullanmak isteyen General Jorge Rafael Videla’nın askeri yönetimi altında düzenlendi.

    Arjantin, tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı, ancak bu zafer, ciddi yolsuzluk iddialarıyla gölgelendi.

    Final maçına çıkabilmek için Arjantin milli takımının, Brezilya’yı geçmek üzere Peru’yu en az 4 gol farkla yenmesi gerekiyordu.

    Peru milli takımı, turnuvanın başında büyük bir savunma sağlamlığı sergilemiş olsa da, çöktü ve 0-6 mağlup oldu.

    Yıllar geçtikçe, kesin bir kanıt olmamasına rağmen, Arjantin ve Peru’daki askeri rejimler arasında bir yolsuzluk anlaşması yapıldığına dair birçok ifade ortaya çıktı.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    1982'de Fransa ve Kuveyt... ve sahaya izinsiz giriş

    İspanya’nın Valladolid kentinde, Alan Girès, Fransa’nın Kuveyt kalesine attığı dördüncü golü kaydetti; ancak Kuveytli oyuncular, ofsayt düdüğü olduğunu sandıkları bir ses duyduktan sonra itirazda bulundular.

    Hakem ilk başta golü geçerli saymış olsa da, o dönem Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahd Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, herkesin şaşkın bakışları arasında tribünden sahaya indi.

    Kargaşanın ortasında hakem kararından geri adım attı ve golü iptal etti; bunun bedelini ise Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından ömür boyu men cezası alarak ödedi.

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Trump’ın 2026’da Infantino ile yaptığı görüşme

    Trump, ABD’nin Bosna-Hersek’i 32’li turda mağlup ettiği maçta Al-Wajon’dan gördüğü kırmızı karttan duyduğu hoşnutsuzluğun ardından – bu kart, Belçika maçında otomatik olarak cezalı sayılması anlamına geliyordu – FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu arayarak cezasının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

    4 gün sonra FIFA, Disiplin Komitesi’nin cezayı değiştirdiğini duyurdu.

    Karar, FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırıldı; bir maçlık zorunlu men cezası, bir maçlık ertelenmiş men cezasına dönüştürüldü ve oyuncu bir yıl süreli deneme süresine tabi tutuldu.

    Buna göre, bu Dünya Kupası’nda 3 golle ABD milli takımının en golcü oyuncusu olan oyuncu, Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek.

    Bu kararın Belçika’da daha fazla tartışmaya yol açması muhtemel; zira Belçika Futbol Federasyonu, “karardan şok olduğunu” açıkladı ve şu anda karara itiraz etmek için tüm olası hukuki yolları araştırıyor.

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