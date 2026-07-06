Mussolini’den Trump’a… Dünya Kupası’nı sarsan siyasi müdahaleler

İtalya, Dünya Kupası’nın ikinci edisyonuna ev sahipliği yaptı. Halkının aksine futbola pek meraklı olmayan İtalyan lider Benito Mussolini, bu turnuvayı siyasi rejimini yüceltmek için mükemmel bir fırsat olarak gördü.

Mussolini her maçta hazır bulundu ve soyunma odalarına girmeyi alışkanlık haline getirdi; hakemler ise ev sahibi İtalya milli takımına, ki bu takım sonunda şampiyon oldu, o kadar taraflı davrandıkları için suçlandılar ki, bu durum daha sonra FIFA’nın iki hakemi ömür boyu men etmesine neden oldu.

Mussolini 1938’de baskılarını sürdürdü… Avusturyalılar ise Nazi bayrağı altında

İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sadece bir yıl önce, Nazi Almanyası’na yeni ilhak edilmiş olan Avusturya, turnuvadan çekildiğini açıkladı; bazı oyuncuları Alman milli takımında oynamaya zorlandı, hatta Paris’teki Parc des Princes stadyumunda Nazi selamı vermeleri istendi.

Buna rağmen, Alman milli takımı son 16 turunu geçemedi.

İtalya ise şampiyonluğunu korurken, oyuncuları İtalyan milislerinin üniformasını andıran siyah formalar giydi.

Final maçı öncesinde Mussolini, onlara kısa ama tüyler ürpertici bir mesaj gönderdi: “Zafer ya da ölüm.”