Son dönemde savunma üzerine yapılan değerlendirmelere ve Leipzig'e karşı geçmişte oynanan kupa maçlarına değinen Kompany, oyuncularından önceki maçları geride bırakıp sahada tam bir üstünlük kurmalarını istedi. Kompany, "Geçmişte yaşananların üzerine hızla bir çizgi çekmek önemli. Bunları konuştuk ve konu kapandı," dedi.

"Bu takımlar Münih'e geldiklerinin farkında olmalı. Bu maçlarda belirleyici olan genellikle sahadaki kalite."

"Onların hızlı kanat oyuncuları ve güçlü hücumcuları var. Bizim de var. Bunlar yaratıcılığın ön plana çıktığı maçlar. Maç bir tarafın lehine dönmeye başlarsa tamamen o yöne gidebilir."