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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

“Münih’e gelmeyi düşünmeleri gerekiyor!” Vincent Kompany’den RB Leipzig’e sert uyarı

Bayern Münih
V. Kompany
Bayern Münih - RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, RB Leipzig ile oynayacakları dev maç öncesinde rakip takımların Allianz Arena’ya gelmekten korkması gerektiğini vurguladı. Belçikalı teknik adam, hücum futbolu sergileyeceklerinin sözünü verdi ve takımının yoğun maç döneminde en iyi performansını göstereceğine inandığını belirtti.

  • Kompany'den konuk Leipzig'e net uyarı

    Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Allianz Arena'da oynanacak kritik Bundesliga karşılaşması öncesinde RB Leipzig'e kendinden emin bir uyarıda bulundu. Belçikalı teknik adam, sonbahar maç takvimi yoğunlaşırken Münih'e gelen takımların burada oynamanın zorluğuyla yüzleşmek zorunda olduğunu vurguladı.

    Kompany, oyuncularının son derece formda ve motive olduğunu, güçlü rakiplere karşı kendilerini sınamaya istek duyduğunu belirtti.

    Bayern'in temelinin yoğun koşuya, yüksek enerjiye ve sahadaki rekabetten keyif almaya dayandığını vurguladı.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    Teknik direktörden kendine güvenen rakiplere karşı hücum sözü

    Taktik düzene ilişkin konuşan Kompany, Bayern'in ilk düdükten itibaren Leipzig'in üzerine gideceğini açıkça belirtti. Kompany, “Hücum etmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Açız,” dedi. “Leipzig'in güçlü yönlerini biliyoruz. Birkaç değişiklik yaptıklarını görebiliyorsunuz.”

    “Buraya özgüvenle geliyorlar. Son iki maçta kaleye 50 şut çektik. Takım olarak birçok şeyi iyi yaptık.”

    “Birkaç şeyi daha iyi yaparsak en iyi hâlimize ulaşmaktan uzak değiliz. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz.”

  • Kompany, Allianz Arena'da rakiplere geçit vermeyen bir zihniyet istiyor

    Son dönemde savunma üzerine yapılan değerlendirmelere ve Leipzig'e karşı geçmişte oynanan kupa maçlarına değinen Kompany, oyuncularından önceki maçları geride bırakıp sahada tam bir üstünlük kurmalarını istedi. Kompany, "Geçmişte yaşananların üzerine hızla bir çizgi çekmek önemli. Bunları konuştuk ve konu kapandı," dedi.

    "Bu takımlar Münih'e geldiklerinin farkında olmalı. Bu maçlarda belirleyici olan genellikle sahadaki kalite."

    "Onların hızlı kanat oyuncuları ve güçlü hücumcuları var. Bizim de var. Bunlar yaratıcılığın ön plana çıktığı maçlar. Maç bir tarafın lehine dönmeye başlarsa tamamen o yöne gidebilir."

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    Kritik karşılaşma öncesi Demichelis'e saygı

    Kompany, Leipzig Teknik Direktörü Martin Demichelis'i de överek saha kenarındaki karşılaşmaları öncesinde onun Güney Amerika ve Avrupa'daki teknik direktörlük başarılarına dikkat çekti. Kompany, "Arjantin'de şampiyon oldu, bu kolay değil," dedi.

    "Leipzig istikrarlı bir takım, istikrarlı bir kulüp. Çalışmalarınızda istikrarlı olursanız sonunda Avrupa'da da bir çıkış yakalarsınız. Yarın ise rakibiz."

    Bayern, Leipzig'i Münih'te ağırlayacağı maçta yüksek şut sayısını üç puana dönüştürmeyi hedefleyecek.

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