Getty Images Sport
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“Münih’e gelmeyi düşünmeleri gerekiyor!” Vincent Kompany’den RB Leipzig’e sert uyarı
Kompany'den konuk Leipzig'e net uyarı
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Allianz Arena'da oynanacak kritik Bundesliga karşılaşması öncesinde RB Leipzig'e kendinden emin bir uyarıda bulundu. Belçikalı teknik adam, sonbahar maç takvimi yoğunlaşırken Münih'e gelen takımların burada oynamanın zorluğuyla yüzleşmek zorunda olduğunu vurguladı.
Kompany, oyuncularının son derece formda ve motive olduğunu, güçlü rakiplere karşı kendilerini sınamaya istek duyduğunu belirtti.
Bayern'in temelinin yoğun koşuya, yüksek enerjiye ve sahadaki rekabetten keyif almaya dayandığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Teknik direktörden kendine güvenen rakiplere karşı hücum sözü
Taktik düzene ilişkin konuşan Kompany, Bayern'in ilk düdükten itibaren Leipzig'in üzerine gideceğini açıkça belirtti. Kompany, “Hücum etmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Açız,” dedi. “Leipzig'in güçlü yönlerini biliyoruz. Birkaç değişiklik yaptıklarını görebiliyorsunuz.”
“Buraya özgüvenle geliyorlar. Son iki maçta kaleye 50 şut çektik. Takım olarak birçok şeyi iyi yaptık.”
“Birkaç şeyi daha iyi yaparsak en iyi hâlimize ulaşmaktan uzak değiliz. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz.”
Kompany, Allianz Arena'da rakiplere geçit vermeyen bir zihniyet istiyor
Son dönemde savunma üzerine yapılan değerlendirmelere ve Leipzig'e karşı geçmişte oynanan kupa maçlarına değinen Kompany, oyuncularından önceki maçları geride bırakıp sahada tam bir üstünlük kurmalarını istedi. Kompany, "Geçmişte yaşananların üzerine hızla bir çizgi çekmek önemli. Bunları konuştuk ve konu kapandı," dedi.
"Bu takımlar Münih'e geldiklerinin farkında olmalı. Bu maçlarda belirleyici olan genellikle sahadaki kalite."
"Onların hızlı kanat oyuncuları ve güçlü hücumcuları var. Bizim de var. Bunlar yaratıcılığın ön plana çıktığı maçlar. Maç bir tarafın lehine dönmeye başlarsa tamamen o yöne gidebilir."
- AFP
Kritik karşılaşma öncesi Demichelis'e saygı
Kompany, Leipzig Teknik Direktörü Martin Demichelis'i de överek saha kenarındaki karşılaşmaları öncesinde onun Güney Amerika ve Avrupa'daki teknik direktörlük başarılarına dikkat çekti. Kompany, "Arjantin'de şampiyon oldu, bu kolay değil," dedi.
"Leipzig istikrarlı bir takım, istikrarlı bir kulüp. Çalışmalarınızda istikrarlı olursanız sonunda Avrupa'da da bir çıkış yakalarsınız. Yarın ise rakibiz."
Bayern, Leipzig'i Münih'te ağırlayacağı maçta yüksek şut sayısını üç puana dönüştürmeyi hedefleyecek.
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