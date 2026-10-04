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Muhammed el-Uveys: Yasine Bono'nun Suudi versiyonu!

FEATURES
M. Al Owais
Suudi Arabistan - Katar
Suudi Arabistan
Katar
Gulf Cup
Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri
Y. Bounou
Al Hilal
Suudi Arabistan
Katar
Birleşik Arap Emirlikleri
Fas

Suudi ahtapot Körfez semalarında parlıyor

3 Ekim gecesi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Muhammed el-Uveys için sıradan bir gece değildi. Kalesini koruyan sıradan bir file bekçisinden gerçek bir kahramana dönüşen el-Uveys, Katar karşısında 120 dakika boyunca direndikten sonra penaltı atışlarında Yasin Bono'nun bu tür anlardaki parıltısını akıllara getiren bir performansla gözleri üzerine çekerek Suudi Arabistan'ı 27. Körfez Kupası finaline taşıdı.

El-Uveys, Katar Milli Takımı karşısında hem normal süre hem de uzatmalar boyunca kalesini gole kapattı ve Suudi Arabistan maçın sonuna kadar golsüz beraberliğini korudu. Ardından gerçek mücadele penaltı noktasından başladı ve işte tam orada Suudi kaleci bambaşka bir görüntü sergiledi.

  • İki penaltı: Al-Owais yıkılmayı reddetti

    El-Uveys destanı penaltı atışlarında Casım Cabir'in kullandığı üçüncü vuruşu kurtararak başladı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'na önemli bir avantaj kazandırdı. Ardından Huhi Buallam karşısında maçın en heyecanlı anlarından birini yaşattı.

    El-Uveys, Buallam'ın vuruşunu kurtarmayı başardı, ancak hakem kalecinin vuruş gerçekleştirilmeden önce kale çizgisinden ileri çıkması nedeniyle vuruşun tekrarlanmasına karar verdi. Böylece El-Uveys'in önüne yeni bir fırsat, belki de daha zor bir sınav çıkmış oldu; çünkü vuruşun tekrarlanması, onun daha büyük bir baskı altında aynı oyuncuyla yeniden karşı karşıya gelmesi anlamına geliyordu.

    Ancak Suudi kaleci yaşananlardan etkilenmedi, konsantrasyonunu korudu ve tekrarda da Buallam'ın vuruşunu kurtararak olağanüstü bir geceyi tamamladı; böylece ilk kurtarışın yalnızca geçici bir an olmadığını kanıtladı.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    "Bono" fotoğrafta yer alıyor

    El-Oveys'in gösterdiği performans, bazı Suudi taraftarları onu Hilal'deki takım arkadaşı Yasin Bono'ya benzetmeye itti; özellikle de Faslı kalecinin penaltı atışlarıyla başa çıkma ve soğukkanlılık ile hızlı refleks gerektiren karşılaşmalarda parlama becerisiyle tanınması nedeniyle.

    Bu benzetme taraftarlar açısından sebepsiz değildi; zira El-Oveys ve Bono, Hilal'de birlikte yer alıyor. Bu da Suudi kaleciyi penaltı atışlarını kurtarma konusundaki en önemli uzmanlardan birine yakınlaştırıyor. Bu durum, El-Oveys'in bu tür anların bazı sırlarını takımın soyunma odasında arkadaşından öğrenmiş olabileceğine dair taraftar şakalarına kapı araladı.

    Ancak El-Oveys'in Katar karşısında yaptığı şey, yalnızca Bono'yu taklit etmek değildi; aynı zamanda baskının en üst seviyede olduğu anlarda ortaya çıkabilen kaleci kişiliğine kendisinin de sahip olduğunun bir kanıtıydı. Bu da onun ismini, tur gecesinin en öne çıkan kahramanlarından biri hâline getirdi.

  • 390 dakika: Suudi Arabistan'ın kalesi sarsılmıyor

    Rakamlar, Al Owais'in Katar karşısındaki parlak performansına ekstra değer katıyor; zira Suudi Arabistanlı kaleci, turnuva boyunca sahada kaldığı tüm dakikalarda kalesini gole kapatarak hiç gol yemeden tam 390 dakikaya ulaştı.

    Katar karşısında kalesini 120 dakika boyunca başarıyla korumasının ve ardından penaltı atışlarında belirleyici bir rol oynamasının ardından Al Owais, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın finale ulaşmasının en önemli nedenlerinden biri hâline geldi; takım arkadaşlarına, arkalarında en zor anların üstesinden gelebilecek bir kalecinin durduğu güvenini verdi.

    Şimdi Al Owais, 27. Körfez Kupası finaline Birleşik Arap Emirlikleri karşısında büyük bir moralle çıkıyor. Kalesini gole kapatan bir kaleciden penaltı atışlarının kahramanına dönüştükten sonra, turu geçmenin yalnızca rakamlardan ibaret olabileceği bir gecede Al Owais imzasını atmaya ve turnuvanın en heyecan verici hikâyelerinden birini yazmaya karar verdi.

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