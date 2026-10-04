3 Ekim gecesi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kalecisi Muhammed el-Uveys için sıradan bir gece değildi. Kalesini koruyan sıradan bir file bekçisinden gerçek bir kahramana dönüşen el-Uveys, Katar karşısında 120 dakika boyunca direndikten sonra penaltı atışlarında Yasin Bono'nun bu tür anlardaki parıltısını akıllara getiren bir performansla gözleri üzerine çekerek Suudi Arabistan'ı 27. Körfez Kupası finaline taşıdı.

El-Uveys, Katar Milli Takımı karşısında hem normal süre hem de uzatmalar boyunca kalesini gole kapattı ve Suudi Arabistan maçın sonuna kadar golsüz beraberliğini korudu. Ardından gerçek mücadele penaltı noktasından başladı ve işte tam orada Suudi kaleci bambaşka bir görüntü sergiledi.