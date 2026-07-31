Mourinho'nun yeni kumarı: Real Madrid'in sürpriz transferi Carlos Espi kimdir?

Hızlı bir hamle ve iyi hesaplanmış taktiksel bir adımla Real Madrid, yaz transfer döneminin beşinci transferini bitirdiğini duyurdu. Genç İspanyol forvet Carlos Espí, Levante'den 30 Haziran 2031'e kadar uzanan 5 sezonluk uzun vadeli bir sözleşmeyle kadroya katıldı.

Spor camiasını şaşırtan bu transfer bir tesadüf eseri değildi. İspanyol futbolundaki en yalın ve en isabetli klasik hücum çözümlerinden biri olarak kendini kabul ettiren umut vadeden bir yeteneğin titizlikle takip edilmesinin ardından gerçekleşti. Peki José Mourinho'nun üzerine bahis oynamaya karar verdiği bu genç "dev" kim?

Real Madrid, Carlos Espí ile kulübün hücum hattının geleceğini inşa etme arzusunu yansıtan bir zamanlamada anlaşma sağladı. Zira oyuncu, ceza sahası içinde iyi oynamayı bilen geleneksel forvet modelini temsil ediyor ki bu, modern futbolda giderek nadir görülen bir özellik.

Espí kariyerinin henüz başında olsa da fiziksel yapısı ve hücumcu kişiliği, Real Madrid'in gözlemcilerinin onu önümüzdeki yıllarda ileri uçta önemli seçeneklerden biri olacak şekilde gelişebilecek bir forvet projesi olarak görmesini sağladı.