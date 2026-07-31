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Mourinho'nun yeni kumarı: Real Madrid'in sürpriz transferi Carlos Espi kimdir?

FEATURES
Real Madrid
J. Mourinho
C. Espi
Levante
La Liga
İspanya
Portekiz

Transfer piyasasında en çok konuşulan isimlerden biri değildi ancak kısa sürede Santiago Bernabeu'da güven duyulan bir hücum projesine dönüştü.

Hızlı bir hamle ve iyi hesaplanmış taktiksel bir adımla Real Madrid, yaz transfer döneminin beşinci transferini bitirdiğini duyurdu. Genç İspanyol forvet Carlos Espí, Levante'den 30 Haziran 2031'e kadar uzanan 5 sezonluk uzun vadeli bir sözleşmeyle kadroya katıldı.

Spor camiasını şaşırtan bu transfer bir tesadüf eseri değildi. İspanyol futbolundaki en yalın ve en isabetli klasik hücum çözümlerinden biri olarak kendini kabul ettiren umut vadeden bir yeteneğin titizlikle takip edilmesinin ardından gerçekleşti. Peki José Mourinho'nun üzerine bahis oynamaya karar verdiği bu genç "dev" kim?

Real Madrid, Carlos Espí ile kulübün hücum hattının geleceğini inşa etme arzusunu yansıtan bir zamanlamada anlaşma sağladı. Zira oyuncu, ceza sahası içinde iyi oynamayı bilen geleneksel forvet modelini temsil ediyor ki bu, modern futbolda giderek nadir görülen bir özellik.

Espí kariyerinin henüz başında olsa da fiziksel yapısı ve hücumcu kişiliği, Real Madrid'in gözlemcilerinin onu önümüzdeki yıllarda ileri uçta önemli seçeneklerden biri olacak şekilde gelişebilecek bir forvet projesi olarak görmesini sağladı.

  • Hızlı Tanıtım Kartı

    Tam adı: Carlos Espí Escriuela.

    Doğum tarihi: 24 Temmuz 2005.

    Uyruğu: İspanyol.

    Boyu: 1,94 metre.

    Mevkisi: Santrfor.

    Tercih ettiği ayağı: Sağ.

    Önceki kulübü: Levante.

    Real Madrid ile sözleşmesi: Haziran 2031'e kadar.

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  • Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Valencia sokaklarından Bernabéu'nun kapılarına

    Carlos Espí Escrihuela, 24 Temmuz 2005'te Valensiya bölgesine bağlı "Tavernes de la Valldigna" kasabasında doğdu. 21 yaşındaki oyuncu, 1,94 metrelik boyu sayesinde küçük yaşlarından itibaren muazzam fiziksel özellikleriyle dikkat çekti; bu da ona santrfor (gerçek forvet) pozisyonunda klasik bir üstünlük kazandırdı.

    Espí, futbol dünyasındaki ilk adımlarını yerel "Alzira" kulübünün akademisinde attı; ardından 2022'de Levante'nin altyapısına katılmak için bir teklif aldı ve onu gerçek profesyonelliğe götüren yeni bir aşamaya başladı.

    Orada, gelecek vaat eden forvet dikkate değer bir gelişim gösterdi; Kasım 2023'te yedek takımla (Levante B) ilk maçlarına çıktı ve terfisinden yalnızca birkaç gün sonra ilk profesyonel gollerini kaydetti.

  • Kendini La Liga'da nasıl kabul ettirdi?

    Espi'nin kariyeri kısa bir süre içinde niteliksel sıçramalara sahne oldu. 2024-2025 çıkış sezonunda Espi, Levante'nin İspanya İkinci Lig şampiyonluğuna ulaşarak büyükler arasına geri dönmesinde temel bir dayanak oldu ve "Transfermarkt" istatistiklerine göre turnuvada 6 kritik gol kaydetti.

    2025-2026 sezonu ise golcünün gollük patlamasına tanıklık etti. Levante'nin üst lig "La Liga"ya yükselmesiyle Espi, büyük forvetler arasında hak ettiği yeri kanıtladı; sezonu 11 golle takımının en golcü ismi olarak tamamladı.

    Oyuncunun sıra dışı performansı ve ünlü ikili golleri (Real Oviedo karşısındaki ikili golü gibi), İspanya Ligi'nde en iyi genç oyuncu (23 yaş altı) ödülünü kazanmasını sağladı; ayrıca "La Liga"nın 2026 yılı mart ayı en iyi oyuncu ödülüne de layık görüldü.

    Levante ile art arda 3 sezon boyunca Espi, tüm kulvarlarda 66 maça çıktı ve rakip filelerini 20 golle havalandırdı. Bu rakamlar, piyasa değerini yükselterek onu Avrupa'nın büyüklerinin hedefi haline getirdi.

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  • Levante UD v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid'in hücumunda eksik olan silah

    Real Madrid, hız ve yüksek beceriye sahip kanat oyuncuları ve forvetlere sahip olmasına rağmen, güçlü sağ ayağına dayanan, Espi'nin özelliklerini taşıyan klasik bir ceza sahası forvetinden yoksundu.

    Espi, hava toplarındaki ikili mücadelelerde yüzde 56'yı aşan bir kazanma oranına sahip; bu da onu savunma bloklarını kırmak ve ortaları değerlendirmek için ideal bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca ceza sahası içinde tek dokunuşla, kesin bir bitiriciyle sağ ayağından direkt vuruş yapma konusunda da başarılı.

    Espi ayrıca savunmacıları sırtıyla tutup arkadan gelen oyunculara top aktararak hücumda "istasyon" rolleri de üstleniyor; bu da takıma olağanüstü bir taktiksel esneklik kazandırıyor.

    Ancak Espi'nin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen, Real Madrid'e transferi kariyerinde yeni bir sınav teşkil ediyor.

    Zira Kraliyet kulübünün forması altında oynamak, bazı yönlerde sürekli bir gelişimi gerektiriyor; bunların başında geniş alanlarla başa çıkmak, oyun kuruculuğa katkısını artırmak ve sol ayağını kullanımını iyileştirmek geliyor.

    Önündeki en büyük zorluk ise Real Madrid'de her maça eşlik eden rekabetin hızına ve büyük baskıya uyum sağlamak olacak.

  • Real Madrid'in hücum projesinde farklı bir bahis

    Real Madrid, Carlos Espi'yi yalnızca gol atabilen genç bir forvet olarak görmüyor, bunun yerine geleceğe dönük projesinin farklı bir parçası olarak değerlendiriyordu.

    Kraliyet ekibi yıllarca Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi hareketli ve teknik forvetlere daha fazla dayandıktan sonra, Espi ile yapılan anlaşma fiziksel güce, ceza sahası içindeki konumlanmaya ve hava toplarıyla mücadele edebilme yeteneğine dayanan farklı bir hücum seçeneği eklemek amacıyla geldi.

    Real Madrid yönetimi, bu özelliklere sahip gerçek bir santrfora sahip olmanın, özellikle savunmacılarla mücadele edebilecek ve fırsatları tek dokunuşta bitirebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyulan maçlarda, alanları kapatan takımlar karşısında ekibe ilave çözümler sunacağını düşünüyor.

  • Levante tarihinin en pahalı transferi

    Kraliyet kulübünün transferi bir an önce sonuçlandırma yönündeki güçlü isteği, 25 milyon euroluk serbest bırakma bedelinin ödenmesine yol açtı ve bu transfer Levante tarihinin en pahalı satışı hâline geldi.

    Genç forvet, Bernabeu'nun yeni yaz transfer kadrosuna dört önemli isimle birlikte katıldı: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté ve Bernardo Silva.

  • Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    İkinci deneme: durmak bilmeyen kraliyet ısrarı

    Espi'yi bu yaz kadroya katma girişimi, kulüp yönetimi için türünün ilki değildi; zira Real Madrid, "Marca" gazetesinin aktardığına göre, oyuncunun hizmetlerini "ikinci denemesinde" elde etmeyi başardı.

    Daha önce Florentino Perez yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için genç golcüyle anlaşmayı denemişti; ancak Levante'nin yeteneğine sıkı sıkıya bağlı kalması ve oyuncunun gelişimi için sürekli forma şansı bulabileceği bir ortamı garanti altına alma isteği nedeniyle o dönemde görüşmeler tamamlanamamıştı.

    Bu geçici ret, Real Madrid'in gözlemcilerinin oyuncuyu mercek altında tutmasına engel olmadı ve bu yaz güçlü bir şekilde geri dönerek serbest kalma bedelini devreye soktular; böylece oyuncu kesin olarak A takımın bir mensubu haline geldi.

  • İspanya'nın hücum geleceği

    Uluslararası düzeyde ise Espí, İspanyol futbolunun geleceğini oluşturan isimlerden biri olarak görülüyor. İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil eden oyuncu, çıktığı iki maçta iki uluslararası gol kaydettikten sonra İspanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'na yükseldi. Santiago Bernabéu kalesine transfer olmasının ardından ise A Milli Takım'ın kapılarının yakında kendisine açılacağına dair beklentiler giderek artıyor.

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