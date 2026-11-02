Borussia Dortmund'un yıldızı Nico Schlotterbeck, bu yılın başlarında Borussia Dortmund ile sözleşmesini yenilemesine rağmen, Liverpool'un savunmasını güçlendirmek için en öne çıkan adaylardan biri olmaya devam ediyor.

Schlotterbeck, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'in hedefindeydi; ardından 2026 Dünya Kupası sırasında ayak bileği bağlarında kopma yaşadı.

Ayrıca Nottingham Forest'ın yıldızı Murillo da Liverpool'un ilgisini çekiyor; bunun yanında Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni ve Barcelona oyuncusu Jules Koundé de listede yer alıyor.

Liverpool, Schlotterbeck ya da Murillo ile anlaşmak için şu ana kadar herhangi bir resmi teklifte bulunmadı; zira kulübün hamleleri hâlâ oyuncuları takip etme, performanslarını analiz etme ve gelecekte transferleri tamamlamaya yönelik olası koşulları değerlendirme aşamasında bulunuyor. Schlotterbeck'in Dortmund ile sözleşmesi 2031 yılına kadar uzanıyor ve raporlara göre, 2027 yazından itibaren belirli kulüpler tarafından aktif hale getirilebilecek, değeri 50 ile 60 milyon euro arasında olan bir serbest kalma bedeli içeriyor.

Bu koşulların dışında ise tahminler, Dortmund'un Alman savunmacısından vazgeçmek için 70 milyon eurodan fazlasını talep edebileceğine işaret ediyor.

Schlotterbeck, topla ileri çıkma ve geriden pas verme yeteneği, bunun yanı sıra ikili mücadelelerdeki gücü ve hava toplarındaki üstünlüğü sayesinde Dortmund'un en öne çıkan liderlerinden biri haline geldi.

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