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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Mourinho'nun eski hedefi ve Forest sürprizi: Liverpool, Van Dijk'ın halefi dosyasını açıyor

Transfers
Liverpool
Nottingham Forest
V. van Dijk
Murillo
N. Schlotterbeck
Dortmund
J. Gomez
İngiltere
Hollanda
Brezilya
Almanya

Barcelona ve Inter'den masadaki diğer seçenekler

Liverpool, Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in geleceğini saran belirsizlik ortamında, İngiliz kulübünün uzun vadeli planlaması kapsamında savunma hattını yeniden inşa etmeye yönelik girişimlerini yoğunlaştırıyor.

Liverpool, Premier Lig'in fiziksel gereksinimleriyle başa çıkabilecek, arkadan hücum kurulumuna katkı sağlayabilecek, boşlukları kapatabilecek ve bununla birlikte topa sahip olmaya dayalı bir sistem içinde oynamayı başarabilecek stoperler arıyor.

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  • Schlotterbeck öncelikli isim: Liverpool'un ilgi listesindeki alternatifler

    Borussia Dortmund'un yıldızı Nico Schlotterbeck, bu yılın başlarında Borussia Dortmund ile sözleşmesini yenilemesine rağmen, Liverpool'un savunmasını güçlendirmek için en öne çıkan adaylardan biri olmaya devam ediyor.

    Schlotterbeck, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'in hedefindeydi; ardından 2026 Dünya Kupası sırasında ayak bileği bağlarında kopma yaşadı.

    Ayrıca Nottingham Forest'ın yıldızı Murillo da Liverpool'un ilgisini çekiyor; bunun yanında Inter Milan'ın savunmacısı Alessandro Bastoni ve Barcelona oyuncusu Jules Koundé de listede yer alıyor.

    Liverpool, Schlotterbeck ya da Murillo ile anlaşmak için şu ana kadar herhangi bir resmi teklifte bulunmadı; zira kulübün hamleleri hâlâ oyuncuları takip etme, performanslarını analiz etme ve gelecekte transferleri tamamlamaya yönelik olası koşulları değerlendirme aşamasında bulunuyor. Schlotterbeck'in Dortmund ile sözleşmesi 2031 yılına kadar uzanıyor ve raporlara göre, 2027 yazından itibaren belirli kulüpler tarafından aktif hale getirilebilecek, değeri 50 ile 60 milyon euro arasında olan bir serbest kalma bedeli içeriyor.

    Bu koşulların dışında ise tahminler, Dortmund'un Alman savunmacısından vazgeçmek için 70 milyon eurodan fazlasını talep edebileceğine işaret ediyor.

    Schlotterbeck, topla ileri çıkma ve geriden pas verme yeteneği, bunun yanı sıra ikili mücadelelerdeki gücü ve hava toplarındaki üstünlüğü sayesinde Dortmund'un en öne çıkan liderlerinden biri haline geldi.

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  • Morillo, Van Dijk'in yerine aday, ama!

    Caught Offside sitesinin aktardığına göre Murillo ise farklı bir seçenek olsa da Liverpool için en az diğeri kadar cazip. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Premier Lig tecrübesine çoktan sahip; savunma pozisyonunu yeniden almadaki yüksek hızı, birebir mücadelelerdeki gücü ve ister pasla ister topu ileri taşıyarak oyun kurarken gösterdiği özgüveniyle öne çıkıyor.

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    Schlotterbeck gibi Brezilyalı oyuncu da Liverpool'un transfer piyasasındaki stratejisine uyuyor, ancak her ikisinin de farklı özellikleri var.

    Schlotterbeck, sol ayağını kullanmaya dayanması, paslarıyla rakip hatları kırabilme yeteneği ve Dortmund tecrübesi boyunca gelişen liderlik kişiliği göz önünde bulundurulduğunda, Van Dijk'in halefi olmak için teknik açıdan en yakın seçenek gibi görünüyor.

    Alman savunmacı 26 yaşında, bu da futbol kariyerinin en iyi yıllarına yaklaştığı ve uzun bir gelişim sürecine ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor.

    Murillo'ya gelince, Premier Lig'in gerekliliklerine çoktan uyum sağlamış olma avantajına sahip; bu da rekabetin hızı, fiziksel gücü ve yüksek temposuyla başa çıkma konusunda Liverpool'u riskten kurtarıyor.

    Ayrıca hızı, iki stoperin sahanın ileri bölgelerine çıkmasını ve arkalarında boşluklar bırakmasını gerektiren bir savunma sisteminde son derece faydalı olacak.

    Ancak Liverpool'un önündeki temel engel, transferin olası maddi değeri. Çünkü Nottingham Forest, özellikle Elliot Anderson'ın yaz döneminde Manchester City'ye transferinden büyük bir maddi gelir elde ettikten sonra, en önemli oyuncularından birini satmaya iten herhangi bir mali baskıyla karşı karşıya değil. Dolayısıyla Murillo'nun güçlü sözleşme durumu, Forest'ı ondan vazgeçmeye ikna etmek için Liverpool'u son derece yüksek bir mali teklif sunmaya mecbur bırakabilir.

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