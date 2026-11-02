Caught Offside sitesinin aktardığına göre Murillo ise farklı bir seçenek olsa da Liverpool için en az diğeri kadar cazip. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Premier Lig tecrübesine çoktan sahip; savunma pozisyonunu yeniden almadaki yüksek hızı, birebir mücadelelerdeki gücü ve ister pasla ister topu ileri taşıyarak oyun kurarken gösterdiği özgüveniyle öne çıkıyor.
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Schlotterbeck gibi Brezilyalı oyuncu da Liverpool'un transfer piyasasındaki stratejisine uyuyor, ancak her ikisinin de farklı özellikleri var.
Schlotterbeck, sol ayağını kullanmaya dayanması, paslarıyla rakip hatları kırabilme yeteneği ve Dortmund tecrübesi boyunca gelişen liderlik kişiliği göz önünde bulundurulduğunda, Van Dijk'in halefi olmak için teknik açıdan en yakın seçenek gibi görünüyor.
Alman savunmacı 26 yaşında, bu da futbol kariyerinin en iyi yıllarına yaklaştığı ve uzun bir gelişim sürecine ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor.
Murillo'ya gelince, Premier Lig'in gerekliliklerine çoktan uyum sağlamış olma avantajına sahip; bu da rekabetin hızı, fiziksel gücü ve yüksek temposuyla başa çıkma konusunda Liverpool'u riskten kurtarıyor.
Ayrıca hızı, iki stoperin sahanın ileri bölgelerine çıkmasını ve arkalarında boşluklar bırakmasını gerektiren bir savunma sisteminde son derece faydalı olacak.
Ancak Liverpool'un önündeki temel engel, transferin olası maddi değeri. Çünkü Nottingham Forest, özellikle Elliot Anderson'ın yaz döneminde Manchester City'ye transferinden büyük bir maddi gelir elde ettikten sonra, en önemli oyuncularından birini satmaya iten herhangi bir mali baskıyla karşı karşıya değil. Dolayısıyla Murillo'nun güçlü sözleşme durumu, Forest'ı ondan vazgeçmeye ikna etmek için Liverpool'u son derece yüksek bir mali teklif sunmaya mecbur bırakabilir.
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