Portekizli José Mourinho, Real Madrid'e yeniden döndü; ancak bu kez tartışma konusu ya da olası bir seçenek olarak değil, "Santiago Bernabéu" duvarları içinde fiilen başlayan bir gerçeklik olarak. Bu dönüş, beraberinde büyük bir heyecan ve beklentiler getiriyor; ancak aynı zamanda cevaplardan çok sorulara kapı açıyor.

Kraliyet kulübü, dalgalı dönemlerin ardından istikrarı bulmak için sürekli bir arayış içindeyken, Mourinho ise dünyanın en önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak imajını geri kazanma arzusuyla geri dönüyor.

İki taraf arasında, görünüşte mükemmel ve karşılıklı ihtiyaç üzerine kurulu bir ilişki başlıyor, ancak derinlemesine bakıldığında pek çok soru işareti barındırıyor.



