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Çeviri:

Mourinho Madrid'de... Her iki tarafın da ihtiyacı olan bu ortaklık, bir lanete dönüşebilir!

FEATURES
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Portekiz
İspanya

"Special One" bu zorlu görevi başarabilecek mi?

Portekizli José Mourinho, Real Madrid'e yeniden döndü; ancak bu kez tartışma konusu ya da olası bir seçenek olarak değil, "Santiago Bernabéu" duvarları içinde fiilen başlayan bir gerçeklik olarak. Bu dönüş, beraberinde büyük bir heyecan ve beklentiler getiriyor; ancak aynı zamanda cevaplardan çok sorulara kapı açıyor.

Kraliyet kulübü, dalgalı dönemlerin ardından istikrarı bulmak için sürekli bir arayış içindeyken, Mourinho ise dünyanın en önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak imajını geri kazanma arzusuyla geri dönüyor.

İki taraf arasında, görünüşte mükemmel ve karşılıklı ihtiyaç üzerine kurulu bir ilişki başlıyor, ancak derinlemesine bakıldığında pek çok soru işareti barındırıyor.


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    Mourinho... İtibarını geri kazanmak için yeni bir başlangıç

    Mourinho görevi devraldı ve bu seferki mücadelenin tamamen farklı olduğunun farkındaydı; zira beklenen sadece şampiyonluklar kazanmak değil, son sezonlarda kimliğinin bir parçasını yitirmiş bir takımın karakterini yeniden inşa etmek ve Real Madrid’i tarihsel dönemlerinde her zaman ayırt eden zihinsel sağlamlığı geri kazandırmaktı.

    Portekizli teknik direktör, büyük geçmişi ve bazen çatışmacı kişiliğiyle sahneye çıkıyor, ancak aynı zamanda büyük baskılarla başa çıkma konusunda uzun bir deneyime sahip, bu da gözleri, takım içindeki uzun süren krize olası bir hızlı çözüm olarak ona çeviriyor.

    Mourinho ise, Tottenham Hotspur ve Roma gibi kulüpleri çalıştırırken kariyerinde nispeten gerileme yaşadığı için, yıllar önce kaybettiği parlaklığını geri kazanmayı hedefliyor.

    Soru ise şu: Mourinho, geçmişteki zaferlerini yarattığı etkiye hala sahip mi, yoksa şu anki dönem tamamen farklı araçlar gerektiriyor mu?

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  • Real Madrid... Kayıp istikrarı arayan bir proje

    Real Madrid ise bu noktaya bir anda gelmedi; takım son zamanlarda sonuçlar ve performans açısından belirgin bir dalgalanma yaşadı ve hem Avrupa hem de ulusal düzeyde alışılmış parlaklığının bir kısmını yitirdi.

    Yönetim, Mourinho'da sistem içinde "anında bir sarsıntı" yaratabilecek ve soyunma odasında disiplini ve saygınlığı yeniden tesis edebilecek bir seçenek gördü, bu, Portekizli teknik adamın alışkın olduğu doğrudan ve sert bir üslup aracılığıyla olsa bile.

    Ancak sorun şu ki, bugünün Real Madrid'i geçmişteki Real Madrid değil. Takım, farklı bir nesle, daha büyük hedeflere ve hiç dinmeyen bir baskıya sahip, bu da her teknik kararın ilk andan itibaren mercek altına alınmasına neden oluyor.

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    Giyinme odası... Gerçek sınav alanı

    Mourinho'nun önündeki en büyük zorluk, taktikler ya da kadro seçimlerinde değil, büyük yıldızlar ve takım içinde ağırlığı olan isimlerden oluşan soyunma odasını yönetmekte yatıyor.

    Tarih, Mourinho'nun düzeni sağlama konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor, ancak aynı zamanda önceki görevlerinde bazı yıldızlarla çatışmalar yaşadığı da biliniyor. Bu da bu konuyu Real Madrid içinde en hassas mesele haline getiriyor.

    Real Madrid gibi büyük bir kulüpte, herhangi bir iç gerilim sınırlı kalmaz, aksine hızla medya ve taraftar krizi haline dönüşür ve bu da herkes üzerindeki baskıyı kat kat artırır.

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    Başarı ile patlama arasında... Beklemeye tahammül edilemeyecek bir başlangıç

    Mourinho’nun Real Madrid’deki başlangıcı her türlü olasılığı barındırıyor: Takımı doğal konumuna geri döndürecek ve büyük şampiyonluklar için rekabet gücünü yeniden kazandıracak hızlı bir başarı ya da kulüp içinde giderek karmaşık bir krize dönüşecek ve sistemdeki herkes üzerindeki baskıyı artıracak gergin bir başlangıç.

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    Aynı zamanda, bu aşama Mourinho'nun kişiliğinden ayrı düşünülemez. Son yıllarda sonuçları nispeten gerilemiş ve altın dönemlerine kıyasla Avrupa sahnesindeki varlığı azalmış olan Mourinho, bu deneyime, bunun kariyerinin son dönemindeki en önemli fırsat olabileceğinin bilincinde giriyor. Bu durum, onu Real Madrid ile birlikte kolektif bir meydan okumanın yanı sıra kişisel bir meydan okumayla da karşı karşıya bırakıyor.

    Sonuçta gerçek açık: Real Madrid'de fazla zaman tanınmaz, erken tökezlemeler affedilmez ve taraftarlar yargılarını vermeden önce fazla beklemez. Bu da Mourinho'nun yeni yolculuğunu ya kurtuluş ve itibarını geri kazanma yolu ya da dünyanın en zorlu kulüplerinden birinde tartışma ve baskı dolu yeni bir dönemin başlangıcı haline getiriyor.