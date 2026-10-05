Real Madrid'in kulislerinde resmi yanıtlar her zaman birbiriyle örtüşüyor: "Mbappe, yaptığı her şeyde kulübün onayına sahip." Ancak bu anlatı artık Real Madrid taraftarını ikna etmiyor; onlar takımdan kopuk, hatta bazen ülkesinin milli takımından bile kopuk bir şekilde kafasına göre hareket eden bir oyuncu görüyor.

Saha dışındaki her kare, özellikle son yıllarda sonuçların gerilemesiyle birlikte, endişe uyandıran bir hikâyeye dönüşüyor.

Zira 2024 yazında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki on beşinci kupasını kazanan takımın "eksik parçası" olarak gelmesinden bu yana Mbappe, rakamlar üzerinde olağanüstü bir golcü olduğunu kanıtladı; ancak bu goller herhangi bir büyük kupaya dönüşmedi ve Real Madrid daha iyi bir takım haline gelmedi. Aksine, başta Altın Top'u kazanmaya ramak kalan oyuncudan tamamen uzak görünen Vinicius Junior olmak üzere, yıldızlarının seviyeleri geriledi.