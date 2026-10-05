Kylian Mbappé'nin Real Madrid'deki durumu artık goller ve rakamlar üzerine yürütülen teknik bir tartışma olmaktan çıkıp, Fransız yıldızın Santiago Bernabéu içindeki imajını tehdit eden bir davranış ve aidiyet krizine dönüştü. Öyle ki akıllardaki soru şu hâle geldi: Mbappé'yi kontrol altına alabilecek biri var mı, bu kişi José Mourinho'nun kendisi olsa bile?
Mourinho bile onu dizginleyemedi: Mbappe, Real Madrid'i taraftar krizine sürüklüyor
Madrid'de artan endişe
Real Madrid'in kulislerinde resmi yanıtlar her zaman birbiriyle örtüşüyor: "Mbappe, yaptığı her şeyde kulübün onayına sahip." Ancak bu anlatı artık Real Madrid taraftarını ikna etmiyor; onlar takımdan kopuk, hatta bazen ülkesinin milli takımından bile kopuk bir şekilde kafasına göre hareket eden bir oyuncu görüyor.
Saha dışındaki her kare, özellikle son yıllarda sonuçların gerilemesiyle birlikte, endişe uyandıran bir hikâyeye dönüşüyor.
Zira 2024 yazında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki on beşinci kupasını kazanan takımın "eksik parçası" olarak gelmesinden bu yana Mbappe, rakamlar üzerinde olağanüstü bir golcü olduğunu kanıtladı; ancak bu goller herhangi bir büyük kupaya dönüşmedi ve Real Madrid daha iyi bir takım haline gelmedi. Aksine, başta Altın Top'u kazanmaya ramak kalan oyuncudan tamamen uzak görünen Vinicius Junior olmak üzere, yıldızlarının seviyeleri geriledi.
Uzaktan tedavi öfkeyi patlattı
Son rahatsızlığın kaynağı, Mbappe'nin Türkiye maçında yaşadığı son sakatlığından iyileşme biçimiydi.
Rehabilitasyon programlarını Valdebebas içinde sürdüren tüm takım arkadaşlarının aksine, Fransız oyuncu sakatlığın ardından ertesi gün kulüp tesislerinde yarım saati geçmeyen tıbbi muayenelerle yetindi, ardından rehabilitasyon programına uzaktan devam etti. Bu durum açık bir yanlış anlaşılma olarak yorumlandı ve Madrid basınında ile sosyal medyada sert eleştirilere yol açtı.
Kylian, Mourinho'nun uyarılarına meydan okuyor
Pazar günü Mbappe'nin bisiklet sürerken çekilmiş video kayıtlarının ortaya çıkması, durumu daha da kötüleştirdi; bu görüntüler, Mourinho'nun profesyonel oyuncularını uyararak "Bisiklete binemezsiniz" dediği açıklamalardan sadece birkaç gün sonra geldi. Portekizli teknik adamın sözleri genel bir uyarı niteliğinde olup özellikle Mbappe'ye yönelik olmasa da, bu zamanlama Fransız oyuncunun bağlılığıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Mourinho'nun şu an en büyük bahsi, selefleriniin başaramadığı bir şeyi gerçekleştirmek: Mbappe ve Vinicius ikilisinden en iyi versiyonu çıkarmak.
Ancak teknik adam değişikliği tartışmayı sona erdirmedi; zira taraftarlar hücumcudan istatistiklerde görünmeyen şeyleri talep ediyor: bağlılık, liderlik ruhu ve zor anlarda gerçek bir lider gibi davranmak. Tıpkı kendisinin Raul Asencio'ya söylediği meşhur sözde olduğu gibi: "Sen her an Real Madrid'in oyuncususun." Birçok kişi ise bu mesajın yalnızca piramidin en altındakilere ulaştığını düşünüyor.
Tartışmalarla dolu bir sicil
Mbappe'yle ilgili tartışmalar yeni değil; Ekim 2024'te, takıma katılmasından birkaç ay sonra, kas sakatlığı gerekçesiyle Fransa Milli Takımı'ndan çıkarıldığı bir uluslararası ara döneminde Stockholm'de bir gece kulübünde görüldü.
Geçtiğimiz mart ayında ise takım yükümlülükleriyle meşgulken, dizi için uzman bir doktora danışmak üzere Paris'e gitti; ancak partneriyle yaptığı akşam yemeklerinin fotoğrafları tıbbi tarafın önüne geçti.
Kriz, sağlık ekibinin yanlış dizi muayene ettiği yönünde söylentiler çıktığında doruk noktasına ulaştı. Mbappe bunu 25 Mart'ta kamuoyu önünde yalanlayarak şöyle dedi: "Yanlış dizi muayene ettikleri bilgisi doğru değil." Bununla birlikte, iletişim eksikliğinin yanlış anlaşılmaya katkıda bulunduğunu kabul etti.
En utanç verici görüntü ise geçtiğimiz mayıs ayındaydı. Takım arkadaşları kritik bir El Clasico öncesinde Barcelona'nın şampiyonluğunu geciktirmek için mücadele ederken, Mbappe bir kas sakatlığı nedeniyle çıktığı tatilde partneriyle birlikte Sardunya'da bir yatta görüntülendi. Bu kare, "kritik anlarda ortadan kaybolma" teorisini yeniden gündeme taşıdı.
Ocak ayında Arbeloa'nın ilk maçlarından birinde Albacete karşısında Kral Kupası'ndan elenirken sahada olmaması ve 10 Mayıs'taki karşılaşmada yer almaması gibi kilit maçlardaki yokluğu eleştirilerin dozunu artırdı.
Anlaşmazlık ayrıca 14 Mayıs'taki Oviedo maçının ardından açıkça patlak verdi; Mbappe, kadroda yer almamasını Arbeloa'nın kendisine dördüncü forvet olduğunu söylemesiyle açıkladı, teknik direktör ise bunu yalanladı.
Bayern Münih karşısında Avrupa'dan elenmenin ardından 21 Nisan'da Alaves karşılaşmasında Bernabeu'da bile ıslıklardan nasibini aldı.
7 Eylül'de savunma performansında neden sadece kendisinin ve Vinicius'un hedef alındığını sorgulayan açıklamaları ise çatlağın hâlâ sürdüğünü teyit etti.
Villarreal anketi
Şimdi tüm gözler 10 Ekim Cumartesi gününe çevrildi; Real Madrid, milli ara sonrası Villarreal'i ağırlayacak ve derbideki mağlubiyetin ardından gerçeklere dönecek.
Mbappe'nin forma giyip giymeyeceği hâlâ belirsiz ve iyileşmesine bağlı; ancak sahaya çıkması durumunda bu, Fransız yıldızın birçok kez umursamadığı izlenimini vermesine rağmen, taviz vermeyeceğini gösteren taraftarlar önünde gerçek bir sınav niteliğinde olacak.
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