Defensa Central sitesi, Peña'nın YouTube kanalında söylediklerini şöyle aktardı: "Gerçekten tüm övgünün José Mourinho'ya ait olması gerektiğini düşünüyorum. Belki her şeyi kazandıktan sonra oyunculara duyduğu minnettarlıktan dolayı Carlo Ancelotti'nin dördüncü sezonunda bile alamadığı o şok edici kararları almaya geldi. Xabi Alonso da bunu başaramadı, belki destek görmediği için, belki ona fırsat verilmediği için ya da durumu yönetmek için gereken esneklik ve beceriden yoksun olduğu için."

Sözlerine şöyle devam etti: "Arbeloa'ya gelince, o da son derece çalkantılı koşullarda, sezon zaten karmaşık bir hâl aldıktan sonra geldi."

Devamında şunları söyledi: "Gerçek şu ki hiçbiri gemiyi yönetmeyi, soyunma odasına hâkim olmayı ve onu idare etmeyi başaramadı; Mourinho ise bunu başarıyor. Bunu büyük tecrübesi, olgunluğu ve isabetli kararları sayesinde başardı."

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