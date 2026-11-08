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Mourinho başkalarının yapamadığını yaptı: Real Madrid'de ne değişti?

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
X. Alonso
J. Mourinho
C. Ancelotti
A. Arbeloa
İspanya
Portekiz
İtalya

"Bu adam ne yaptığını biliyor"

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José Mourinho, soyunma odasında zorlu kararlar dayatarak Real Madrid'i yeniden rekabetçi bir çizgiye döndürmeyi başardı; İspanyol gazeteci Nacho Peña'ya göre bu, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa'nın farklı nedenlerle hayata geçiremediği bir adımdı.

Peña, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından Real Madrid'in teknik direktörünü övdü ve takımın yaşadığı dönüşümdeki en büyük payın, tecrübesi, basireti ve doğru kararları alma kabiliyeti sayesinde soyunma odasını kontrol altına alıp yıldızları yönetmeyi başaran Portekizli teknik adama ait olduğunun altını çizdi.

Real Madrid, 12. haftada dün Valencia'yı 3-0 mağlup ederek La Liga puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi ve 30 puanla lider Barcelona ile eşitliği yakaladı. Böylece Katalan ekibi, aynı hafta kapsamında bu gece Atlético Madrid (28 puan) ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde baskı altına girmiş oldu.

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  • Şok kararlar: Övgüler Mourinho'ya gidiyor

    Defensa Central sitesi, Peña'nın YouTube kanalında söylediklerini şöyle aktardı: "Gerçekten tüm övgünün José Mourinho'ya ait olması gerektiğini düşünüyorum. Belki her şeyi kazandıktan sonra oyunculara duyduğu minnettarlıktan dolayı Carlo Ancelotti'nin dördüncü sezonunda bile alamadığı o şok edici kararları almaya geldi. Xabi Alonso da bunu başaramadı, belki destek görmediği için, belki ona fırsat verilmediği için ya da durumu yönetmek için gereken esneklik ve beceriden yoksun olduğu için."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Arbeloa'ya gelince, o da son derece çalkantılı koşullarda, sezon zaten karmaşık bir hâl aldıktan sonra geldi."

    Devamında şunları söyledi: "Gerçek şu ki hiçbiri gemiyi yönetmeyi, soyunma odasına hâkim olmayı ve onu idare etmeyi başaramadı; Mourinho ise bunu başarıyor. Bunu büyük tecrübesi, olgunluğu ve isabetli kararları sayesinde başardı."

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  • "Bu adam ne yaptığını biliyor"

    İspanyol medya mensubu, cesur teknik kararlar almanın ve ardından bu kararların sahada başarıya ulaşmasının, oyuncuların teknik direktörlerine olan güvenini pekiştirdiğini açıkladı. Peña, Mourinho'nun El Clasico maçındaki ilk on bir seçimine ilişkin kararlarını örnek göstererek şunları söyledi: "El Clasico'ya çıkacağın ilk on biri belirlemek gibi kararlar aldığında ve ardından her şey tam da planladığın gibi gittiğinde, soyunma odasının saygısını da kazanırsın. İşte o zaman oyuncular birbirlerine bakıp şöyle düşünmeye başlar: Aman Tanrım, bu adam ne yaptığını biliyor."

    Peña, Real Madrid'in bu sezon gerek La Liga'da gerekse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde mücadele edebileceğine olan güvenini dile getirerek, takımın son iki sezonda yaşananlardan farklı bir değişimle artık sonuna kadar savaşabilecek konuma geldiğini değerlendirdi.

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Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

10 Kas 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL