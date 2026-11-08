José Mourinho, soyunma odasında zorlu kararlar dayatarak Real Madrid'i yeniden rekabetçi bir çizgiye döndürmeyi başardı; İspanyol gazeteci Nacho Peña'ya göre bu, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa'nın farklı nedenlerle hayata geçiremediği bir adımdı.
Peña, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından Real Madrid'in teknik direktörünü övdü ve takımın yaşadığı dönüşümdeki en büyük payın, tecrübesi, basireti ve doğru kararları alma kabiliyeti sayesinde soyunma odasını kontrol altına alıp yıldızları yönetmeyi başaran Portekizli teknik adama ait olduğunun altını çizdi.
Real Madrid, 12. haftada dün Valencia'yı 3-0 mağlup ederek La Liga puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi ve 30 puanla lider Barcelona ile eşitliği yakaladı. Böylece Katalan ekibi, aynı hafta kapsamında bu gece Atlético Madrid (28 puan) ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde baskı altına girmiş oldu.