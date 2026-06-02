AFP
Morgan Rogers, "Arsenal'e katılmaya açık" ancak Julian Alvarez hâlâ Gunners'ın "hayalindeki forvet transferi"
Arsenal, hücum hattına takviye yapma planlarını hızlandırıyor
Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun ardından dikkatini hızla transfer piyasasına çevirdi. Mikel Arteta, kulübün bu başarıyı tek seferlik bir olay olarak görmek yerine, yurt içindeki başarısını daha da ileriye taşımayı hedeflediği için hücum seçeneklerini güçlendirmeyi planlıyor.
BBC'ye göre, Aston Villa'nın forveti Rogers ciddi bir hedef olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğü, özellikle sol kanattan ve çeşitli hücum pozisyonlarında oynayabilmesi nedeniyle önemli bir avantaj olarak görülüyor. Forvetin de bu yaz Emirates Stadyumu'na transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor.
Rogers'a olan ilgisine rağmen Arsenal, Atletico Madrid'in yıldızı Alvarez'i tercih ettiği yıldız transferi olarak görmeye devam ediyor. Ancak, değeri 120 milyon sterlini aştığı bildirilen Arjantinli oyuncuya Barcelona da ilgi gösteriyor.
Satışlar, Arsenal'in planlarını hayata geçirmenin anahtarı olabilir
Arsenal'in transfer stratejisi, mali faktörler tarafından şekilleniyor. Geçen sezon yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan ve başarıyı önemli ikramiye ödemeleriyle ödüllendiren kulüp, mevcut transfer döneminde bütçesini dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda.
Yeni transferler için yer açmak amacıyla birkaç oyuncu kulüpten ayrılabilir. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard'ın geleceği belirsizken, akademi mezunu Ethan Nwaneri'nin de kendi altyapısından yetişen bir oyuncunun transferinin getireceği mali faydalar nedeniyle satılması düşünüldüğü bildiriliyor.
Diğer pozisyonlardaki önemli değişiklikler
Olası kadro revizyonu sadece hücum hattıyla sınırlı değil. Ben White, Christian Norgaard, Fabio Vieira ve Reiss Nelson ayrılabilecek oyuncular arasında yer alırken, Jakub Kiwior ise Porto'ya transferini çoktan tamamladı. Arsenal ayrıca uzun vadeli planlar da yapıyor. Bournemouth'un genç oyuncusu Eli Junior Kroupi kulüp tarafından hâlâ büyük beğeni toplarken, Leicester City'nin çok beğenilen genç forveti Jeremy Monga da hedefler arasına girdi.
Arsenal, transfer piyasasında önemli kararlar almak zorunda
Önümüzdeki haftalar, Arsenal'in yaz transfer döneminde gerçekleştireceği kadro yenileme çalışmalarının boyutunu belirleyecek gibi görünüyor. Rogers, Alvarez veya diğer öncelikli hedefler için yapılacak herhangi bir hamle, kulübün oyuncu satışları yoluyla kaynak yaratma kabiliyetine bağlı olabilir. Aynı zamanda Arsenal, yeni sezon öncesinde hem kendini kanıtlamış yıldızları hem de gelecek vaat eden genç yetenekleri kadrosuna katarken, kısa vadeli hedefleriyle uzun vadeli planları arasında denge kurmaya devam edecek.