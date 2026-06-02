Morgan Rogers, "Arsenal'e katılmaya açık" ancak Julian Alvarez hâlâ Gunners'ın "hayalindeki forvet transferi"

Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun ardından dikkatini hızla transfer piyasasına çevirdi. Mikel Arteta, kulübün bu başarıyı tek seferlik bir olay olarak görmek yerine, yurt içindeki başarısını daha da ileriye taşımayı hedeflediği için hücum seçeneklerini güçlendirmeyi planlıyor.

BBC'ye göre, Aston Villa'nın forveti Rogers ciddi bir hedef olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğü, özellikle sol kanattan ve çeşitli hücum pozisyonlarında oynayabilmesi nedeniyle önemli bir avantaj olarak görülüyor. Forvetin de bu yaz Emirates Stadyumu'na transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor.

Rogers'a olan ilgisine rağmen Arsenal, Atletico Madrid'in yıldızı Alvarez'i tercih ettiği yıldız transferi olarak görmeye devam ediyor. Ancak, değeri 120 milyon sterlini aştığı bildirilen Arjantinli oyuncuya Barcelona da ilgi gösteriyor.