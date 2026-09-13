Morata: "Como benim için doğru durum değildi. Fabregas üst düzey bir kulübe hazır"

Alvaro Morata'nın Como formasıyla yaşadığı macera, herkesin beklediği gibi gitmedi. İspanyol oyuncu, Cadena Ser'de El Larguero'ya konuşarak, yazın neden İspanya'da Leganes'e transfer olmayı seçtiğini anlattı (satın alma opsiyonlu kiralık olarak da olsa).

Eski Milan ve Juventus oyuncusu, her şeyin ters gittiğini yineledi ve Cesc Fabregas ile konuştuktan sonra, sonunda ikisinin de ayrılığın doğru hamle olduğu sonucuna vardığını söyledi. Son olarak, bir büyük takıma gitmeye hazırlanan İspanyol teknik adama övgüler yağdırdı.



