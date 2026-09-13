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morata(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Morata: "Como benim için doğru durum değildi. Fabregas üst düzey bir kulübe hazır"

Como
A. Morata
C. Fabregas

Lariani'nin eski forveti, İspanyol teknik direktör için övgü dolu sözler kullanarak ayrılığının nedenini açıkladı.

Alvaro Morata'nın Como formasıyla yaşadığı macera, herkesin beklediği gibi gitmedi. İspanyol oyuncu, Cadena Ser'de El Larguero'ya konuşarak, yazın neden İspanya'da Leganes'e transfer olmayı seçtiğini anlattı (satın alma opsiyonlu kiralık olarak da olsa).

Eski Milan ve Juventus oyuncusu, her şeyin ters gittiğini yineledi ve Cesc Fabregas ile konuştuktan sonra, sonunda ikisinin de ayrılığın doğru hamle olduğu sonucuna vardığını söyledi. Son olarak, bir büyük takıma gitmeye hazırlanan İspanyol teknik adama övgüler yağdırdı.


  • "Benim kalmam için doğru durum değildi"

    "Sonunda Fabrega ile çok konuştuk. Açıkçası, kalmam için doğru durumun bu olmadığını düşünüyorum. Geçen yıl sakatlanana kadar iyi başlamıştım. Çok ciddi bir sakatlık yaşadım ve daha önce hiç böyle bir sakatlık yaşamamıştım"

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  • İstediği sürece kalacak, ancak büyük bir kulübe hazır

    “O çok iyi bir teknik direktör. İstediği sürece Como’da kalacağından hiç şüphem yok çünkü bence dünyanın üst düzey herhangi bir takımını çalıştırmak için şimdiden fazlasıyla hazır”

  • "Ona teşekkür ediyorum, benim için çok şey yaptı"

    “Fabregas’ı çok zeki bir insan olarak görüyorum ve Conte ile Mourinho gibi hocalarla çalıştı, ayrıca Guardiola da var. Bence sonunda hepsinden biraz almış. Uzaktan ona sadece destek verebilir ve benim için yaptığı her şey için, her zamanki gibi, teşekkür edebilirim.”

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