Getty Images and XCan ÖzerMonterrey taraftarından Lionel Messi'ye büyük saygısızlık!Lionel MessiMonterreyCristiano RonaldoInter Miami CFCONCACAF Champions CupFan ViewsAl Nassr FCPremier LigMonterrey taraftarları, Inter Miami'yi yendikten sonra Lionel Messi formasını çiğneyip Cristiano Ronaldo'nun kutlamasını yaptıklarArticle continues belowArticle continues belowArticle continues belowMonterrey, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami'yi yendiMeksikalı taraftarlar, Messi ile dalga geçtiRonaldo'nun 'Siu' kutlamasını da taklit ettiler