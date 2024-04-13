Inter Miami's Lionel Messi, Monterrey fans, and Al-Nassr's Cristiano RonaldoGetty Images and X
Can Özer

Monterrey taraftarından Lionel Messi'ye büyük saygısızlık!

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Monterrey taraftarları, Inter Miami'yi yendikten sonra Lionel Messi formasını çiğneyip Cristiano Ronaldo'nun kutlamasını yaptıklar

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  • Monterrey, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami'yi yendi
  • Meksikalı taraftarlar, Messi ile dalga geçti
  • Ronaldo'nun 'Siu' kutlamasını da taklit ettiler

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