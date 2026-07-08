Monaco, Pogba’yı reddetti: “Proje işe yaramadı”. Eski Juventus oyuncusunun geleceği ne olacak?

Yeni teknik direktör Filipe Luis ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız kulübün yöneticisi, DNCG tarafından getirilen maaş tavanı nedeniyle kulübün kemer sıkmak zorunda olduğunu ve bu nedenle en yüksek maaşlı oyuncuların, eski Juventus oyuncusu ve Eric Dier gibi, Monaco’dan ayrılmak zorunda kalabileceğini açıkladı.





"Pogba mı? Bu çok karmaşık bir durum. Paul'a bir insan olarak büyük saygı duyuyoruz. Takıma geldiğinde çok olumlu bir etki yarattı ve genç oyunculara yardımcı oldu. Ancak gerçek şu ki, geçen sezon onunla olan projemiz umduğumuz gibi sonuç vermedi. Başlangıçtaki beklentiler çok farklıydı. Bence haftadan haftaya hazırlık durumunu değerlendirmek, fiziksel ve teknik açıdan kaydettiği ilerlemeyi gözlemlemek doğru olur. Sonraki karar ise teknik direktöre kalacak: Filipe Luis, ona şans verip vermemeyi belirleyecek. Paul’un seviyesinin ne olacağını anlamak için önümüzde bütün bir yaz var.”





"Takımdan ayrılabilir mi? Evet, elbette. Paul ile ilişkimiz her zaman açık ve şeffaf olmuştur. Eğer bir noktada oyuncunun hedefleri ile kulübün hedefleri artık örtüşmezse, bir çözüm bulunması gerekecektir. İhtiyacımız olan tüm cevapları performansları verecektir. Takımdan ayrılabilir, ama kalabilir de."