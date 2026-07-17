MLS Başkanı Don Garber’ın halefi için yapılan arayışın üç finaliste indiği bildiriliyor

Her aday, bu göreve farklı bir deneyim birikimi getirecektir.

Berg, kulübün 2018'de MLS'e girmesinden bu yana LAFC'nin sahiplik grubunun bir parçasıdır ve daha önce dört yıl boyunca kulübün baş yönetici sahibi olarak görev yapmıştır. Futbol dünyasına girmeden önce, 30 yıl boyunca Apollo Global Management'ta çalışmıştır.

Marathe, 25 yıldır San Francisco 49ers ile çalışmaktadır ve şu anda 49ers Enterprises aracılığıyla kulübün dış ticari faaliyetlerini yönetmektedir. Ayrıca, grubun 2025 yılında Premier League kulübünü devralmasının ardından Leeds United'ın başkanlığını da yürütmektedir.

Nathanson, çeşitli spor organizasyonlarında görev almadan önce, çoğunlukla Fox Sports’ta olmak üzere televizyon sektöründe yirmi yıl çalıştı. Seattle Kraken ve Angel City FC’nin yatırımcılarından biri olan Nathanson, 2019 yılında Seattle Sounders’ın sahipler grubuna katıldı.