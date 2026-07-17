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MLS Başkanı Don Garber’ın halefi için yapılan arayışın üç finaliste indiği bildiriliyor
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Sportico’ya göre, ligin halefiyet süreci devam ederken, bu üç ismin de önümüzdeki haftalarda MLS sahiplerine sunum yapması bekleniyor.
Garber’in sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor ve bu durum, halefiyet sürecinde ilginç bir gelişmeye yol açıyor. Temmuz 2024’te sözleşmeyi imzaladığında, sözleşmenin MLS’in sezon dışı döneminde sona ermesi planlanmıştı. Ancak ligin takvimini değiştirmesiyle birlikte, sözleşmesi 2027-28 sezonunun ortasında sona erecek ve bu durum Garber’i ya görevinden erken ayrılmaya ya da birkaç ay daha görevde kalmaya zorlayabilir.
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'Devam eden süreç'
MLS, basında yer alan finalistlerin kimliklerini doğrulamadı ancak arama sürecinin devam ettiğini kabul etti.
Lig, yaptığı açıklamada, “Major League Soccer Yönetim Kurulu, kapsamlı bir halef belirleme süreci yürütmektedir” dedi. “Bu çabaların bir parçası olarak, çok sayıda yüksek nitelikli aday değerlendirmeye alınmıştır. MLS Halef Belirleme Komitesi, bu devam eden süreçte Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmaktadır.”
- Getty Images Sport
Üç adayın geçmişi
Her aday, bu göreve farklı bir deneyim birikimi getirecektir.
Berg, kulübün 2018'de MLS'e girmesinden bu yana LAFC'nin sahiplik grubunun bir parçasıdır ve daha önce dört yıl boyunca kulübün baş yönetici sahibi olarak görev yapmıştır. Futbol dünyasına girmeden önce, 30 yıl boyunca Apollo Global Management'ta çalışmıştır.
Marathe, 25 yıldır San Francisco 49ers ile çalışmaktadır ve şu anda 49ers Enterprises aracılığıyla kulübün dış ticari faaliyetlerini yönetmektedir. Ayrıca, grubun 2025 yılında Premier League kulübünü devralmasının ardından Leeds United'ın başkanlığını da yürütmektedir.
Nathanson, çeşitli spor organizasyonlarında görev almadan önce, çoğunlukla Fox Sports’ta olmak üzere televizyon sektöründe yirmi yıl çalıştı. Seattle Kraken ve Angel City FC’nin yatırımcılarından biri olan Nathanson, 2019 yılında Seattle Sounders’ın sahipler grubuna katıldı.
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Şimdi ne olacak?
MLS, geçen yılın sonlarında halefiyet komitesini kurdu; bu süreci LAFC’nin ortak sahibi Bennett Rosenthal ve Columbus Crew’un sahibi Jimmy Haslam yönetti. Lig, başlangıçta danışman olarak The Miles Group’u görevlendirdi; ardından aday arama sürecini yürütmesi için Korn Ferry’yi devreye soktu.
Garber, mevcut sözleşmesini tamamlamayı ve geçiş sürecine yardımcı olmayı planladığını belirtmiştir. Ancak MLS’nin yazdan ilkbahara uzanan bir takvime geçme kararı, sözleşmesinin artık 2027-28 sezonunun ortasında sona ereceği anlamına geliyor; bu da ligin, Garber’ın ayrılış tarihini yeniden ayarlamasını gerektirebilir.
Garber’ın yerine geçecek kişi, onun görev süresi boyunca 30 kulübe genişleyen ve yeni bir medya anlaşması imzalanması da dahil olmak üzere bir başka kritik döneme hazırlanan bir ligin başına geçecek.
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