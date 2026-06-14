Mısır Üçlüsü: Hedefimiz Belçika'yı yenmek... Kimseyi korkutmuyoruz

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine bugün Pazartesi akşamı Belçika ile oynayacağı maçla başlamaya hazırlanıyor.
Mısır Milli Takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. grupta yer alıyor.
Mısır Futbol Federasyonu'nun X sitesinde yayınlanan açıklamalarda, Mısır milli takımının savunma oyuncusu Yasser Ibrahim, "Belçika maçı kolay olmayacak, ancak hedefimiz ilk 3 puanı almak" dedi.
"Belçika milli takımının hücum gücüne karşı koymaya tamamen hazırız ve hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek" diye ekledi.
"Mısır Milli Takımı kimseden korkmaz, ayrıca Hossam Hassan güçlü bir kişilik ve büyük bir teknik direktördür" diye vurguladı.