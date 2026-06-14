Mısır Üçlüsü: Hedefimiz Belçika'yı yenmek... Kimseyi korkutmuyoruz

Aynı zamanda, Mısır Milli Takımı'nın yıldızı Mahmoud Hassan Trezeguet, tüm maçlara tek bir sloganla çıktıklarını, o da "kazanmak" olduğunu vurguladı.

"Mısır milli takımının tüm oyuncuları tek bir yürek gibi ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye devam etti.

"Belçika, İran ve Yeni Zelanda'ya saygı duyuyoruz ve her yerde takıma destek veren Mısırlı taraftarlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Mısırlı savunma oyuncusu Rami Rabia ise "Başlangıç vuruşuna hazırız ve Belçika'yı yenmek için oynayacağız" dedi.

"Hedefimiz Dünya Kupası'nda en uzağa gitmek, çünkü Mısır milli takımında büyük oyuncular var ve Muhammed Salah büyük bir kaptan" diye vurguladı.