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Mısır Üçlüsü: Hedefimiz Belçika'yı yenmek... Kimseyi korkutmuyoruz

Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
R. Rabia
Trezeguet
Y. Ibrahim
Mısır
ABD

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine bugün Pazartesi akşamı Belçika ile oynayacağı maçla başlamaya hazırlanıyor.

Mısır Milli Takımı, Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. grupta yer alıyor.

Mısır Futbol Federasyonu'nun X sitesinde yayınlanan açıklamalarda, Mısır milli takımının savunma oyuncusu Yasser Ibrahim, "Belçika maçı kolay olmayacak, ancak hedefimiz ilk 3 puanı almak" dedi.

"Belçika milli takımının hücum gücüne karşı koymaya tamamen hazırız ve hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek" diye ekledi.

"Mısır Milli Takımı kimseden korkmaz, ayrıca Hossam Hassan güçlü bir kişilik ve büyük bir teknik direktördür" diye vurguladı.

  • Mısır Milli Takımı oyuncuları tek yürek

    Aynı zamanda, Mısır Milli Takımı'nın yıldızı Mahmoud Hassan Trezeguet, tüm maçlara tek bir sloganla çıktıklarını, o da "kazanmak" olduğunu vurguladı.

    "Mısır milli takımının tüm oyuncuları tek bir yürek gibi ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye devam etti.

    "Belçika, İran ve Yeni Zelanda'ya saygı duyuyoruz ve her yerde takıma destek veren Mısırlı taraftarlara teşekkür ediyoruz" dedi. 

    Mısırlı savunma oyuncusu Rami Rabia ise "Başlangıç vuruşuna hazırız ve Belçika'yı yenmek için oynayacağız" dedi.

    "Hedefimiz Dünya Kupası'nda en uzağa gitmek, çünkü Mısır milli takımında büyük oyuncular var ve Muhammed Salah büyük bir kaptan" diye vurguladı.

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