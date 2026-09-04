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Florentino Perez Joan LaportaAFP

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Milyonlarca euroluk kâr: Barcelona, Real Madrid'in izinden gidiyor

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La Liga
Real Madrid
Barcelona
G. Garcia
H. Fort
İspanya

Barcelona, Real Madrid'in reçetesini taklit ediyor: Akademi mezunlarının satışından devasa kârlar

Real Madrid, Valdebebas'ta yetişen oyuncuların satışından 210 milyon euro elde etti; birçok durumda ise bu oyuncuların haklarının bir kısmını ve onları yeniden satın alma opsiyonlarını elinde tuttu.

Barcelona da bu formülü hızlı bir şekilde uygulamaya başladı; teknik direktör Hansi Flick'in yakın gelecekte hesaba katmadığı, La Masia akademisinden çıkan oyuncuların satışından 40 milyon euro kazandı.

"Sport" gazetesi, bir haberinde Real Madrid'in bu yaz, transfer bedeli karşılığında 4 imza attığını ve bunlar için 225 milyon euro sabit ödeme yaptığını, çeşitli değişkenler yoluyla bu tutarın yükselme ihtimali bulunduğunu aktardı.

Ancak dikkat çekici olan şu ki, Real Madrid bu harcamanın neredeyse tamamını, yani yaklaşık 210 milyon euroyu, orta vadede kendisine güvenmediği akademi mezunu oyuncuların satışıyla finanse etti.

Real Madrid bir süredir, akademisinde yetişen büyük futbol projelerine kadrosunda yer bulamıyor; ancak "La Fabrica"dan gelen sportif getirinin eksikliğini milyonluk satış anlaşmalarıyla telafi ediyor.

Çoğu durumda Real Madrid, oyuncuları yeniden satın alma opsiyonlarını, gelecekteki satış işlemlerinde öncelik haklarını ve ayrıca federasyon haklarının yarısını elinde tutuyor.

Bu uygulamayı Barcelona da, daha küçük ölçekte de olsa, keşfetmeye başladı. Zira Katalan kulübü, Flick'in planları içinde yer almayan akademi mezunu oyuncuların satışından yaklaşık 45 milyon euro elde etti.

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    Real Madrid'in bilançosu

    Akademiden mezun olan 13 oyuncu arasından, Real Madrid'in satışları karşılığında para kazandığı isimler içinde Fran Garcia hesaba katılmadığında, ilk takım kadrosunda yer alan tek isim 40 milyon euroluk bedeliyle Gonzalo Garcia oldu. 

    Gonzalo Garcia, teknik direktörlüğünü Alvaro Arbeloa'nın yürüttüğü Fulham'a transfer oldu; bu, Cesar Palacios'un 10 milyon euro, Manuel Angel Moran'ın ise 4 milyon euro karşılığında geçtiği kulübün ta kendisi.

    Jacobo Ortega (10 milyon euro), Victor Valdepeñas (8 milyon) ve Fran Gonzalez (3 milyon) ise geçen sezon Real Madrid'in alt yaş kategorilerinde oynayan ve bu yaz Beyazlar'dan ayrılan diğer üç oyuncu.

    Diğer örneklerde olduğu gibi, Beyazlar tüm bu oyuncuların orta vadedeki geleceği üzerindeki kontrolü elinde tutmak için pazarlık yaptı; ya geri alım maddesiyle Bernabeu'ya dönecekler ya da ileride yeni kulüplerinden ayrılmaları hâlinde kulübe gelecekte gelir sağlayacaklar.

    Bu son yol ise Real Madrid'e bu yaz halihazırda en büyük kârı getiren yol oldu. Victor Muñoz (20,5 milyon euro), Mario Gila (15 milyon), Alex Jimenez (12,5 milyon), Alvaro Rodriguez (12,5 milyon), Chema Andres (11,5 milyon) ve Mario Martin (3 milyon) artık Beyazlar'a ait değiller; ancak daha önce federasyon haklarının yüzde 50'sini satın alan kulüplerin bu oyuncuları satmasının ardından kulübün kasasını doldurmaya katkıda bulundular. Hatta bu oyunculardan bazıları Real Madrid'in ilk takımıyla tek bir maça bile çıkmadı.

    60 milyon euroluk Nico Paz'ın durumu ise ayrıca anılmayı hak ediyor. Real Madrid, oyuncunun haklarının yarısını geçen yıl Como'ya satmış, ardından bu yaz kalan yüzde 50'lik payı da karmaşık bir işlemle bu kulübe satmış; bunu yaparken oyuncuyu 80 milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonunu güvence altına almıştı.

    Arjantinli milli oyuncunun teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde devam etme isteği, Real Madrid'in bu yazki en kârlı transferinin tamamlanmasına giden yolu açan etken oldu.

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    Barcelona'nın bilançosu

    Barcelona ise akademisinden yetişen 8 oyuncuyu satarak 44,5 milyon euro elde etti. Bu tutar, Cucurella ya da Nico Gonzalez gibi oyuncuların yetiştirme haklarına karşılık kulübün aldığı, neredeyse sembolik kalan küçük meblağları ve oyuncunun beş yılı aşkın süredir dünya futbolunun seçkin isimleri arasında yer aldığı gerekçesiyle Monaco'nun Ansu Fati karşılığında ödediği 11 milyon euroyu hesaba katmadan hesaplanmıştır.

    Marc Casado ve Alejandro Balde, kulübün gelirini artırabilirdi; ancak birincisi sonunda kiralık olarak ayrıldı, bek ise hâlâ takımın kadrosunda yer alıyor.

    Katalan kulübü, tıpkı Real Madrid'in yaptığı gibi bu yaz da akademisinden yetişen bazı oyuncuların haklarının %50'sini, yeniden satın almada öncelik opsiyonunu elinde tutarak satmayı tercih etti.

    Bu formülle bu yaz Barcelona'dan Tommy Marques 11 milyon euro, Héctor Fort 8,5 milyon, Jofre Torrents 6 milyon, Guille Fernández 4 milyon, Toni Fernández 4 milyon ve Álvaro Cortés 3,4 milyon euro karşılığında ayrıldı.

    Kulübün bir yıl önce Jan Virgili ile 4,5 milyon euro karşılığında kullandığı formül de aynıydı ve oyuncunun Real Mallorca'dan Club Brugge'e transferinin ardından bu formül şimdi kulübe yeni gelirler sağladı.

    Son durum ise 3 milyon euro karşılığında İnaki Peña. Bu, oyuncunun 27 yaşında olması ve Barcelona ile bağını tamamen sona erdirmesi nedeniyle farklı bir durum; zira kulüp, onun hakları üzerinde herhangi bir öncelik opsiyonu tutmadı.

    Böylece Barcelona'nın elde ettiği toplam tutar yaklaşık 44,5 milyon euroya ulaşıyor. Bu meblağ, kulübün Ferran Torres satışından elde ettiği gelire yaklaşıyor ve Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak için ödediği tutarın iki katından fazlasını aşıyor.

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