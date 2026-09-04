Real Madrid, Valdebebas'ta yetişen oyuncuların satışından 210 milyon euro elde etti; birçok durumda ise bu oyuncuların haklarının bir kısmını ve onları yeniden satın alma opsiyonlarını elinde tuttu.

Barcelona da bu formülü hızlı bir şekilde uygulamaya başladı; teknik direktör Hansi Flick'in yakın gelecekte hesaba katmadığı, La Masia akademisinden çıkan oyuncuların satışından 40 milyon euro kazandı.

"Sport" gazetesi, bir haberinde Real Madrid'in bu yaz, transfer bedeli karşılığında 4 imza attığını ve bunlar için 225 milyon euro sabit ödeme yaptığını, çeşitli değişkenler yoluyla bu tutarın yükselme ihtimali bulunduğunu aktardı.

Ancak dikkat çekici olan şu ki, Real Madrid bu harcamanın neredeyse tamamını, yani yaklaşık 210 milyon euroyu, orta vadede kendisine güvenmediği akademi mezunu oyuncuların satışıyla finanse etti.

Real Madrid bir süredir, akademisinde yetişen büyük futbol projelerine kadrosunda yer bulamıyor; ancak "La Fabrica"dan gelen sportif getirinin eksikliğini milyonluk satış anlaşmalarıyla telafi ediyor.

Çoğu durumda Real Madrid, oyuncuları yeniden satın alma opsiyonlarını, gelecekteki satış işlemlerinde öncelik haklarını ve ayrıca federasyon haklarının yarısını elinde tutuyor.

Bu uygulamayı Barcelona da, daha küçük ölçekte de olsa, keşfetmeye başladı. Zira Katalan kulübü, Flick'in planları içinde yer almayan akademi mezunu oyuncuların satışından yaklaşık 45 milyon euro elde etti.

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