Avrupa liglerindeki müsabakaların milli ara nedeniyle durmasıyla birlikte, maçların ve sonuçların gürültüsünden uzak, tartışılmayı hak eden bir dizi futbol fikrini ve sorusunu gündeme getirme fırsatı doğuyor; böylece Kooora okurlarının birçok konuda görüş ve bakış açılarıyla katkıda bulunmalarına da imkân tanınıyor.

Bu tartışmaların ilkinde, Kylian Mbappé'nin olağanüstü golcülük yetenekleri göz önüne alındığında ilk bakışta tuhaf görünebilecek bir soru ortaya atıyoruz: Real Madrid Fransız yıldızı transfer ederek hata mı yaptı? Peki 2023 yazında Benzema'nın ayrılığının ardından ismi güçlü bir şekilde Kraliyet Kulübü'yle anılan Harry Kane, Karim'in yokluğunu doldurmak için en uygun seçenek miydi?

Buradaki kıyaslama yalnızca her oyuncunun attığı gol sayısıyla ilgili değil; aynı zamanda forvetin saha içinde üstlendiği rolün niteliği, takım arkadaşlarını daha iyi hâle getirebilme kapasitesi ve takımın hücum düzenini geliştirme becerisiyle ilgilidir. İşte bu nokta, Mbappé'nin Real Madrid'deki deneyimi ile Kane'in beyazlı formayı giymesi hâlinde sunabileceği şeyler arasında ilgi çekici bir karşılaştırmanın kapısını aralıyor.