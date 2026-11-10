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Milli maç arası tartışmaları: Real Madrid, Mbappe'yi transfer ederek hata mı yaptı?

FEATURES
Analysis
K. Mbappe
K. Benzema
H. Kane
J. Bellingham
Vinicius Junior
AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Valencia - Real Madrid
Valencia
La Liga
Villarreal - Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Troyes
Troyes
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Real Madrid Fransız yıldızı için hücum düzeninin dengesini feda mı etti?

Avrupa liglerindeki müsabakaların milli ara nedeniyle durmasıyla birlikte, maçların ve sonuçların gürültüsünden uzak, tartışılmayı hak eden bir dizi futbol fikrini ve sorusunu gündeme getirme fırsatı doğuyor; böylece Kooora okurlarının birçok konuda görüş ve bakış açılarıyla katkıda bulunmalarına da imkân tanınıyor.

Bu tartışmaların ilkinde, Kylian Mbappé'nin olağanüstü golcülük yetenekleri göz önüne alındığında ilk bakışta tuhaf görünebilecek bir soru ortaya atıyoruz: Real Madrid Fransız yıldızı transfer ederek hata mı yaptı? Peki 2023 yazında Benzema'nın ayrılığının ardından ismi güçlü bir şekilde Kraliyet Kulübü'yle anılan Harry Kane, Karim'in yokluğunu doldurmak için en uygun seçenek miydi?

Buradaki kıyaslama yalnızca her oyuncunun attığı gol sayısıyla ilgili değil; aynı zamanda forvetin saha içinde üstlendiği rolün niteliği, takım arkadaşlarını daha iyi hâle getirebilme kapasitesi ve takımın hücum düzenini geliştirme becerisiyle ilgilidir. İşte bu nokta, Mbappé'nin Real Madrid'deki deneyimi ile Kane'in beyazlı formayı giymesi hâlinde sunabileceği şeyler arasında ilgi çekici bir karşılaştırmanın kapısını aralıyor.

  • Harry Kane: Benzema'nın kusursuz halefi

    Karim Benzema, 2023 yazında Real Madrid'den ayrılacağını açıkladığında, kulüp sadece bir golcü olmayan, aynı zamanda yıllar boyunca takımın hücum sisteminin en önemli oyun kurucularından biri olan bir forvetin yokluğunu telafi etmek gibi büyük bir zorlukla karşı karşıyaydı.

    Benzema, orta sahaya gerileyerek topu almayı, hatları birbirine bağlamayı ve Vinicius Junior ile Rodrygo'nun önünde alan açmayı iyi beceriyordu; bunun yanı sıra hücumları sonuca ulaştırma ve fırsatlar yaratma yeteneğine de sahipti.

    Görevi, ceza sahası içinde topları beklemekle sınırlı değildi; aksine hücumların kurgusuna katkı sağlıyor ve takım arkadaşlarına birçok çözüm sunuyordu.

    O dönemde, Fransız forvetin yokluğunu telafi edecek adaylar listesinde Harry Kane'in ismi güçlü bir şekilde öne çıktı. Hatta İngiliz "BBC" kanalı, 5 Haziran 2023 tarihinde yayınladığı bir raporda, İngiltere Milli Takımı kaptanının Real Madrid'in Benzema'nın yerine istediği oyuncular listesinin başında yer aldığını ortaya koydu ve kulübün onun potansiyeline son derece hayran olduğunu belirtti.

    Ancak engel esasen maliydi; zira Tottenham başkanı Daniel Levy, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel almakta ısrar etti ve bu, Real Madrid'in ödemeye hazır olmadığı bir meblağdı.

    Sonunda Kane, başlangıçta 100 milyon avro ve buna ek olarak ek primler karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

  • Mbappe ile Kane arasındaki fark

    Kane ile Mbappe arasındaki temel fark, saha içindeki hareketlerin ve görevlerin doğasıyla ilgilidir.

    Kane bir numaralı santrfor olarak oynayabiliyor ancak ceza sahası içinde kalma zorunluluğu hissetmiyor; topu almak için orta sahaya geri çekiliyor, uzun pasları ve fırsat yaratmayı iyi beceriyor, ayrıca savunmacıları bulundukları bölgeden çekerek orta saha ve kanat oyuncularının önünde alan açma yeteneğine sahip.

    Bu özellikler, Jude Bellingham'a ceza sahasına doğru ilerlemek için daha fazla alan tanıyacaktı; ki İngiliz oyuncu Real Madrid ile geçirdiği ilk sezonunda bu bölgede olağanüstü yetenekler sergilemişti.

    Bunu, ikilinin İngiltere Milli Takımı ile ortaya koyduğu performanstan çıkarsamak mümkün; Kane geri çekilip topu almayı iyi beceriyor, Bellingham ise onun hareketlerinden doğan alanlardan yararlanarak kaleye doğru atılıyor.

    Ayrıca Kane ile Vinicius arasında oluşabilecek hücum ilişkisi de başarı için büyük fırsatlar barındırıyordu; zira İngiliz forvetin kanatlarla bağlantı kurma ve boşluklara pas atma yeteneği, Benzema'nın Brezilyalı yıldızla olağanüstü şekilde değerlendirdiği özelliklerdi.

    Daha da önemlisi, Kane etkili olmak için tüm hücumları üstlenmeye ihtiyaç duymuyor ve kendisinin tercih ettiği alanı sağlamak için takım arkadaşlarını hareketlerinin doğasını değiştirmeye zorlamıyor.

  • Mbappe: Olağanüstü bireysel rakamlar, daha az dengeli bir sistem

    Mbappé'nin Real Madrid'deki gol başarısı inkar edilemez; ilk sezonunda tüm kulvarlarda 42 gol kaydetti ve aynı rakamı ikinci sezonunda da tekrarlayarak olağanüstü bireysel üretim sunma kabiliyetini doğruladı.

    Ancak oyuncunun rakamlarından takımın rakamlarına geçildiğinde, üzerinde durulmayı hak eden bir çelişki ortaya çıkıyor.

    Mbappé'nin gelişinden önceki 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Real Madrid tüm kulvarlarda sırasıyla 127 ve 129 gol kaydetti; 116 maçta toplam 256 gol.

    Mbappé'nin birinci ve ikinci sezonlarında ise takım 2024-2025 sezonunda 148 gol, ardından 2025-2026 sezonunda 119 gol kaydetti; 124 maçta toplam 267 gol.

    Yani Real Madrid, Mbappé'nin iki sezonunda 11 gol fazla attı, ancak sekiz maç daha fazla oynadı ve maç başına gol ortalaması yaklaşık 2,21 golden 2,15 gole düştü.

    Karşılaştırma yalnızca La Liga'da daha da net görünüyor:

    2022-2023: Real Madrid 75 gol kaydetti.

    2023-2024: 87 gol kaydetti.

    2024-2025: 78 gol kaydetti.

    2025-2026: 77 gol kaydetti.

    Yani takım, Mbappé'den önceki son iki sezonda 162 gol kaydederken, birinci ve ikinci sezonunda 155 gol attı.

    Bu rakamlar, hücum üretimindeki gerilemeye tek başına Mbappé'nin yol açtığını kanıtlamıyor; ancak kattığı kolektif değer hakkında meşru bir soru ortaya koyuyor, özellikle de sezonda 42 gol atan bir oyuncunun varlığının takıma daha büyük bir gol ivmesi kazandırması beklenirken.

    Çelişki, bazı takım arkadaşlarına bakıldığında da ortaya çıkıyor; La Liga'da Vinicius'un hanesi 2023-2024 sezonundaki 15 golden bir sonraki sezon 11 gole gerilerken, Bellingham'ın hanesi 19 golden 9 gole düştü.

    Elbette sakatlıklar, bazı unsurların ayrılması ve rollerin değişmesiyle ilgili başka faktörler de var; ancak Mbappé ile Vinicius arasındaki alan çakışması ve Bellingham'ın hücumdaki serbestliğinin azalması, Fransız'ın gelişinden sonra Real Madrid'in karşılaştığı en belirgin zorluklar arasındaydı.

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  • Mbappé hava toplarında zayıf mı?

    Harry Kane ile Mbappe arasındaki karşılaştırmada üzerinde durulmayı hak eden bir başka taktik yön daha var: Bu da santrforun, son yıllarda Real Madrid'in önemli silahlarından biri olan ortaları değerlendirme kapasitesi.

    Karim Benzema ve ardından 2023 yazında takıma katılan Joselu ile birlikte Real Madrid, gerek açık ortalardan gerekse duran toplardan hava toplarında rakip kaleyi tehdit edebilecek santrforlara sahipti.

    Özellikle Joselu, fiziksel gücü ve hava toplarındaki ikili mücadelelerde üstünlük kurma yeteneği sayesinde farklı bir seçenek sunuyordu; 2023-2024 sezonunda 49 maçta 18 gol kaydetti, bunların beşi Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

    Ancak hava toplarında zayıf olan Mbappe'nin asıl santrfor konumuna gelmesiyle birlikte Real Madrid, ceza sahası içinde ortaları sürekli olarak değerlendirebilecek bir referans santrfora sahip olmak yerine; daha çok ara geçişlere, boşluklara yapılan paslara ve savunma arkasına yapılan hamlelere bel bağlar hale geldi.

    İşte burada Harry Kane'in olası ek bir avantajı ortaya çıkıyor; zira Kane, ceza sahası dışında hareket etme ve hatlar arasında bağlantı kurma kabiliyetini, ceza sahası içinde güçlü bir varlık gösterme ve hava toplarında üstünlük sağlama özelliğiyle bir arada taşıyor.

    Dolayısıyla onun gelişi, Real Madrid'e ek bir hücum seçeneği kazandırır ve yerden yapılan ara geçişlere daha fazla bel bağlamak yerine ortaları etkili bir silah olarak kullanma imkânını korurdu.

  • Luis Enrique'nin dersi: Sistem yıldızdan daha önemli olduğunda

    Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'de Mbappe ile yaşadığı tecrübe, belki de bu meseleyi en iyi açıklayan deneyimlerden biridir.

    Aralarındaki ilişkinin bir yönünü ortaya koyan belgeselde İspanyol teknik direktör, Mbappe'ye savunmaya katkısı nedeniyle doğrudan eleştiriler yöneltirken görüldü. Takım arkadaşlarına sahip olduklarının en iyisini sunduran ve savunmadaki çalışmasıyla onlara örnek olan Michael Jordan'ı örnek gösterdi.

    Enrique oyuncusuna, gerçek liderin yalnızca gol atmakla yetinmediğini, hücumda katkı sağlayamadığı anlarda takıma savunmada yardım etmesi gerektiğini söyledi ve ondan baskı, hareketlilik ve grup uğruna fedakârlık konusunda örnek olmasını istedi.

    Mbappe'nin ayrılışının ardından Enrique hücum felsefesinden açıkça söz etti ve 40 gol atan tek bir oyuncuya güvenmek yerine her biri 12 gol atan dört oyuncuya sahip olmayı tercih ettiğini vurguladı.

    Nitekim Paris Saint-Germain, tehlike kaynakları bakımından daha çeşitli bir hâle geldi ve 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Bu, Paris'in başarısını yalnızca Mbappe'nin ayrılığının yarattığı anlamına gelmiyor; kadroda ve sistemde pek çok değişiklik oldu. Ancak bu durum, tek bir yıldıza aşırı bağımlılık yerine rollerin ve sorumlulukların dağıtılmasının önemine dair net bir model sunuyor.

  • Kane, komple santforun gol sayısında geri kalmadığını kanıtlıyor

    İlginç olan şu ki, 2023 yazında Real Madrid için ulaşılabilir durumda olan Harry Kane, gol atma noktasında Mbappe'den daha düşük bir seçenek değildi.

    Bayern Münih ile ilk sezonunda, tüm kulvarlardaki 45 maçta 44 gol atıp 12 asist yaptı, ardından takip eden sezonda 42 gol atıp 14 asist yaptı.

    2025-2026 sezonunda ise olağanüstü rakamlarla parlamaya devam etti ve ikinci sırada yer alan Mbappe'nin önüne geçerek 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

    Daha da önemlisi, Kane bu rakamları oyun kurmadaki rolünden ödün vererek ortaya koymuyor; aksine gol atmayı, pas vermeyi, bağlantı kurmayı ve alan açmayı bir arada gerçekleştiriyor. Bu özellikler de onu modern futbolun en bütünlüklü forvetlerinden biri haline getirdi.

  • Sonuç: Real Madrid yanlış yıldızı mı seçti?

    Mbappe ile yapılan transferin bireysel bir başarısızlık olduğu söylenemez; iki sezonda 84 gol kaydetti ve hiç de küçümsenmeyecek rakamlar ortaya koydu.

    Aynı şekilde, Kane'in varlığının Real Madrid'e La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu garanti edeceği de kesin olarak söylenemez, çünkü futbol bu kadar basit işlemez.

    Ancak şu söylenebilir: Real Madrid, belki de ihtiyaç duyduğu forvet tipini belirlerken hata yaptı.

    Takımın, soldan koşuya çıkıp gol atabilen bir başka oyuncuya değil, Benzema'nın rolünü üstlenebilecek, Vinicius ile oyunu bağlayabilecek, Bellingham'ın önünde boşluklar açabilecek ve sistemin tek ağırlık merkezi haline gelmeden hücum organizasyonuna katkı sağlayabilecek bir forvete ihtiyacı vardı.

    Harry Kane bu görevleri yerine getirmek için ideal bir adaydı ve belki de Mbappe'nin gelişiyle ortaya çıkan alan ve rol paylaşımı denklemine girmek yerine, Real Madrid'in diğer yıldızlarını daha etkili hale getirebilirdi.

    Mbappe bireysel açıdan dünyanın en iyi forvetlerinden biri olmaya devam ederken, bu karşılaştırma Benzema'nın ayrılığından sonra Real Madrid'in ihtiyaçlarının doğası hakkında önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Kulübün Mbappe çapında bir yıldıza mı, yoksa hücum sistemine dengeyi geri kazandıracak Harry Kane özelliklerine sahip bir forvete mi ihtiyacı vardı?

    Şimdi ise sözü Kooora okurlarına bırakıyoruz: Bu tartışmada görüşlerinizi ve bakış açılarınızı bizimle paylaşın. Harry Kane'i Mbappe yerine Real Madrid forması altında görmeyi tercih eder miydiniz?

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